Çamlıca Camii'nin bilinmeyenleri

İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç’ın yeni kitabı “Cami ve Siyaset” Kırmızı Kedi Yayınevi’nden çıktı.

Cemil Kılıç yeni kitabında, İslam tarihinde cami ile siyasetin nasıl bir ilişki içerisinde olduğunu inceledi. “Cami ve Siyaset”, İslam’da mabet/mescit kavramının dayandığı Kur’anî ve Muhammedî temelleri göz önüne alınarak İslam tarihindeki ve günümüzdeki mabetlerin ne derece birbirine benzediği ele alındı.

Cemil Kılıç bu çalışmasında, bugünkü camilerin Muhammedî mescitlerle ilgisinin yok denecek kadar az olduğunu belirtirken bugünkü camilerin pek çoğu Kur’an’da ağır bir biçimde yerilen Mescid-i Dırar tanımlamasına dahil olduğunun altını çizdi.

Kitabın “Çamlıca Camii’nde Namaz Kabul Olur mu” başlıklı bölümünde ise İstanbul’un en yüksek noktası olan Çamlıca Tepesi’ne yapılan ve 7 Mart 2019’da ilk ezanını okuyan Çamlıca Camii ele alındı. Cemil Kılıç bu bölümde, Çamlıca Camii’nin Kur’an’da yer alan ilkelere uygun olup olmadığını değerlendirdi.

İşte “Çamlıca Camii’nde Namaz Kabul Olur mu” başlıklı o bölüm:

“İstanbul’un en yüksek noktası olan Çamlıca Tepesi’ne bir cami yapıldı. Caminin planlanmasından yapım sürecine ve açılış dönemine değin bir yığın tartışma yaşandı. Sonunda 2019 yılının 7 Mart Perşembe günü ilk ezanın okunmasıyla cami açılmış oldu.