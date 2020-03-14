Canlı yayında koronavirüs tartışması sinirleri gerdi: Böyle tartışacaksanız ben gidiyorum

Habertürk TV’de yayınlanan “Enine Boyuna” programında konuyla ilgili uzmanlar koronovirüsü tartıştı. Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, programda farklı alanlarda uzman isimlerin konuya ilişkin yanlış bilgiler verdiğini söyleyerek “Gazetelerden öğrenilenlerle uzman gibi tartışmayı doğru bulmuyorum. Herkesin uzmanlığına saygım var ama bir enfeksiyon hastalığını böyle tartışacaksanız ben gidiyorum zaten, siz tartışın” dedi.

İşte o görüntüler:

Onkolog, fitoterapi uzmanı ve farmatoloji uzmanı isimlerin katıldığı, Hülya Köhenenk’in moderatörlüğünü yaptığı “Enine Boyuna” programında, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan şu ifadeleri kullandı:

“Yazın ilaç çıkacağını söylediniz, bunu söylemek mümkün değil. Farmatoloji uzmanı olmanız olmanız haziranda ilaç çıkacak demenizi kolaylaştıracak bir şey değil. İnsanları yanlış şeyler söyleyip ümitlendirmek yanlış. Konuşulan konu sadece benim alanım. Yanlış şeyler söylendi.

Bu şekilde bir tartışma ortamı olduğunu bilmediğim için geldim. Ben buraya söylenen gazete haberlerini düzeltmek için gelmedim.