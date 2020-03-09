CHP’li Özkoç’u mecliste yumruklayan AKP’li vekil böyle tehdit etti: "Çeker vururlar"

Bitlis’in Ahlat ilçesinde partisinin kongresine katılan AKP Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sözleri sonrası Meclis’te çıkan kavgayla ilgili konuştu.

Bitlis News’te yer alan habere göre, CHP'li Özkoç’a yumruk atan isimlerden biri olan Kiler, “O alçağın o Meclis’ten çıkarken muhakkak bir yerlerinin kırılarak çıkması lazımdı, elini kolunu sallayarak çıkması içimi soğutmadı” dedi.

AKP'li Kiler, şöyle konuştu:

"DIŞARIDA O SÖZLERİ BİR ŞAHSA ETSİN ÇEKER VURURLAR"

“Meclisteki toplantıdan sonra o insan müsveddesi gelip kürsüde konuştu. Tek amaçları vardı, Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla geldi, tek amacı vardı meclisi germek, kavga çıkarmak, belki de büyük bir olay çıkarmaktı. Geçen günkü meclisteki o hainin, o alçağın, o onursuzun, çok affedersiniz o şerefsizin söylemleri bundan ibarettir. Diğer türlü hiç kimse hele hele bir milletvekili parlamentoda o sözleri bir şahsa dahi kullanamaz, bırakın bir devlet başkanını sıradan bir şahsa dahi kullanamaz. Dışarıda o sözleri bir şahsa etsin çeker vururlar.”

“MECLİS’TE ZEVKLE ELİMİZİ KALDIRACAĞIZ”