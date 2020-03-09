CHP'den tutuklamalara sert tepki: Yargıda F Tipi gitti yerine de...

Odatv’ye yönelik operasyonun ardından tutuklamalara tepkiler sürüyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak MYK sürerken yaptığı açıklamada gazetecilerin tutuklaması ve Odatv’ye yönelik sansür girişimlerine "Yargıda bir dönem F Tipi yapılanma hakimdi. Şimdi de anlaşılan yargıda P Tipi yani Pelikan Tipi yapılanma olduğundan bahsediliyor" sözleriyle tepki gösterdi.

Operasyonlar için “Odatv'ye yönelik sansür ve bağımsız gazetecilere yönelik gözdağı” diyen Öztrak, "Hukukun ayaklar altına alındığı bir diğer olay Odatv'ye yönelik sansür ve bağımsız gazetecilere yönelik gözdağı oldu. Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Hülya Kılınç, Murat Ağırel ve diğer gazeteciler Meclis'te aleniyet kazanan, Libya'da şehit düşen vatan evlatlarını haberleştirdikleri için tutuklandılar. İktidar şehit haberlerinin kamuoyu tarafından bilinmesini sorgulanmasını demek ki istemiyor. Bunun için gazetecilere yargı sopasını kullanarak gözdağı vermeye çalışıyor. Yargıda bir dönem F Tipi yapılanma hakimdi. Şimdi de anlaşılan yargıda P Tipi yani Pelikan Tipi yapılanma olduğundan bahsediliyor" diye konuştu.

NE OLMUŞTU

Odatv genel yayın yönetmeni Barış Pehlivan, Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılıç, daha önce Meclis’te İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ’ın açıkladığı, medyada da yer alan MİT şehidini günler sonra tekrar haber yapılmasından dolayı tutuklanmıştı.

MİT şehidine ilişkin tutuklamalar bununla sınırlı kalmadı. Odatv operasyonunun ardından Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel ile birlikte, Yeni Yaşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik ve Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser de tutuklandı.