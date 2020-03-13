CHP'li başkan görevden alındı mı

Adana'nın Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, geçmişte yargılandığı suçlardan aldığı 24 ay cezanın kesinleşmesi gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı tarafından belediye başkanlığından alındığı ileri sürüldü.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Adana Valiliği, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın görevden alınmasına dair haberler üzerine bir açıklama yaptı.

Valilik'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın görevden alınarak yerine Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz’ın kayyum olarak atanması ile ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan haberler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

İçişleri Bakanlığımız tarafından Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın görevden alınmasına ilişkin herhangi bir işlem yapılmamıştır.