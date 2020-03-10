CHP'li Belediyeye polis baskını

Cumhuriyet Halk Partili İzmir Karaburun Belediyesi'ni polis bastı.

Bugün öğleden sonra, Çeşme Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Birimi’nden 9 polis memuru CHP’li Karaburun Belediyesi’ne baskın yaptı. Belediyede arama faaliyetlerinin devam ettiği, evraklara el konulduğu öğrenildi.

İz gazete'de yer alan habere göre, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan’ın da baskının yapıldığı sırada İzmir’de olduğu ve programlarını yarım bırakarak acilen ilçeye dönüş yaptığı ifade edildi. Öte yandan, İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sözcüsü Nilay Kökkılınç’ın da Karaburun’a acilen hareket ettiği öğrenildi.

3 Ay önce Karaburun Belediyesi’nde yaklaşık 1 aylık çalışma yürüten Mülkiye Müfettişleri’nin raporunun ardından baskının gerçekleştirildiği iddia edildi.

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