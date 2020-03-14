Davutoğlu'ndan Tıp Bayramı kutlaması

Eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun eşi Doktor Sare Davutoğlu, sosyal medya hesabından 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlama mesajı yayımladı.

Sare Davutoğlu, kutlama mesajındaki videoda şu ifadeleri kullandı:

"Yaşamın en zor anlarında insanların yanlarında olmayı seçmiş hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı bütün kalbime kutluyorum.

14 Mart kutlamasının en anlamlısı 1919 yılında işgal altındaki İstanbul'da gerçekleşmişti. O gün vatan savunmasının ön safında olan hekimlerimiz ve tıp fakültesi öğrencilerimiz bugün de koronavirüse karşı yürütülen mücadelenin ön safındalar.

Ben sağlık hizmeti sunarken de bu hizmeti alırken de sistemin her birimizi adaletle koruduğu, hekim ile hasta arasında zedelenen güven ilişkisinin yeniden ve güçlü bir şekilde tesis edildi, sağlık çalışanlarımızın şiddetin hiçbir türüne maruz kalmadığı nice 14 Mart kutlamaları temenni ediyorum.