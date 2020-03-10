Defne Samyeli savcılığa başvurdu

Bir dönemin aranan isimlerinden sunucu Defne Samyeli şarkıcı Mustafa Sandal hakkında suç duyurusunda bulundu.

Sözcü’den Damla Güler’in haberlerini Mustafa Sandal'ın yazdığı “Beni Ağlatma” isimli kitapta hakkında bazı beyanlar olduğunu belirten Samyeli, onur, şeref ve saygınlığını zedeleyecek ifadeler kullanıldığını belirtti.

Samyeli'nin avukatı tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen şikayet dilekçesinde, kitabın 163. sayfasında, “Tam ilk albümü çıkardığım sırada Defne ile tanıştık. Türkiye'nin en güzel üç kadınından biri olarak seçilmişti ve podyumlarda fırtına gibi esiyordu. O zaman yeni ünlü olmanın verdiği şımarıklık ve endişe karışımı duygularla ‘onu kız arkadaşım olarak lanse edemeyeceğimi, bunun kızların bana olan ilgisini azaltacağını, ilişkimizi gizli olarak ilerletebileceğimizi' söyleyince Defne de bana hak verdi ve sonunda beni terk etti…” ifadelerinin yer aldığı anlatıldı.

“BİRLİKTELİK YAŞAMADILAR HAYAL ÜRÜNÜ İFADELER”

Mustafa Sandal ile Defne Samyeli arasında hiçbir şekilde bir birliktelik yaşanmadığı belirtilen dilekçede, “Kitapta yer alan gerçeklik payı bulunmayan hayal ürünü ifadeler sebebiyle müvekkil kendini haksız ve sansasyonel gündemin içinde bulmuş, ağır eleştirilere ve hakaretlere maruz kalmıştır” denildi.

Sandal'ın kitabını tanıtmak için katıldığı bir televizyon programında, “Kadınları onore ederek anıyorum… kitapta yazdıklarımdan pişman değilim..” dediği hatırlatılan dilekçede, “Şüpheli kendisini nasıl bir konumda görüyor ki kitabında yazdığı yalanların kadınları onore ettiğini düşünebiliyor ve bundan pişmanlık duymuyor. Mustafa Sandal kendisinin gündemde kalması ve hiçbir edebi karşılığı olmayan kitabının reklamını yapma adına müvekkile yalan ve iftira atmaktan kaçınmamıştır. Müvekkili kullanarak kitabının reklamını yapmıştır” denildi.