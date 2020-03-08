Demba Ba Böyle İstedi

Haftanın maçı İzmir’deydi. Haftaya lider giren Başakşehir’le taraftarının çok istediği beşincilik hevesini taşıyan Göztepe, Gürsel Aksel’de karşılaştı. Ancak Başakşehir’li oyuncuların fizik ve teknik üstünlüğü yanında klas farkı maça damgasını vurdu, saha ve taraftar avantajı Göztepe’ye yetmedi. İzmir’den 3-0’lık skorla dönen İstanbul takımı önümüzdeki dokuz hafta için büyük avantaj elde etti.

MAÇ ÖNCESİNDEN NOTLAR

Ev sahibi takım alışılmış on birinden Berkan ve Alpaslan’ın sakatlığı olduğu için iki eksikle başladı; onların yerine Leo ve Borges forma giydi. 8 Mart Kadınlar Günü maça damgasını vurdu. Maç öncesi Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, maçın kadın güvenlik amiri ve İzmir Emniyet Müdür Yardımcısı Seda Gürel’e çiçek takdim etti. Göztepe takımı da sahaya Dünya Kadınlar Gübü Kutlu Olsun pankartıyla çıktı. İki takıma da seremonide sadece kız çocukları eşlik etti.

Başakşehir’de teknik direktör Okan Buruk PTT. 1’de çalıştırdığı Göztepe’ye karşı sahaya çıkarken, Demba Ba da bir süre görev aldığı eski takımına karşı ilk onbirde sahaya çıktı ve ilk golü de ağlara bıraktı takımı adına. Göztepeli kadın taraftarlar da maraton tribününde dev “Dişiyiz Dişliyiz Göztepeliz” pankatını açtılar. İki skorbordun da her iki yanında Türk bayrakları yer alırken maratondaki Ay Yıldız ve Göztepe armalı “Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez” pankartı dikkat çekti. Göztepe tribünleri her maçtan önce olduğu gibi başlama düdüğü öncesinde stadı “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” belgisiyle inletti. Tribünlerdeki başka bir önemli pankart ise Göztepe başkanı Sepil’e kompliman içeriyordu; “Hayaldi Gerçek Oldu Teşekkürler Büyük Başkan”.

İLK YARIDA DEMBA BA SAHNEDEYDİ

Maçın ilk dakikaları geçtikten sonra açılan Göztepe 6’da ve 10’da Napolione’nin vuruşlarından sonuç alamadı. İlk tehlike Göztepe kalesinde yaşandı. 16’da Soner’in faulüyle Visca’nın soldan kaleye sert paralel kullandığı frikike kimse dokunmadı ve top dışarı çıktı. 27’de Başakşehir bir kez daha tehlikeli geldi; sağdan gelen ortaya Demba Ba altı pas çizgisi üzerinde vurdu, az farkla top dışarı çıktı. 30’da maçın ilk sarı kartı Jerome’a sert giren Epriyanu’ya çıktı. Bu dakikada adalesi sakatlanan Serdar’ın yerine Göztepe’deki günün en iyisi Tripic girdi. 33’te Demba Ba’nın soldan götürdü, plasesi yandan dışarı çıktı. 36’da Göztepe Tripic’le tehlike yarattı, bu oyuncunun soldan sokulup çektiği sert şut direk dibinden dışarı çıktı. Üç dakika sonra konuk takımın ilk golü geldi; sağdan Visca nefis ortaladı; boşta kalan Demba Ba’nın nefis dömivolesi ağlarla buluştu: 0-1. 43’te Castro’yu indiren Mahmut sarı kart gördü.

İKİNCİ YARIDA DA DEMBA BA SAHNEDEN İNMEDİ

İkinci yarıya da yaptığı iki asistle damga vuran Demba Ba’ydı. 56’da Borges’in şutu üstten dışarı çıktı ve bir dakika sonra karşı atakta Demba Ba uygun durumdaki Crivelli’yi gördü, o da usta bir vuruşla Beto’yu avladı: 0-2. 60’ta Visca yine Ba’yı gördü ama bu kez topu minare yaptı usta santrfor. Bu dakikada Göztepe Halil’i çıkarıp Wilzcek’i alarak çift santrfora geçti. 61’de Wilzcek’in kafası yandan az farkla dışarı çıktı. 64’te Visca yerden sert vurdu, yandan dışarı çıktı top. 81’de Göztepe üst üste kornerlerden sonuç alamadı. 83’te Epriyanu gole giden Jerome’un indirince direk kırmızıyı gördü. Frikik kornere dönüştü ama sonuç alamadı Göztepe. 85’te Göztepe etkilşi geldi, Castro’nun doksana giden kafasını Mert adeta uzayarak kornere çeldi. Bu dakikada Visca-Rodrigues değişikliği geldi. 89’da ise ikinci golün sahibi Crivelli yerini Mehmet’e bıraktı. Maçın bu sonuçla bitmesi beklenirken 90+3’te sahneye bir kez daha Ba çıktı; onun nefis asistine İrfan can da aynı güzellikte dokununca skor 0-3’e geldi.

GÖZTEPE İDDİASINI BIRAKTI, BAŞAKŞEHİR ÜMİTLENDİ

Göztepe evinde kaybederek beşincilik iddiasını büyük ölçüde bıraktı. Haftaya da zor bir maça çıkacak ve arkasından sıkışık bir periyot geliyor; kümede kalma mücadelesi veren Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacak Göztepe, ardından Salı günü ertelenen Rizespor ile ve cumartesi de Trabzonspor’la da evinde oynayacak. Avrupa Ligi’nde çeyrek finale kalan Başakşehir ise yeni haftaya lider giriyor. İki cephede birden ne yapabilir, bunu çeyrek final ilk maçı sonrasında göreceğiz. Maç sonrasında Başakşşehir hocası Buruk’a sordum; “Başakşehir önceki sezonlarda olduğu gibi yarışta son haftalarda geri mi kalacak , sonuna kadar götürecek mi; oyuncular zihin olarak şampiyonluğa ne kadar hazır?”

Buruk, bu defa geriden gelip öne doğru geçtiklerini belirterek oyuncularının bu kez daha arzulu ve kararlı olduğunun altını çizdi. Ancak görülen o ki, Başakşehir’in durumu biraz rakipleri GS, Trabzonspor ve Sivasspor’un performansına, biraz da Avrupa’da yarı finale kalıp kalmayacağına bağlı.

Muzaffer Ayhan Kara

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