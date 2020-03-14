Deniz Gezmiş’in “ağır suçları” neydi

6 Nisan 2010 tarihli gazeteler, “Balyoz'da 3 tutuklama” başlıklı haberi veriyordu. 'Balyoz Planı' iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen eski MGK Genel Sekreteri emekli Orgeneral Şükrü Sarıışık, emekli Tümgeneral Nuri Ali Karababa ve emekli Kurmay Albay Mümtaz Can bir gün önce tutuklanmıştı.

Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde, soruşturmayı yürüten FETÖ’cü savcılar tarafından sorgulandıktan sonra İstanbul Nöbetçi 10. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edilen emekli Orgeneral Sarıışık, emekli Tümgeneral Nuri Ali Karababa ve emekli Kurmay Albay Mümtaz Can'ın tutuklanmasına karar verilmişti.

Suçları ağırdı Kurmay Albay Can’ın. İstanbul’daki Birinci Ordu Karargahında 5-7 Mart 2003 tarihinde yapılan Plan Seminerine katılarak darbe planı hazırlamakla görevli ekipte bulunmak ve “Görevlendirmede Yetkili Personel” olmak, seminerden 8 ay sonra 15 Kasım 2003 tarihinde bombalanan Neve Şalom Sinagogu ve Şişli Musevi Sinagogunun eylem talimatını vermek, HSBC Bank’ı bombalama talimatını vermek, Hrant Dink suikastı, Migros, Carrefour, Capitol gibi yerlere el konulmasını planlamak… Akıl dışı suçlamalar böyle sürüyordu.

Plan seminerine “darbe planı” diyen FETÖ’cü “bilirkişi” Binbaşı Ahmet Erdoğan’ın marifetlerine ve Erdoğan’ı “çok iyi subay” diye tanımlayan Hulusi Akar’a ileride değineceğim.

(E) Kurmay Albay Mümtaz Can, iki kez tutuklandı. Silivri Cezaevi’nde üç yıl tutuklu kaldı. Can, “Bin Yılın Meydan Okuması” adlı kitabında, “Kumpas Davaları” olarak da bilinen Ergenekon, Balyoz vb. davaların dünya siyasal sistemi içinde nerede yer aldığını, bu davaların 15 Temmuz 2016 darbe girişimiyle bağlantısının ve emperyalizmin amacının ne olduğunu, milletimizin huzurlu ve güvenli bir ortamda yaşaması için hayatını ortaya koyan ve dağları mesken tutan, yurtsever subayların dramını, onların ve avukatlarının içten duygularını yansıtıyor.

Mümtaz Can; Balyoz Davasının duruşmalarında tuttuğu notları tekrar inceleyerek, binlerce sayfalık duruşma tutanaklarını tarayarak, o günlerdeki medya haberlerini geriye dönük araştırarak, Balyoz Davasında yargılanan arkadaşlarımın yazdıkları kitapları okuyarak, cezaevinde tuttuğu günlükleri gözden geçirerek ve o günleri zihninde tekrar yaşayarak akıcı bir dille ve roman üslubuyla yazmış bu kitabı.