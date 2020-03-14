Deniz Gezmiş’in “ağır suçları” neydi

6 Nisan 2010 tarihli gazeteler, “Balyoz'da 3 tutuklama” başlıklı haberi veriyordu. 'Balyoz Planı' iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen eski MGK Genel Sekreteri emekli Orgeneral Şükrü Sarıışık, emekli Tümgeneral Nuri Ali Karababa ve emekli Kurmay Albay Mümtaz Can bir gün önce tutuklanmıştı.
Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde, soruşturmayı yürüten FETÖ’cü savcılar tarafından sorgulandıktan sonra İstanbul Nöbetçi 10. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edilen emekli Orgeneral Sarıışık, emekli Tümgeneral Nuri Ali Karababa ve emekli Kurmay Albay Mümtaz Can'ın tutuklanmasına karar verilmişti.
Suçları ağırdı Kurmay Albay Can’ın. İstanbul’daki Birinci Ordu Karargahında 5-7 Mart 2003 tarihinde yapılan Plan Seminerine katılarak darbe planı hazırlamakla görevli ekipte bulunmak ve “Görevlendirmede Yetkili Personel” olmak, seminerden 8 ay sonra 15 Kasım 2003 tarihinde bombalanan Neve Şalom Sinagogu ve Şişli Musevi Sinagogunun eylem talimatını vermek, HSBC Bank’ı bombalama talimatını vermek, Hrant Dink suikastı, Migros, Carrefour, Capitol gibi yerlere el konulmasını planlamak… Akıl dışı suçlamalar böyle sürüyordu.
Plan seminerine “darbe planı” diyen FETÖ’cü “bilirkişi” Binbaşı Ahmet Erdoğan’ın marifetlerine ve Erdoğan’ı “çok iyi subay” diye tanımlayan Hulusi Akar’a ileride değineceğim.
(E) Kurmay Albay Mümtaz Can, iki kez tutuklandı. Silivri Cezaevi’nde üç yıl tutuklu kaldı. Can, “Bin Yılın Meydan Okuması” adlı kitabında, “Kumpas Davaları” olarak da bilinen Ergenekon, Balyoz vb. davaların dünya siyasal sistemi içinde nerede yer aldığını, bu davaların 15 Temmuz 2016 darbe girişimiyle bağlantısının ve emperyalizmin amacının ne olduğunu, milletimizin huzurlu ve güvenli bir ortamda yaşaması için hayatını ortaya koyan ve dağları mesken tutan, yurtsever subayların dramını, onların ve avukatlarının içten duygularını yansıtıyor.
Mümtaz Can; Balyoz Davasının duruşmalarında tuttuğu notları tekrar inceleyerek, binlerce sayfalık duruşma tutanaklarını tarayarak, o günlerdeki medya haberlerini geriye dönük araştırarak, Balyoz Davasında yargılanan arkadaşlarımın yazdıkları kitapları okuyarak, cezaevinde tuttuğu günlükleri gözden geçirerek ve o günleri zihninde tekrar yaşayarak akıcı bir dille ve roman üslubuyla yazmış bu kitabı.
Kitaptan bazı bölümleri aktaralım.
DENİZ GEZMİŞ
“6 Mayıs 2010 tarihli gazetelerde, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan‘ın idam edilişlerinin 38. Yıldönümü olduğu haberleri vardı. O dönem egemenlerinin, anarşist nitelendirmesiyle, katledilmeleri gereken hainler olarak topluma sunduğu ve katlettiği bu üç yurtseverin kıymeti yavaş yavaş anlaşılıyordu.
“Sadece Deniz Gezmiş’in ‘bazı ağır suçlarından’ bahsetmek bile yetecektir, hukuksuzluğu anlatmaya: 31 Ağustos 1966 tarihinde Ankara’dan İstanbul’a yürüyen Çorum Belediyesi temizlik işçilerinin, Taksim Anıtı’na çelenk koymaları sırasında Türk-İş yöneticilerini protesto etmek.
“22 Kasım 1967’de öğrenci örgütlerinin düzenlediği Kıbrıs Mitingi sırasında ABD bayrağını yakmak.
“30 Temmuz’d a ABD 6. Filo’sunun İstanbul’a girişini protesto etmek.
“Samsun’dan Ankara’ya Mustafa Kemal Yürüyüşü düzenlemek.
“28 Kasım 1968’de ABD Büyükelçisinin İstanbul’a gelişini protesto etmek.
“İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin düzenlediği protesto gösterilerine önderlik etmek. Bu ve benzeri suçları nedeniyle; Yusuf Aslan, Hüseyin İnan ile birlikte idama mahkûm edildiler.
“İdamları için yapılan oylamada, TBMM’de Adalet Partili milletvekilleri “Bizden üç, onlardan üç” şeklinde bağırarak oy kullandı. Bu sözlerden kasıt, Menderes ve iki arkadaşı idam edildi, karşılık olarak da Deniz Gezmiş ve iki arkadaşı idam edilsin.”
“Bu üç yurtsever genç yirmili yaşlarında, 6 Mayıs 1972 tarihinde idam edildiler. Bu toprakların insanları kendileri için hayatlarını ortaya koyanlara mutlaka haklarını teslim eder. Ama, hep geç kalarak. Bizim hakkımızı teslim edeceği zaman da yakında gelecek. Çünkü şehit cenazelerine yeni bir slogan damga vurmaya başladı. “PKK Mecliste, Asker Hapiste.” (s. 125- 126)
“KIBRIS BAŞIMIZA YÜK”
“Ben Yaşar Büyükanıt'ı 1994'den bu yana, Genelkurmay Genel Sekreteri olduğu zamandan bu yana, tanırım ve o günden itibaren yakın ilişkilerim oldu. Büyükanıt 1980'li yıllarda FETÖ örgütlenmesini darmadağın eden ilk kişiydi. Bu yüzden FETÖ’cüler nefret ederdi kendisinden. Büyükanıt, Hilmi Özkök gibi değildi. Hilmi Özkök tesadüfen, sadece Ahmet Necdet Sezer'in jestiyle, o göreve gelmiş biriydi. Ben bizzat Gazi Orduevi’nin bahçesinde ‘Kıbrıs başımıza yük’ dediğini duymuşumdur Özkök'ün. KKTC'yi Türkiye'nin başına bela gören bir Genelkurmay Başkanı gördü bu ülke maalesef o dönem. Onunla birlikte Türkiye baş aşağı düşmeye başladı. Yaşar Büyükanıt ile biraz toparlanır gibi oldu, ancak 2007 seçimleri milat oldu.” (s. 146)
AKAR’IN EN YAKININDAKİ SUBAY
“Balyoz Darbe Planı soruşturmasında gözaltılar ve tutuklamalar sürerken çok dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Askeri savcının gönderdiği bilirkişi raporunda Balyoz planının seminer değil darbe planı olduğu tespiti yapıldığı iddiası gün boyunca medyada yer aldı. Bu raporu veren Askeri Bilirkişi, o zaman Korgeneral olan Hulusi Akar’ın en yakınındaki bir Kurmay Subaydı.” (27 Şubat 2010 tarihli Star gazetesi) (s. 41)
“Sıradan bir şirketin ticari davasında bile, mahkeme 3-4 farklı üniversiteden Profesör düzeyinde bilirkişiler belirler, onların raporlarına itiraz olursa, yeni bilirkişiler görevlendirir, bilirkişi raporları arasında çelişki olursa ortadan kaldırmak için yeni bilirkişilere gönderir de, ‘Asrın Davası’ olarak nitelenen Balyoz Davasının Askeri Bilirkişisi Akademiden yeni mezun, Plan Seminerlerine katılmamış deneyimsiz bir Binbaşı olan Ahmet Erdoğan. Tabi, tezgah kuranların maşası değilse… Birinci Ordu Askeri Savcısının bilirkişi talebini, Birinci Ordu’da o kadar deneyimli kurmay subay varken, Üçüncü Kolorduya pas eden Birinci Ordu, felaketin fitilini ateşlemiş oldu. Kurmay Başkanlığı’nı da yaptığım Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Hasan Iğsız’ın, bu hatayı nasıl yaptığını hala anlayabilmiş değilim. Genelkurmay’da, Kuvvet Karargahlarında, Harp Akademileri’nde konunun uzmanı pek çok Kurmay Subay varken, bu anormal görevlendirmeye, Genelkurmay neden müdahale etmez? En yakınındaki subaylardan birini, uzmanlığı olmayan bir konuda, bilirkişilik yapması için görevlendiren de, sonraları inanılmaz yükselişiyle, herkesin yakından tanıyacağı, o dönemin Üçüncü Kolordu Komutanı Korgeneral Hulusi Akar.
“TAKDİR ETTİĞİM PERSONEL”
“TSK’nın tarihinde rastlanmamış bir ilk yaşanıyor ve Hulusi Akar kendisinden kıdemli üç Orgeneral daha bulunmasına ve Ordu Komutanlığı bile yapmamış olmasına rağmen, Kara Kuvvetleri Komutanı yapılıyordu.
Emekli Kurmay Albay Mustafa Önsel de ‘Silivri’de Firavun Töreni’ adlı kitabında yazmış. “Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi Akar, Mamak’a gelir. Kendisiyle ikisi General, ikisi Albay dört kişi görüşür. Konuşmanın arasında birden Hulusi Paşa, ‘Ahmet Erdoğan’la ilgili ne düşünüyorsunuz?’ deyiverir oradakilere. Oradakiler de kendisini net bir şekilde, “Verdiği bilirkişi raporuyla bize en büyük zararı veren, bizi yakan adamlardan biri” diye cevaplarlar. Bunun üzerine Hulusi Paşa bu şaibeli bilirkişi raporunu hazırlayan Ahmet Erdoğan’ı savunmaya geçer ve 'Bakın o benim gözümde çok iyi bir subaydır. Takdir ettiğim bir personeldir' deyiverir.”
“Askeri Bilirkişinin art niyetli olmasının ötesinde, onu birilerinin yönlendirdiğinden şüphemiz yoktu. Biz o birilerini ve onların ardındaki esas gücü iyi tanıyorduk. Birileri dediklerimiz, 15 Temmuz 2016da darbeye kalkışanlardı ve arkalarındaki esas güç de, ABD’nin CIA’sı ve NATO’nun Gladyo’su.
“Biz bunları cezaevi koşullarında görebiliyorduk da TSK’yı yönetenler göremiyor muydu? Göremiyorlarsa yönetim zafiyeti değil miydi? Görüyor da susuyorlarsa yapılan haksızlıkların ortağı olmuyorlar mıydı? Asıl hedefin bizim üzerimizden TSK olduğunu neden anlamak istemiyorlardı. (s. 73)
“ÇOK İYİ SUBAY” FİRARDA
Odatv’den Müyesser Yıldız’ın 8 Ekim 2016 günlü “Hulusi Akar'ın ‘iyi çocuğu’ firar etti” başlıklı haberini anımsatmanın tam sırası.
"'Bavulcu' Mehmet Baransu'nun teslim ettiği sözde Balyoz 'belgeleri' için, 'Bu belgeler doğruysa, bu bir darbe planıdır' şeklinde rapor veren bilirkişi Ahmet Erdoğan'ın da firar ettiği ortaya çıktı.
“Ahmet Erdoğan, Balyoz kumpasına maruz kalan askerler kadar süreci takip edenlerin de çok iyi bildiği bir isim. Balyoz kumpasıyla askerler tutuklanmaya başladığında 3. Kolordu Komutanı Hulusi Akar, pilot kurmay Binbaşı Ahmet Erdoğan da kimine göre Akar'ın 'icra', kimine göre 'plan' subayıydı.
“Erdoğan, 'Bu belgeler gerçekse, bu bir darbe planıdır' şeklinde faraziyeye dayalı bir rapor verince, davanın seyri değişmişti.”
Hikmet Çiçek
Odatv.com