DİSK Başkanı hakkında karar

"Türkiye Nereye Gidiyor" konulu panelde yaptığı konuşma nedeniyle hakim karşısına çıkan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, tüm suçlamalardan beraat etti.

Çerkezoğlu, halkı kin ve düşmanlığa sevketmek ve cumhurbaşkanına hakaret etmek suçlamalarıyla yargılandığı davadan beraat etti.

Sapanca Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında savunmasını yapan Çerkezoğlu "3 yıl önce yaptığım konuşmadan dolayı buradayım demokratik ülkelerde fikirler mahkemede tartışılmaz. Yaptığım konuşma ifade özgürlüğüdür. Mahkemeler de fikir özgürlüğünün yargılandığı değil güvence altına alındığı yerlerdir" ifadelerini kullandı.

“SİSTEMİN DEĞİŞMESİ GEREKİYOR”

Çerkezoğlu, yargılanmasına neden olan konuşmaya yaptığı dönemde cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmesiyle sistem değişikliğine gidildiğini hatırlatarak "Sistemin değişmesi gerektiğini söyledim. Ülkemiz demokrasiden uzaklaşırken. Siyasi iktidarlar her zaman eleştirilere açık olmalıdır" dedi.

Avukatların da savunması alındıktan sonra Çerkezoğlu'na her iki suçlamadan da beraat kararı verildi" dedi.