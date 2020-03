Düğünler korona dinlemiyor

Okullar tatil, futbol maçları seyircisiz oynanırken düğünler tam gaz. 450 ile 750 kişilik salonlara sahip düğün evleri, Düğün Salonları Odası’ndan talep gelmediği sürece düğünleri iptal etmeyeceklerini açıkladı.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Yazgülü Aldoğan, düğün sektöründeki son durumu kaleme aldı.

İşte o yazı…

Dünya Sağlık Örgütü’nün açıkladığı verilere göre toplu halde bulunmak virüsün yayılmasına neden oluyor. En fazla 25 kişinin bir arada olduğu kalabalıklara tolerans var, fazlası tehlikeli. İşte bunun için kültür sanat etkinlikleri iptal edildi. Bunun için her türlü bilimsel kongreler, ticari fuarlar ertelendi. Spor karşılaşmaları seyircisiz yapılıyor. Ya başka toplu bulunulan yerler? Kuveyt’te bile ezan değiştirildi, “Haydin namaza, haydin camiye” kısmı, “cumayı evinizde kılabilirsiniz”e çevrildi. Bizde ise cuma namazları iptal olmadığı gibi kılanlar, secde sırasında başlarını herkesin ayağını bastığı yere eğip alınlarını halıya yasladılar.

Umre ziyaretinden kafileler halinde dönen hacıların aile efradı tarafından karşılanıp evde ziyaretçi kabul etmelerinin ardından bir kaçında yüksek ateş tespit edilince Konya ve Ankara’da gece yarısı öğrenciler boşaltılıp uçaktan inenler karantinaya alındı. Daha önceden gelmiş olanlar da evlerinden toplanıyor bilgisi dolaşıyor. Bunlar bilinen, konuşulan konular. Ya geleneklerimiz içinde büyük yer tutan kalabalık düğünler yapılmaya devam ediyor mu? Büyük otelleri ve düğün salonlarını arayıp konuşunca ortaya ilginç bir sonuç çıktı: Kurumsal iptal kararı olmadığı gibi müşteriden gelen yaygın iptal talepleri de yok. Bazı özel durumlar, örneğin Adile Sultan Sarayı’nda son bir haftada yabancı gelin veya damatların olduğu iki düğün, yurtdışından konukları gelemediği için iptal oldu. Ama cumartesi akşamı Four Season’da büyük bir düğün vardı. Adile Sultan Sarayı’nın yöneticileri “Gerekli tüm önlemlerimizi alıyoruz.

Özel ekipler gelip 500 kişilik salonlarımızı temizliyor. Sadece düğün değil konferanslar, toplantılar da yapılıyor, hiçbirinde iptal yok” diyor. Grand Hyatt Istanbul Oteli, “ iptal edilen rezervasyonlar var ama bununla ilgili bilgi veremiyoruz” diyen ender işletmelerden.

DÜĞÜN SALONLARI

Konferans ve düğün dahil, çeşitli toplantılar yapılan büyük oteller dışında düğün salonlarında da etkinlikler devam ediyor. Avcılar’daki Armoni Düğün Salonu sorumlusu “İkisi 750, biri 450 kişilik üç salonumuz var.

Dört düğün organizasyonumuz devam ediyor. Ne düğün sahibi ne bizim tarafımızdan bir iptal yok. Düğün Salonları Odası’ndan bir iptal talebi gelmedikçe olmaz” diyor. Fatih’deki Can Düğün Salonu yetkilileri ise “Nisan düğünümüz ağustosa ertelendi, çift Londra’da yaşadığı için gelemiyor. Bunun dışında iptal yok. Salonlarımız temiz tutulur, şimdi özel olarak dezenfekte ediliyor, personel bilgilendirildi, sağlık kontrolünden geçtik, jeller alındı” diye açıklıyor tedbirlerini. Üsküdar’dan Neşe Düğün Salonu sorumlusu ise 630 kişilik salonları için “Esnaflar Odası’ndan bildirim gelmediği müddetçe biz iptal etmeyiz. İnşallah düğün sahipleri de etmez. Zaten günlük temizlik için Adnan Bey işe başladı, her gün temizliyor, dezenfekte ediyor. Salgından çok ekonomik sebeplerle zaten düğünler artık salonlarda yapılamıyor. Mart ayı içinde kına, nişan, düğün, dört organizasyonumuz var” diye işin ekonomik boyutuna dikkat çekiyor. İşleri iyi gidenler de var: Ümraniye’deki Asmina Davet Salonu sorumlusu “800, 500, 250 kişilik üç ayrı salonumuz var. Bütün salonlarımız ramazan ayına kadar pazartesiler dahil dolu, iptal talebi gelmedi. Salonlar her akşam dezenfekte edilir. Şimdi jeller ve kolonyalarımızı da koyduk.” diye açıklıyor durumlarını. Kolonya da varsa zaten sıkıntı yok! Fatih’teki Can Düğün Salonu sorumlusu ise korkusunu dile getiriyor: “Nisanda bir organizasyon var, iptal falan söz konusu değil. Batarız, öyle şey olmaz. Salonumuz 500 kişilik.” Ataşehir’den Örnek Düğün Salonu yetkilisi ise “Ne bizden ne müşterilerimizden böyle bir talep gelmedi. Cuma, cumartesi, pazar hep doluyuz. Hijyen kurallarına uyuyoruz, salonlarımız 700-500 kişilik” diyor. Düğün salonlarında mart ayında daha çok kına geceleri ve nişan yapılıyor, düğünler ise nikâh dairelerine kaymış. Belediyelerin nikah dairelerinde hiçbir iptal yok ve kalabalık davetlilerle nikah kıyılıyor. Nikâh sonrası tebrik faslında kimileri el sıkışmıyor ama bu uygulama da çok yaygın değil. Biz sorumluluğu kolonyaya devretmiş görünüyoruz, düğün dernek devam ediyor!

Odatv.com