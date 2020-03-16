Düğünler korona dinlemiyor

Okullar tatil, futbol maçları seyircisiz oynanırken düğünler tam gaz. 450 ile 750 kişilik salonlara sahip düğün evleri, Düğün Salonları Odası’ndan talep gelmediği sürece düğünleri iptal etmeyeceklerini açıkladı.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Yazgülü Aldoğan, düğün sektöründeki son durumu kaleme aldı.

İşte o yazı…

Dünya Sağlık Örgütü’nün açıkladığı verilere göre toplu halde bulunmak virüsün yayılmasına neden oluyor. En fazla 25 kişinin bir arada olduğu kalabalıklara tolerans var, fazlası tehlikeli. İşte bunun için kültür sanat etkinlikleri iptal edildi. Bunun için her türlü bilimsel kongreler, ticari fuarlar ertelendi. Spor karşılaşmaları seyircisiz yapılıyor. Ya başka toplu bulunulan yerler? Kuveyt’te bile ezan değiştirildi, “Haydin namaza, haydin camiye” kısmı, “cumayı evinizde kılabilirsiniz”e çevrildi. Bizde ise cuma namazları iptal olmadığı gibi kılanlar, secde sırasında başlarını herkesin ayağını bastığı yere eğip alınlarını halıya yasladılar.

Umre ziyaretinden kafileler halinde dönen hacıların aile efradı tarafından karşılanıp evde ziyaretçi kabul etmelerinin ardından bir kaçında yüksek ateş tespit edilince Konya ve Ankara’da gece yarısı öğrenciler boşaltılıp uçaktan inenler karantinaya alındı. Daha önceden gelmiş olanlar da evlerinden toplanıyor bilgisi dolaşıyor. Bunlar bilinen, konuşulan konular. Ya geleneklerimiz içinde büyük yer tutan kalabalık düğünler yapılmaya devam ediyor mu? Büyük otelleri ve düğün salonlarını arayıp konuşunca ortaya ilginç bir sonuç çıktı: Kurumsal iptal kararı olmadığı gibi müşteriden gelen yaygın iptal talepleri de yok. Bazı özel durumlar, örneğin Adile Sultan Sarayı’nda son bir haftada yabancı gelin veya damatların olduğu iki düğün, yurtdışından konukları gelemediği için iptal oldu. Ama cumartesi akşamı Four Season’da büyük bir düğün vardı. Adile Sultan Sarayı’nın yöneticileri “Gerekli tüm önlemlerimizi alıyoruz.

Özel ekipler gelip 500 kişilik salonlarımızı temizliyor. Sadece düğün değil konferanslar, toplantılar da yapılıyor, hiçbirinde iptal yok” diyor. Grand Hyatt Istanbul Oteli, “ iptal edilen rezervasyonlar var ama bununla ilgili bilgi veremiyoruz” diyen ender işletmelerden.