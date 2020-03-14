Virüs herkesi teslim aldı... Dünyada neler oluyor

Koronovirüs dünyayı adeta teslim aldı.

Dünya genelinde vaka sayısı 147 bin 788, virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5 bin 539 oldu.

FRANSA'DA ALARMA SEVİYESİ 2'DEN 3'E ÇIKTI

Fransız Sağlık Bakanı Jerome Salomon Fransa'da koronavirüs nedeniyle alarm seviyesinin 2'den 3'e yükseltildiğini açıkladı.

Son 24 saatte 12 kişinin daha öldüğü Fransa'da; barlar, restoranlar, kafeler, sinemalar ve hatta gece kulüplerinin bu gece yarısından itibaren kapatılacak.

Le Monde'nin haberine göre, Fransa Başbakanı Edouard Philippe, “salgının önlenmesinin en iyi yolunun sosyal uzaklık olduğunu” kaydetti.

Başbakan , "Vatandaşlarımızın hayatı için gerekli olan tüm hizmetler açık kalacak" diyerek, yiyecek mağazalarının, eczanelerin, bankaların, tütün satıcıları veya benzin istasyonlarının açık kalabileceğini ifade etti.

Toplamda 91 kişinin hayatını kaybettiği Fransa'da toplam vaka sayısı da 4499'a yükseldi.

TRUMP TEST YAPTIRDI

ABD Başkanı Trump, koronavirüsü testi yaptırdığını ve sonucu beklediğini söyledi. "Dün gece alıp laboratuvara götürdüler. Birkaç güne sonuçlanır" diyen Trump, ateşinin normal olduğunu ve herhangi bir hastalık belirtisi göstermediğini kaydetti.

ABD'nin AB ülkelerine uyguladığı seyahat yasağı kapsamına ise İngiltere ve İrlanda'yı da eklediği açıklandı.

Geçen Cuma gecesinden itibaren Avrupa Birliği üyesi ülkelerden ABD’ye seyahat yasaklanmıştı.

Öte yandan, ABD'de, ülke içinde seyahat yasakları da gündemde.

New York Valisi Andrew Cuomo ise, New York’ta Corona virüsüne yakalanan kişilerin sayısının 524 kişiye yükseldiğini, salgın hastalığa yakalanan bir kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

117 kişinin hastanede tedavi gördüğünü belirten Vali Cuomo, Corona virüsünü taşıyan kişi sayısını binlerle ifade etti.

İTALYA'DA SAYI 1441'E ÇIKTI

İtalya'da bugün yeni tip koronavirüs nedeniyle 175 kişi daha yaşamını yitirdi. Ülkede, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1441'e yükseldi.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli ise, başkent Roma’da düzenlediği günlük basın toplantısında, son durumları paylaştı.

İyileşenlerin sayısında ciddi artış olduğunu belirten Borrelli, ölenlerin sayısında ise düne göre düşüş olduğunu vurguladı.

Sputnik'in haberine göre, Borrelli, koronavirüs vaka sayısının 17 bin 750’ye çıktığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde ise toplam sayının 21 bin 157 olduğunu anlattı.

Virüs nedeniyle bugün de 175 kişinin öldüğünü ifade eden Borrelli, böylelikle hayatını kaybedenlerin sayısının 1441'e yükseldiğini kaydetti.

Borrelli, dün 1439 olarak açıkladığı iyileşenlerin sayısının da bugün 527 artışla 1966’ya ulaştığını duyurdu.

Öte yandan, ülkede en çok vakanın görüldüğü Lombardiya Bölgesel Yönetimi'nin sağlık işlerinden sorumlu üyesi Giulio Gallera, bugün bölgelerinde 76 kişinin daha öldüğünü açıkladı.

Yüksek Sağlık Kurulu'ndan (ISS), 13 Mart tarihine kadar hayatını kaybeden 1016 kişiye ilişkin açıklanan verilerde, 985 kişinin 60 yaş ve üzerinde olduğu bildirildi. Söz konusu 1016 kişinin yüzde 76.5’inin hipertansiyon hastası olduğu belirtildi.

Diğer yandan, ülkede son günlerde karantina dolayısıyla evlerine kapanan halkın her akşam 18.00'de pencere ve balkonlara çıkarak çalgılarıyla önce milli marş ardından şarkılar söyleyerek gösterdikleri dayanışmaya, Başbakan Giuseppe Conte'den destek geldi.

Conte, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Her birimiz, kendi kararlılığımızla bu mücadeleyi kazanmak için değerli bir katkı sunabiliriz. Haydi marşımızı bir daha seslendirelim. Bizi, bir kapı, bir balkon ya da bir sokak ayırıyor olabilir ama kimse ve hiçbir şey kalplerimizi ayıramaz. Birlikte bunun üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullandı.

İSPANYA'DA REKOR

Koronavirüsü salgınından en büyük darbeyi alan İtalya’nın ardından İspanya’da son 24 saat içinde bin 500’den fazla yeni vaka tespit edilmesinin ardından ülke genelinde karantina uygulaması başlatılması gündemde.

Amerika'nın Sesi'nin Reuters haber ajansından aktardığı habere göre, İspanya’da hükümetin vatandaşların acil durumlar, temel ihtiyaç, hastane ve işe gitme dışında evlerinden çıkmasına kısıtlama getirecek bir yasa tasarısı hazırlığında olduğunu duyurdu.

İtalya’dan sonra en fazla Koronavirüsü tespit edilen ülke olan İspanya’da son bilgilere göre vaka sayısı 5 bin 753. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 180 olarak açıklandı.

İNGİLTERE'DE 10 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan 10 hasta daha hayatını kaybetti.

Bu gelişmeyle ülkede koronavirüse bağlı ölümler yaklaşık iki kat artarak 21'e ulaştı.

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi’nin açıkladığı verilere göre, hayatını kaybeden tüm hastalar 60 yaşın üzerinde ve başka sağlık sorunları da bulunan kişiler arasından çıktı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 12 Mart'ta düzenlediği basın toplantısında, "Daha birçok aile, sevdiklerini zamansız kaybedecek" ifadesini kullanmıştı.

Ülkede Kovid-19 teşhisi konulan hasta sayısı 798 olarak açıklansa da uzmanlar virüsün halihazırda 5 ila 10 bin kişiye bulaştığını tahmin ediyor.

RUSYA'DA DA ARTIŞ YAŞANIYOR...

Rusya'da son 24 saatte 14 yeni koronavirüs vakası daha kaydedildi. Bugün yapılan resmi açıklamaya göre, bu durumda toplam vaka sayısı 59'a yükseldi.

Yeni hastaların 9'u Moskova merkezde. İki hasta Kemerovo'da, birer hasta da Moskova oblast, St. Petersburg ve Kaliningrad'ta kaydedildi.

IRAK'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Irak'ta, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybetmesi ve virüsün yayılma riskinin artması üzerine Musul kentinde 2 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

KOSOVA'DA VAKA SAYISI 3'E ÇIKTI

Kosova Sağlık Bakanı Arben Vitia, düzenlediği basın toplantısında Kosova'da vaka sayısının 3'e yükseldiğini açıkladı.

Kosova’da ilk koronavirüs vakası olan 20 yaşında bir İtalyan ile 77 yaşında bir kadının ardından bugün koronavirüs bulunan kişi sayısının 3’e yükseldiği açıklandı. Sağlık Bakanlığı bugün 39 yaşında bir kişi de daha koronavirüs olduğunu ifade etti. Virüse karşı önlem olarak Kosova'da polis yayınlanan kurallara uymayan tüm dükkanları kapatıyor.

2. ÖLÜM GERÇEKLEŞTİ

Koronavirüs nedeniyle bir kişinin yaşamını yitirdiği Bulgaristan’da virüs kaynaklı 2’nci ölüm gerçekleşti.

Başkent Sofya’daki Pirogov Hastanesinde koronavirüs nedeniyle tedavi gören ve ülkede virüs kaynaklı yaşamını yitiren ilk kişi olan 66 yaşındaki kadının 74 yaşındaki eşi de aynı hastanede yaşamını yitirdi. Bununla birlikte ülkede virüs nedeniyle yaşamını yitiren kişi sayısı 2’ye çıkmış oldu. Yaşları 24 ila 80 arasında olan 8 yeni vakayla birlikte ülkede koronavirüs vakası 31’e çıkmış oldu. Yeni 8 vakadan 3’ünün hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, diğerlerinin ise ev karantinasında olduğu açıklandı.

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