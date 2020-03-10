Habertürk yazarı Oray Eğin, bugünkü köşesinde, "Dünyanın en ünlü entelektüeli de çözüm sosyalizm diyor" başlıklı dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Oray Eğin, gelir eşitsizliği konulu araştırmalarıyla bilinen Fransız ekonomist Thomas Piketty'nin "Kapital ve İdeoloji" kitabını değerlendirdi

Oray Eğin, Piketty'nin, dünyanın kapitalizmin çelişkilerinden kurtulmuş “gerçek bir katılımcı ve uluslararası sosyalizme” ihtiyacı olduğunu vurguladığını onun, zenginlerden daha fazla vergi alınması gerektiği düşüncesinin ise bugün özellikle de ABD seçimlerinde belirleyici olduğunu aktardı.

Oray Eğin, yazısına şöyle başladı:

"Bireysel zenginliğin toplu zenginlik olmadıktan sonra tek başına bir anlam ifade etmeyeceği fikrine kağıt üzerinde pek çok kişi katılır. McLaren sahibi olabilirsiniz örneğin, ama sürecek yol yoksa o araba sadece bir süs objesi olarak kalabilir. Kuşkusuz kasada saklanan tourbillon saatler gibi pahalı otomobilleri de sadece koleksiyonunda tutmak için tercih eden çok çok küçük bir kitle var, ama onlar sayesinde hepimiz toplu bir felakete sürükleniyoruz. Çünkü insan kusurlu bir canlı ve kolektif zenginliktense bireysel zenginliğinin büyüsüne kolaylıkla kapılabiliyor.

Düzenin böyle gitmeyeceğini, bu gidişe bir dur denmesi gerektiğini Thomas Piketty de söylüyor. Yedi sene önce yazdığı “21. Yüzyılda Kapital” kitabıyla -kapakta vurgulanan Kapital adeta Marx’ın mirasçısı olduğuna işaret ediyordu- günümüzün en popüler entelektüeli olan Fransız iktisatçı şimdi bir anlamda devam niteliğindeki “Kapital ve İdeoloji” kitabını çıkardı. İlk “Kapital”den daha da iddialı bu yeni kitap; İngilizce baskısı 1000 sayfayı geçiyor ve tarih, siyaset bilimi ve sosyolojiye dalıyor, var olan verilerden gelir adaletsizliğinin kökeni üzerine çıkarımlar yapıyor."