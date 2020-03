Dünyanın tartıştığı makale

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, Çin'de yeni tip koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 199'a çıktığı kaydedildi.

Çin'de yaklaşık 81 bin kişi enfekte olurken bunların 60 bini hastalığı yenmeyi başardı.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Adhanom Ghebreyesus vaka sayısı dünya çapında 120 bini aşan yeni tip Koronavirüs'e (Kovid-19) ilişkin açıklamalarda bulundu. Ghebreyesus, virüsün "Kontrol edilebilir bir pandemi" olduğunu söyledi.

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüsünün nasıl ortaya çıktığı ise hala tartışma konusu…

Teori Dergisi’nde Ergin Gül’ün “globalresearch”ten çevirdiği makale “Virüs ABD’de mi doğdu?” başlığıyla yer aldı.

Makalede virüsün kökenine yönelik Japonya, Çin ve Tayvan raporları incelendi.

İşte o makale…

Çin’de genom örnekleri toplandıktan sonra, tıbbi araştırmacılar ilk önce virüsün deniz ürünleri pazarından ortaya çıkmadığını kesin olarak ortaya koydular ancak virüs, dünyaya yayıldığı deniz ürünü pazarında ortaya çıkmasından sonra tanımlanamayan birçok kaynağa sahipti.

Global Times'a göre: Çinli araştırmacılar tarafından yapılan yeni bir araştırma, yeni koronavirüsünün Kasım ayı sonlarında Wuhan’daki deniz ürünleri pazarı dışında bir yerden insandan insana bulaşmasıyla başlamış olabileceğini ortaya koyuyor.

Çin’in bilimsel araştırmacılar için açık bilgi havuzu olan ChinaXiv’de yayınlanan bir çalışma yeni koronavirüsünün deniz ürünleri pazarına başka bir yerden getirildiğini ve çok sayıdaki yakın temas nedeniyle pazardan hızla yayıldığını ortaya çıkarıyor. Bulgular, Çin genelinde toplanan genom verileri, enfeksiyon kaynakları ve yeni korona virüsünün varyasyonlarının yayılma rotalarının analizlerinin bir sonucu olarak hazırlandı.

Çalışma, hasta ya da hastaların virüsü Huanan deniz ürünleri pazarındaki çalışan veya satıcılara bulaştırdığını, kalabalık pazarın virüsün alıcılara daha rahat geçmesini kolaylaştırdığını ve bunun da Aralık 2019'un başında daha geniş bir yayılmaya neden olduğunu iddia ediyor.

[Global Times, 22 Şubat 2020]

Çinli tıbbi yetkililer - ve “istihbarat teşkilatları” - virüsün kökenini bulmak için 4 ayrı kıtada 12 farklı ülkeden yaklaşık 100 genom örneği toplayarak, virüsün tüm çeşit ve mutasyonlarını belirlediği hızlı ve geniş kapsamlı bir araştırma gerçekleştirdi. Bu araştırma sırasında virüs salgının belirtilenden çok daha erken muhtemelen Kasım ayında Wuhan’daki Dünya Askeri Oyunları’ndan kısa bir süre sonra başladığını belirlendi. Daha sonra Japon araştırmacılar da virüsün Çin kaynaklı olmadığı ve ülkeye dışarıdan sokulduğuna dair aynı bağımsız sonuçlara vardılar. Çin’in en büyük solunum uzmanı Zhong Nanshan 27 Ocak’ta yaptığı açıklamasında:

“COVID-19’un ilk olarak Çin’de keşfedilmiş olması, virüsün Çin kaynaklı olduğunu anlamına gelmez” dedi.

Bu elbette virüsün asıl menşei ile ilgili soruları gündeme getirmektedir. Yetkililer analizlerini 12 ülkeden 100 genom örnekleri aracılığıyla sürdürse bile, onların Çin dışındaki orijinal kaynağı aramak için zorlayıcı bir nedenleri olmalı. Bu “hastalığı ilk yayan kişiyi” bulmanın ve tanımlamanın ne kadar zor olduğunu açıklayacaktır.

JAPONYA MEDYASI: CORONAVİRUS ABD’DE DOĞMUŞ OLABİLİR

Şubat 2020'de, Japon Asahi haber bülteni (yazılı ve TV), koronavirüsün Çin'den değil ABD'den geldiğini ve influenzaya dayandırılan 14.000 Amerikalının ölümünün bir kısmı (veya daha fazlasının) aslında coronavirüsü nedeniyle olduğunu iddia etti. [5]

Bu Amerikalılardan bazılarının bilinmeyen bir şekilde korona kapmış olması ihtimalini açığa vuran Japon bir TV kanalının raporu, yeni koronavirüsünün ABD'de ortaya çıkmış olabileceğine dair korku ve spekülasyonların Çin sosyal medyasında yayılmasına neden oldu. Japonya’nın TV Asahi Corporation tarafından hazırlanan rapor, ABD hükümetinin virüsün ABD topraklarında ne kadar yaygın olduğunu kavrayamamış olabileceğini öne sürdü.

Bununla birlikte, TV Asahi tarafından bildirildiği üzere hâlihazırda gripten ölen Amerikalıların koronavirüsü kapıp kapmadığı bilinmemektedir. (People's Daily, İngilizce, 23 Şubat 2020)

14 Şubat'ta ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Los Angeles, San Francisco, Seattle, Chicago ve New York City'deki halk sağlığı laboratuvarlarında, grip benzeri hastalığı olan bireyleri yeni koronavirüsüne yönelik olarak test etmeye başlayacaklarını söyledi. TV Asahi, ABD'nin test etmeyi ihmal ettiği ya da sonuçları açıklamadığı için kimsenin bu kişilerin gerçek ölüm nedenini bilemeyeceği konusunu gündeme getiren iddiaları için bilimsel belgeler sundu. Japonya salgının doğal yollarla ya da insan kaynaklı mı ya da kazara veya kasıtlı mı yayıldığı sorularından kaçınarak sadece virüs salgının ilk olarak ABD’de ortaya çıkmış olabileceğini belirtti. Batı internet medyası, bu bilgiyi silmiş gibi gözüküyor ancak Çin medyası hala bu duruma atıfta bulunmaya devam ediyor.

Virüsün yabancı bir kaynaktan bulaşmış olabileceği konusundaki iddialar, özellikle Dünya Askeri Oyunları Ekim ayında Wuhan’da düzenlendiğinden dolayı Çin sosyal medyasında hemen viral hale gelerek (o zaman yabancı bir kaynaktan) sadece Japonya değil Çin’de de meseleyi daha da körüklemiş gözüküyor. “Belki de ABD delegeleri koronavirüsünü Wuhan'a getirdiler ve onu daha ölümcül ve bulaşıcı yaparak bu yıl salgın olmasına neden olan mutasyon meydana geldi.” [People Daily, 23 Şubat 2020]

Şangay Fudan Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler profesörü olan Shen Yi, “istihbarat teşkilatları dâhil” küresel virologların, virüsün kökeninin takibinde olduklarını belirtti. İlgi çekici olan diğer bir şey ise Çin Hükümeti’nin bu konuda kapıyı kapatmadığıdır. Haber metni şunları söyledi:

“İnternet kullanıcılarının tartışmaya aktif olarak katılımları teşvik ediliyor ama tercihen akla yatkın bir tarzda.”

Çin'de bu anlamlı. Eğer raporlar çöp olsaydı, hükümet bunu açıkça ifade eder ve insanlara yanlış bilgiler yaymamalarını söylerdi...

TAYVANLI VİROLOG KORONAVİRÜSÜNÜN ABD KAYNAKLI OLDUĞUNU İLERİ SÜRDÜ

Daha sonra Tayvan’da 27 Şubat’ta, koronavirüsünün ABD kaynaklı olduğunu gösteren diyagramlar ve akış şemalarının bulunduğu bir TV haber programı yayınlandı.[6]

Aşağıda bu haber spikerinin seçili içeriğinin kabaca bir çevirisi, özeti ve analizi bulunmaktadır. Videodaki adam, virüsün kaynağı için uzun ve ayrıntılı bir arama yapan üst düzey bir virolog ve farmakolog. Araştırmacı videonun ilk bölümünü çeşitli haplotipleri ve bunların birbirleriyle nasıl ilişkili olduğunu, birinin nasıl birbirinden önce gelmesi gerektiğini ve bir türün diğerinden nasıl türetildiğini açıkladı. Virolog meselenin tıpkı sayılarda 3’ün her zaman 2’yi takip etmesi gibi olduğunu söyleyerek, bunun sadece temel bilim olduğunu ve jeopolitik meselelerle ilgisi olmadığını açıkladı. Onun üzerinde durduğu ana noktalardan birisi Tayvan’da bulaşan türün sadece Avustralya ve ABD’de var olduğu ve hastalığın Avustralyalılar tarafından bulaşmadığından dolayı Tayvan'daki enfeksiyonun sadece ABD'den gelmiş olabileceği yönündeydi. Temel mantık, virüs suşlarının en fazla çeşitliliğine sahip coğrafi konumun orijinal kaynak olması gerektiğidir çünkü tek bir suş hiçbir şeyden meydana gelemez. Virolog, yalnızca ABD'nin bilinen beş virüs suşunun hepsine sahip olduğunu (Tayvan ve Güney Kore, Tayland ve Vietnam, Singapur ve İngiltere, Belçika ve Almanya olduğu gibi Wuhan ve Çin'in çoğunda sadece bir tane var) göstererek diğer ülkelerdeki haplotiplerin ABD'de ortaya çıkmış olabileceği tezini ortaya koydu. Belki daha bulaşıcı ancak daha az ölümcül olan Kore ve Tayvan’daki virüs, Çin’de bulunandan farklı bir haplotipe sahip.

Ne İran ne de İtalya yukarıdaki testlere dâhil edilmedi, ancak her iki ülke de yerel olarak ülkelerinde yaygın olan genomu deşifre ederek bunların Çin'de bulunanlardan farklı çeşitler olduğunu ilan ettiler ve bu da virüsün Çin'den gelmediğini ancak başka bir kaynaktan getirilmesi gerektiği anlamına gelmektedir. İtalya’daki çeşitliliğin diğer uluslardan üç kat daha büyük olan Çin’dekiyle neredeyse aynı ölümcül orana sahip olması dikkat çekerken, İran’daki haplotip % 10 ila % 25 arasında bir ölüm oranı ile içlerindeki en ölümcül olan olarak görünüyor. [7] [8] [9]

Batı medyasının Çin'e muazzam miktarda odaklanması nedeniyle, dünyanın çoğu koronavirüsünün Çin'den diğer tüm uluslara yayıldığına inanıyor, ancak bunun yanlış olduğu şimdi kanıtlanmış gibi görünüyor. En az bir vaka tespit edilen yaklaşık 50 ülkede virüsün menşei yerlerini, dünya çapındaki yayılma kaynaklarını ve modellerini belirlemek için bu ulusların her birinden virüs örneklerini incelemek oldukça ilginç olurdu. Virolog ayrıca ABD'nin son zamanlarda hastaların nefes alamaması nedeniyle ölümle sonuçlanan ancak koşulları ve semptomları pulmoner fibroz ile açıklanmayan 200'den fazla “pulmoner fibroz” vakasına sahip olduğunu belirtti. Virolog, ABD sağlık yetkililerini bu ölümleri ciddiye almaları için bilgilendiren makaleler yazdığını ancak ölümlerin e-sigaralar kaynaklı olduğunun söyleyerek karşılık verildiğini ve daha sonraki tartışmaların sonlandırıldığını söyledi. Tayvanlı doktor daha sonra ise virüs salgını için “Eylül 2019'a bakmalıyız” diyerek virüsün varsayıldığından daha önce başladığını belirtti. Virolog, Eylül 2019'da, bazı Japonların Hawaii'ye gittiği ve Çin’e hiç gitmemiş bu insanların enfekte olarak eve döndüğünü belirtti. Virolog ayrıca bunun Çin’deki enfeksiyonlardan iki ay önce olduğunu ve CDC’nin Fort Detrick biyo-silah laboratuvarını, tesislerin patojen kaybını önlemek için yetersiz olduğunu iddia ederek aniden ve tamamen kapattığını söyledi. [10] [11] Virolog, bu vakaları (aynı sonuca ulaşan Japon virologları gibi) çok dikkatli bir şekilde araştırdığını söyledi. Bu, koronavirüsün ABD'de zaten yayıldığını, ancak semptomların resmi olarak diğer hastalıklara atfedildiği ve bu sebeple muhtemelen gizli olduğu anlamına gelebilir. Önde gelen Çin haber sitesi Huanqiu, ABD'de bir kadına, akrabasının doktorlar tarafından gripten öldüğü söylendiği, ancak ölüm belgesinde ölüm nedeni olarak koronavirüsü kaydedildiği bir vakayı aktardı. 26 Şubat'ta ABC News üyesi KJCT8 News Network ise, bir kadının yakın zamanda medyaya kız kardeşinin koronavirüsü enfeksiyonundan öldüğünü söylediğini bildirdi. Colorado sakini olan Almeta Stone, “Onlar (sağlık personeli) grip olduğu konusunda bizi bilgilendirdiler ve ölüm belgesini aldığımda ölüm sebebi olarak koronavirüsü yazıyordu .” [12]

ABD'de bu tür vakaların sayısını belirleyemiyoruz, ancak CDC'nin güvenilir bir test kiti olmadığı ve virüs için çok az test yaptığı veya hiç test yapmadığından dolayı başkaları da olabilir.

