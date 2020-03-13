Emre olmadı Rıdvan verelim

Futbol ve siyaset!

Size yalan borcum yok; futbola eşimden dolayı aşinayım ama kulağım hep siyaset kulislerindedir.

Bugün size, her ikisini de ilgilendiren bazı olaylar var ki, duyduklarımı anlatacağım. Malum Fenerbahçe yeni “teknik direktör” arıyor. Bu kaçıncı bilmem; bir talihsizlik var.

Benim merak ettiğim ise bozulan “külliye” ilişkisi mi düzeltilmeye çalışıyor?

Vallahi, ne yalan söyleyeyim böyle bir çaba var sanki?

Yoksa...