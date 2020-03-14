En genç koronavirüs vakası tespit edildi

İngiltere'de yeni doğan bir bebek, koronavirüs testi pozitif çıkan dünyanın en genç vakası oldu.

Bebeğin annesi zatürre şüphesiyle günler önce hastaneye kaldırıldı. Ancak test sonucu doğumdan sonra gelebildi. Annenin durumunun bebeğinkinden daha kötü olduğu anlaşılınca ikili ayrı hastanelerde tedavi görmeye başladı.

Bebek, doğumun gerçekleştiği North Middlesex Hastanesi'nde tedavi edilirken, anne ise enfeksiyonda uzman bir hastaneye taşındı.

DOĞUM SIRASINDA MI YOKSA RAHİM YOLUYLA MI KAPTI

Independent Türkçe’nin Daily Mail’den aktardığı habere göre, annenin test sonucunun pozitif çıkmasından sonra bebek de doğumun hemen ardından teste tabi tutuldu.

Doktorlar bebeğin virüsü doğum sırasında mı yoksa rahim yoluyla mı kaptığını anlamaya çalışıyor.

“İki hastayla da temas eden personele kendilerini izole etmeleri tavsiye edildi” diyen bir kaynak, konuyla ilgili şöyle konuştu: “Sağlık yetkilileri hastaların durumunun ardındaki koşulları bir an önce tespit etmeye çalışıyor.”

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni koronavirüsün çocukları daha az etkilediği biliniyor.

“VİRÜSÜN NEDEN ÇOCUKLARI ETKİLEMEDİĞİ BİR GİZEM”

Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre Çin’de bildirilen vakaların sadece yüzde 2,4’ü çocuklardan oluşuyor. Bunlar arasında ağır hastalananların oranıysa yüzde 0,2. Ülkede Kovid-19 diye bilinen hastalık yüzünden ölen çocuk bildirilmedi.

Öte yandan yeni koronavirüs, yaş ölçeğinin öteki tarafında ne denli ölümcül olduğunu kanıtladı. DSÖ'ye göre 80 yaş üstü kişiler için ölüm oranı yüzde 21,9’u buluyor. 10 ila 39 yaşlarındaki kişilerdeki ölüm oranının da yaklaşık yüzde 0,2 olduğu düşünülüyor.

Kanada merkezli Global News'e konuşan McMaster Üniversitesi'ndeki Kanada Yaşlılık ve Bağışıklık Araştırma Kurulu'ndan Dawn Bowdish "Virüsün neden çocukları etkilemediği bir gizem. Bu olağandışı. Bu daha önce gördüğümüz bir şey değil ve nedenini bilmiyoruz" dedi.

Washington Post’un aktardığına göre bilim insanları şimdi bunun nedenini çözmeye çalışıyor. Cleveland Çocuk Kliniği’nden Pediatrist Frank Esper’e göre çocukların neden bu kadar az etkilendiğini anlamak, virüsün diğer yaş gruplarını nasıl ve neden hasta ettiğine ya da öldürdüğüne ışık tutabilir.

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