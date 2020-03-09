Erdoğan hakkında ezber bozan karar

Ankara 46. Asliye Ceza Mahkemesi, 16 Nisan referandumu ile cumhurbaşkanının tarafsızlığının hukuken ortadan kalktığını belirtti.

K.D. isimli bir vatandaş, 24 Haziran 2018'deki seçimlerin ardından sosyal medya hesabında “Elindeki asker ve polis gücüyle… YSK ve devletin bütün kurumları ile… Gece rakiplerini tehdit ettirip kumpas yapmalarla ve halkın çoğunluğu seni istemiyorken… Al seçim senin olsun i…s” gibi ifadeler içeren bir paylaşım yaptı. Şikayet üzerine soruşturma başlatan Ankara Başsavcılığı, K.D hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan dava açtı. Ankara 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada K.D., paylaşımı yaptığını kabul etti.

Sözcü’den Asuman Aranca’nın haberine göre; yargılama sonucu mahkeme K.D.'yi 4 yıla kadar hapsi öngören “Cumhurbaşkanına hakaret” suçunu düzenleyen TCK'nın 299. maddesi kapsamında değil, “hakaret” suçunu düzenleyen 125. maddesi kapsamında 5 ay hapse mahkum etti. Kararın gerekçesinde, 16 Nisan referandumu ile cumhurbaşkanının partili olduğu ve tarafsızlığının hukuken ortadan kaldırıldığı belirtilerek, şe değerlendirmeler yapıldı:

SİYASİ KİŞİLİK: Ne Cumhurbaşkanlığının ne de yürütme organının seçimle ilgili bir yetkisi yoktur. Burada sanık, katılanın parti başkanı olarak seçime hile karıştırdığını düşünerek i…s demiştir. Siyasi bir kişilik olarak parti başkanı sıfatıyla yapmış olduğunu düşündüğü haksız eylemlerinden dolayı hakaret etmiştir.

AĞIR ELEŞTİRİ DEĞİL: Davalı, Cumhurbaşkanlığı ya da yürütmenin başı olarak yaptığı icraatlarından dolayı değil, siyasi kişilik olarak parti başkanı sıfatıyla yapmış olduğunu düşündüğü haksız eylemlerinden dolayı hakaret etmiştir. Bu söz doğrudan doğruya kişinin sıfatına ilişkin soyut bir nitelendirme olduğundan, ağır eleştiri sınırları dışındadır.

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