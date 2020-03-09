Erdoğan için hangi çağrıda bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu akşam Brüksel'de AB yetkilileri ile Suriye ve göçmen krizini görüşecek.
Görüşme hazırlıkları devam ederken Alman hükümeti bazı Avrupa Birliği ülkelerinin Yunan adalarında kötü şartlarda hayata tutunmaya çalışan bin 500 göçmen çocuğa kapılarını açmayı planladığını duyurdu. Hangi Avrupa Birliği ülkelerinin "gönüllü" olarak göçmenleri kabul edeceği belirtilmedi.
HASTA VEYA ANNE BABASI OLMAYAN KIZ ÇOCUKLARI KABUL EDİLECEK
Euronews Türkçe’den Gülsüm Alan’ın haberine göre; Alman hükümeti tarafından yapılan açıklamada, "İnsani koşulların giderek kötüleştiği Yunanistan'a destek olmak istiyoruz, çoğu kız çocuğu olmak üzere bin ila bin 500 çocuğu kabul etmeyi planlıyoruz. Söz konusu çocukların 14 yaşın altında olmaları, hasta veya anne babası olmaması gerekiyor" ifadeleri kullanıldı.
“AB ANKARA'YA YAPTIRIM TEHDİDİNDE BULUNMALI”
Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen Avrupa Birliği'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "cezalandırma tehdidinde" bulunma çağrısında bulundu. Le Pen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ise sınırları kapatmasını talep etti.
Le Pen Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'ü eleştirerek, "Türkiye'ye yeniden para aktarmamız gerektiğini savunuyor, savaş gibi nitelendirilebilecek bir olay bu. 500 milyon eurodan bahsediyor" dedi.
AB’DEN YUNANİSTAN'A 700 MİLYON EURO
Geçen hafta Yunanistan'ın Türkiye sınırını ziyaret eden Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Avrupa'nın birliğini sınamaya çalışanlar hayal kırıklığına uğrayacaktır" açıklamasında bulunarak Yunanistan'a 700 milyon euro para yardımı aktarılacağını belirtti.
Avrupa Birliği Dış ilişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise AB’nin Suriye’de insani koşulların iyileştirilmesi için 170 milyon euro yardım yapacağını açıkladı.
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