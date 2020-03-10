Erdoğan o görüntülere nasıl tepki gösterdi

Rus devlet televizyonu Rossiya 1, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyetin Rusya ziyareti sırasında bekletildiği anların görüntülerini yayınlamıştı.

Paylaşılan görüntülerin kronometre ile de yayımlanması dikkat çekmişti. Söz konusu görüntülere göre, Rusya Devlet Başkanı Putin, Erdoğan ve yanındaki heyeti koridorda 2 dakikadan fazla bekletiyor. Türk heyetine yapılan bu hareket sosyal medyada tartışmalara neden olmuştu

"KASIT YOK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, Brüksel ziyareti dönüşünde gündeme ilişkin konularda değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu tartışmalı görüüntüler için, "Her ülkenin medyasında maalesef bu tür fevri örnekler yer alabiliyor. Ancak Türkiye ve Rusya ilişkileri bu tür medyatik manipülasyonlara kurban edilemez" diyen Erdoğan, "Sayın Putin bizi arabaya kadar uğurladı. Tabi niyet kötü olunca bunu yazmıyorlar, göstermiyorlar" diye belirtti.

Erdoğan, "Rus medyasının sizin Putin’i beklerken olduğu iddia edilen bazı görüntülerinizi yayınlamasına ne diyorsunuz? Türk-Rus ilişkilerine zarar veriyor mu Rus medyası" karşısındaki soruya şöyle yanıt verdi: