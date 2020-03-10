Erdoğan o görüntülere nasıl tepki gösterdi

Rus devlet televizyonu Rossiya 1, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyetin Rusya ziyareti sırasında bekletildiği anların görüntülerini yayınlamıştı.
Paylaşılan görüntülerin kronometre ile de yayımlanması dikkat çekmişti. Söz konusu görüntülere göre, Rusya Devlet Başkanı Putin, Erdoğan ve yanındaki heyeti koridorda 2 dakikadan fazla bekletiyor. Türk heyetine yapılan bu hareket sosyal medyada tartışmalara neden olmuştu
"KASIT YOK"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, Brüksel ziyareti dönüşünde gündeme ilişkin konularda değerlendirmelerde bulundu.
Söz konusu tartışmalı görüüntüler için, "Her ülkenin medyasında maalesef bu tür fevri örnekler yer alabiliyor. Ancak Türkiye ve Rusya ilişkileri bu tür medyatik manipülasyonlara kurban edilemez" diyen Erdoğan, "Sayın Putin bizi arabaya kadar uğurladı. Tabi niyet kötü olunca bunu yazmıyorlar, göstermiyorlar" diye belirtti.
Erdoğan, "Rus medyasının sizin Putin’i beklerken olduğu iddia edilen bazı görüntülerinizi yayınlamasına ne diyorsunuz? Türk-Rus ilişkilerine zarar veriyor mu Rus medyası" karşısındaki soruya şöyle yanıt verdi:
"Her ülkenin medyasında maalesef bu tür fevri örnekler yer alabiliyor. Ancak Türkiye ve Rusya ilişkileri bu tür medyatik manipülasyonlara kurban edilemez. Arkadaşlarımız konuyla ilgili bütün muhataplarıyla görüştüler. Herhangi bir kastın kesinlikle söz konusu olmadığını, kendilerinin de bu tutumdan ciddi manada rahatsız olduklarını ifade ettiler. Rutin bir sürecin bile birilerince manipüle edilerek farklı noktalara çekilmeye çalışılması buradaki kötü niyeti gösteriyor aslında. Nitekim bizim medyaya görüntü vereceğimiz Putin’in çalışma ofisi bir uçta, biz ise öbür uçtan geliyoruz. O bu uçtan çıkana kadar, biz de bulunduğumuz yerden çıkana kadar buluşma noktası gibi orta noktada buluşuyoruz. Bazıları da buradan art niyetli çıkarımlar yapmaya çalışıyorlar. Sayın Putin bizi arabaya kadar uğurladı. Tabi niyet kötü olunca bunu yazmıyorlar, göstermiyorlar."
"SAYGISIZLIK"
Öte yandan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise söz konusu görüntüler için, "Rus medyasının yaptığı şey saygısızlıktır" ifadelerini kullandı.
Yayımlanan görüntüler ise şu şekildeydi:
Odatv.com