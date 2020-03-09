09 MART 2020 PAZARTESİ | Mobil Uygulamalar

Erdoğan'ı duygulandıran video

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen "Türkiye'nin Kahraman Kadınları" programında duygulandı...

Erdoğan'ı duygulandıran video

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen "Türkiye'nin Kahraman Kadınları" programında duygulandı.

Cumhurbaşkanı, programda yayınlanan 7 şehit annesinin konuşmalarının yer aldığı videoyu seyrederken duygusal anlar yaşadı. Videoyu izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

İşte o anlar:

Odatv.com


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