Erdoğan'ı duygulandıran video

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen "Türkiye'nin Kahraman Kadınları" programında duygulandı.
Cumhurbaşkanı, programda yayınlanan 7 şehit annesinin konuşmalarının yer aldığı videoyu seyrederken duygusal anlar yaşadı. Videoyu izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gözyaşlarını tutamadığı görüldü.
İşte o anlar:
Odatv.com
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