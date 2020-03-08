Ertuğrul Akbay anıldı

Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay’ın babası Ertuğrul Akbay vefatının birinci yıl dönümünde anıldı.

Duayen gazeteci Ertuğrul Akbay, 7 Mart 2019'da geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetmişti.

Gazeteci-Yazar Ertuğrul Akbay, ailesi, sevenleri ve meslektaşları tarafından İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Mezarlıktaki anmaya; eşi Mine Akbay, ablası Aytaç Akkor, yeğeni Aykut Akkor, Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, Sözcü Gazetesi Genel Müdürü Asım Akgül, Sözcü Gazetesi Yayın Yönetmenleri Neşet Şenizel ve Serdal Saraç, Yazı İşleri Müdürleri Kenan Kurtkaya ve Metin Köklüçınar, sozcu.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin, Sözcü Reklam Grup Başkanı Funda Tuncer Sıdalı, Sözcü yazarları Rahmi Turan ve Murat Muratoğlu, Sözcü Gazetesi avukatları İsmail Yılmaz, Fahri Emeksiz, Ceren Yakışır, Sözcü Gazetesi Adana Temsilcisi Mehmet Serbes ve komşusu müzisyen İzzet Öz katıldı.

Törende ayrıca, CHP İstanbul eski milletvekillerinden Umut Oran ve Aydın Ayaydın, Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Bahçeşehir eski Belediye Başkanı Kemal Aydın, Prof. Dr. Osman Erk ve gazeteci Mehmet Şehirli de vardı.