Eski Bakandan Barışların hapsedilmesine sert tepki

Devlet Eski Bakanı, Hukukçu Önay Alpago, Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ile muhabir Hülya Kılınç’ın tutuklanmasına sert tepki gösterdi.

Halk TV’de Ayşenur Arslan’ın sunduğu Medya Mahallesi programına katılan Bakan Alpago, Yargıtay 15. Ceza Dairesinin daha önce almış olduğu “ifşanın ifşası olmaz” hükmündeki kararı hatırlattı.

Barışların tutuklanmasına neden olan şehit MİT mensubunun cenaze törenine dair haberin gizli bilgileri ifşa etmediğine dikkat çeken Alpago, “Bu bilgiler zaten daha önce Milletvekili Ümit Özdağ tarafından açıklanmıştı ve haber olmuştu” ifadelerini kullandı.

Alpago, gazetecilerin gözaltı ve cezaevine gönderilme süreçlerini de "Bunlar FETÖ benzeri yöntemler" diyerek eleştirdi.

İşte Alpago’nun o sözleri: