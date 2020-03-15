Esra Elönü'nün babası umre dönüşü hayatını kaybetti

AKP’li yazar Esra Elönü'nün babası emekli imam Şaban Elönü, umre dönüşü bu sabah İstanbul Gaziosmanpaşa'daki evinde hayatını kaybetti.

Gaziosmanpaşa Merkez Camii emekli imamlarından olan Şaban Elönü'nün evinde Sağlık Bakanlığı yetkilileri inceleme başlatırken ailenin de takibe alındığı öğrenildi.

KORONAVİRÜS ŞÜPHESİ

İstanbul'da yaşayan 62 yaşındaki Elönü'nün ölüm nedeni henüz tespit edilemezken koronavirüse bağlı olup olmadığı ya da başka bir rahatsızlıktan kaynaklanmadığı incelemelerden sonra belli olacak.

Habertürk’ün haberine göre; Elönü’nün umre dönüşü grip belirtileri olduğu bunun dışında bilinen bir rahatsızlığı olmadığı ifade edildi. Son olarak geçen hafta umreden dönen bir yolcuda virüs tespit edilmesi üzerine bu sabah umreden gelenler Ankara ve Konya’da öğrenci yurtlarında karantinaya alınmıştı.

ESRA ELÖNÜ’DEN AÇIKLAMA