Facebook'a milyarlarca dolarlık dava

2018 yılında patlak veren Cambridge Analytica skandalı, Facebook’un başına dert olmaya devam ediyor. Avustralya, veri hırsızlığı skandalı sebebiyle Facebook’a karşı cezası 529 milyar dolarlık bir dava açtı.

Avustralya, 2018 yılında meydana gelen, küresel bir skandala yol açan ve sosyal medya devinin milyarca dolarlık zarar etmesine sebep olan Cambridge Analytica skandalı sebebiyle Facebook’a dava açıyor.

Avustralya’daki Kişisel Bilgilerin Korunması Kanunu’na göre ihlal için kişi başına ceza 1,7 milyon dolara kadar ulaşabiliyor. Uzmanlar, Cambridge Analytica tarafından kullanılan 86 milyon profil arasında 311.074 Avustralyalı Facebook kullanıcısı olduğunu düşünüyor. Dolayısıyla Facebook’un ödeyeceği ceza 529 milyar dolara ulaşıyor.

500 MİLYAR STERLİN CEZA ALMIŞTI

Teknoloji devi benzer bir sebepten ötürü Birleşik Krallık’ta da 500 milyar sterlin cezaya çarptırılmıştı.

Webtekno'nun aktardığına göre, Avustralya İstihbarat Komisyonu Ofisi’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Facebook’a karşı dava işlemlerinin bildirildiği duyuruldu. Davacı tarafın iddiasınınsa şirketin, ciddi ve sürekli bir biçimde gizliliğe müdahale ettiği oldu.