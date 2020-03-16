FED'den dünyayı etkileyen karar

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti ve 700 milyar dolarlık parasal genişleme başlattı.

700 milyar dolarlık tahvil alımı ilan eden FED, Dolar’ın küresel çapta sıkışmasını önlemeye çalışıyor. FED’in bu hamlesinin arkasında koronavirüs salgınıyla birlikte gelen finansal istikrar kaygısının ön planda olduğu vurgulandı.

Fed'in açıklamasında, "Fed, ekonominin son olayların etkisini atlattığı ve istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerine yöneldiğine ikna olana kadar faizleri sıfıra yakın tutacak. Bu adım, ekonomik faaliyetler, güçlü iş gücü piyasası koşulları ve enflasyonun Komite'nin yüzde 2 simetrik hedefine dönmesi konusunda destekleyici olacaktır" denildi.

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