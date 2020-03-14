FETÖ lideri ile Rus köylü papazı Rasputin arasındaki benzerlik

Aydınlanma çağı/Aydınlanma felsefesi ya da 18. yüzyıl felsefeleri; genel olarak insanın kendi aklını/zihnini kullanarak/esas alarak, kendi hayatını düzenlemesini, yeniden gündeme almış, hem düşüncenin, hem de toplumsal hayatın radikal/ köklü değişimlere uğrayacağı bir sürecin düşünsel/felsefi başlatıcısı olmuştur. Din merkezli toplumsal yapının ve düzenlemelerin yerini, bu süreçte akıl merkezli “Aydın İnsan” yaratma ve toplumsal düzenlemeler arayışı başlamıştır. 18. yüzyılın sonlarına doğru oluşan Fransız devrimi (1789) ve ardından gerçekleşen modernleşme/ulus devlet oluşturma süreçleri, düşünsel anlamda etkilerini ve kaynaklarını Aydınlanma Çağı felsefesinde bulmaktadır. Bu yüzyılda gelişen aydınlanmaya göre; aklın aydınlattığı kesin doğrulara ve bilimsel bilginin ilerlemesine dayanan entelektüel bir kültür, egemen olmaya başlamış ve bu ilerleme/gelişme kültürü sonsuza kadar devam etmelidir. Sonuçta, dogmalardan arındırılmış insan aklı ön plana çıkartılarak/egemen kılınarak, Ortaçağ’ın karanlık tutsaklığından kurtulması; İtalya’da başlayan Rönesans’la ve 18. yüzyıl felsefesiyle (Aydınlanma dönemi) mümkün olmuştur, böylece akla/deneyime/gözleme dayalı toplumsal yaşam ve bilimsel gelişmelerde çığır açıcı büyük gelişmeler kaydedilmiştir.



18. yüzyılda Batı Avrupa’yı etkisi altına alan Aydınlanma hareketleri, çok geç de olsa Osmanlı’yı da 19. Yüzyıldan itibaren etkisi altına almaya başlamıştır; Osmanlı’da, Yeni Osmanlıcılar/ Jön Türkler/İttihat-Terakki Partisi aracılığıyla bu Aydınlanma/ modernleşme/ batılılaşma hareketi hız kazandı. Ancak Osmanlı’da başarılı olamadı çünkü İmparatorluğun çok dağınık/ çok büyük olması/ üç kıtaya yayılması/çok dinli/çok dilli/çok kültürlü olması/ulus devlet olmaması/ulus bilincinin olmaması gibi nedenlerle… Ayrıca Osmanlı Aydınlanma hareketlerinde başarısızlığın nedenleri arasında şunlar da sıralanabilir; çok geç kalınması/eğitim sisteminin tabana yayılamaması/okullaşma ve okur-yazarlığın çok düşük olması/okuma alışkanlığının hemen hiç olmaması/eğitimin çağdışı/aşırı dinsel dogmatik ve arkaik yapıda olması/pozitif bilimlerin tümden dışlanması/sadece devleti kurtarmaya dönük olması/askeri amaçlı olması/tabana/halka yayılamaması/elit sınıfıyla sınırlı kalması/devlet dışı sivil örgütlere müsaade edilmemesi/ dinsel dogmatiklerin şiddetle karşı çıkması/ayrıca egemen devletlerin manüpülasyon ve provakosyonları/ Osmanlı devletinin dağılma/yıkılma sürecine girmiş olması vb gibi…

ÖRGÜTLÜ CEHALET HER ŞEYE HAKİM OLDU

Bu makalenin esas amacı; Türkiye’de, Aydınlanma/ bilim/rasyonalizm neden taban tutmuyor sorusuna yanıt bulmaya çalışmaktır: Osmanlı da dahil olmak üzere Türkiye’de, “Aydın İnsan”/bilimsel bilgilerle donatılmış insan” yetiştirme projesi konusunda geçmişte tüm ciddi devlet girişimleri başarısızlıkla sonuçlanmıştır; Toplum; “Aydın İnsan”, bilimsel bilgilerle donatılmış insan, liyakatlı insanlara ilgi göstermemektedir, ihtiyaç duymamaktadır. Şu anda Türkiye, 250-300 yıl geriye savrulmuş ve kapkaranlık Ortaçağ’a sokulmuştur, korkunç kriz/kaos hakimdir her şeye.... Üniversiteler başta olmak üzere, tüm resmi kurumlarda; ulusal bilinci yüksek olanlar/yurtseverler/ liyakatlı kişiler/seküler dünya görüşüne sahip kişiler/bilimsel bilgilerle donatılmış kişiler/gerçek bilim insanları/tarikat müriti olmayanlar/ Arap hayranı olmayanlar/etnikçi olmayan kişiler/mikro-milliyetçi olmayanlar/mezhepçi olmayan kişiler/parti militanı olmayanlar/Siyasal İslamcı olmayan kişiler/Atatürk’le, Kuvayi Milliye ile sorunu olmayanlar/Soros’cu olmayanlar; tümden dışlanmış, pasifize edilmişler ve “düşman” muamelesi görmektedirler. Tüm bunlar göstermektedir ki, ülke; “ulus devlet” olma özelliğini tümden kaybetmiş ve her şey çökmüş ve fetret devri yaşanmaktadır ne yazık ki… Komprador burjuvazinin/ bir avuç rant kapitalistlerinin/ partizanların/ parti militanlarının/ partinin önde gelenlerinin/ yöneticilerin/ partiye mensup politikacıların/ beton tapıcılarının, paraya tapanların dışında herkes mutsuz/sefalet içinde/gelecek kaygısı içindedirler. Tüm bu olumsuzlukların ana nedeni; Cumhuriyetin kurucularının projesi olan; “Aydın İnsan”, Aydınlatılmış İnsan” yetiştirme projesinden tümden vaz geçilip bilimin/felsefenin/rasyonalizmin dışlanması, dinsel dogmatizmin devletin temel ideolojisine dönüştürülmesidir.

Şu anda ülkede, üniversitelerde, tüm kurumlarda ve toplumda örgütlü cehalet(tarikatlar) hakimdir; zaten bir ülke için en tehlikeli, en ürkütücü cehalet örgütlü cehalettir, bireysel cehalet değil… Bireysel cehaletin sadece ilgili kişiye zararı dokunur, örgütlü cehalet ise ülkeyi çökertir.

Örgütlü cehalete birkaç örnek verilirse:

“Deve sidiği içmenin” şifalı olduğunu savunan sözüm ona öğretim üyeleri,

şifalı olduğunu savunan sözüm ona öğretim üyeleri, “Kanal İstanbul” yapılmazsa Karadeniz’in patlayacağını söyleyen sözde öğretim üyeleri,

Cahil insanın “ferasetine” güvenen sözde profesörler,

(Not: O zaman bu kişi neden “profesör” yapılmış bilen var mı?)

Ay’a gidiş-geliş otoyol yapılabileceğine inananlar,

Hz. Nuh’un Nuh Tufanı sırasında oğluyla cep telefonuyla konuştuğuna inanan sözde öğretim üyeleri,

Arapçanın “kutsal dil” olduğuna inanlar,

Ülkede Araplaştırma politikası güdenler,

Tarikat şeyhlerinin kerametine inan on binlerce kişi,

FETÖ tarikatı şeyhinin sümüklü mendilini kutsal emanet gibi saklayan on binlerce mürit,

Fasulye danelerine, dua okunduğunda veriminin bilmem kaç kat arttığına inanan sözde bilimsel proje yürütücüleri ve bunlara destek veren sözde bilimi destekleyen devlet kurumları, ( NOT: Bu sözde projeyi destekleyen TÜBİTAK şunu bilmez mi ki; bilimsel yöntemlerle kanıtlanamayan bir bilginin, kesinlikle “bilimsel bilgi” olamayacağını ? Bilimsel olmayan bir bilginin TÜBİTAK’la ilgisi ne ? )

) Daha başka yüzlerce örnek verilebilir böyle absürd, karanlık, akıl dışı inanışlar, örgütlü cehalet hakkında…