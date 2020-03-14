FETÖ lideri ile Rus köylü papazı Rasputin arasındaki benzerlik

Aydınlanma çağı/Aydınlanma felsefesi ya da 18. yüzyıl felsefeleri; genel olarak insanın kendi aklını/zihnini kullanarak/esas alarak, kendi hayatını düzenlemesini, yeniden gündeme almış, hem düşüncenin, hem de toplumsal hayatın radikal/ köklü değişimlere uğrayacağı bir sürecin düşünsel/felsefi başlatıcısı olmuştur. Din merkezli toplumsal yapının ve düzenlemelerin yerini, bu süreçte akıl merkezli “Aydın İnsan” yaratma ve toplumsal düzenlemeler arayışı başlamıştır. 18. yüzyılın sonlarına doğru oluşan Fransız devrimi (1789) ve ardından gerçekleşen modernleşme/ulus devlet oluşturma süreçleri, düşünsel anlamda etkilerini ve kaynaklarını Aydınlanma Çağı felsefesinde bulmaktadır. Bu yüzyılda gelişen aydınlanmaya göre; aklın aydınlattığı kesin doğrulara ve bilimsel bilginin ilerlemesine dayanan entelektüel bir kültür, egemen olmaya başlamış ve bu ilerleme/gelişme kültürü sonsuza kadar devam etmelidir. Sonuçta, dogmalardan arındırılmış insan aklı ön plana çıkartılarak/egemen kılınarak, Ortaçağ’ın karanlık tutsaklığından kurtulması; İtalya’da başlayan Rönesans’la ve 18. yüzyıl felsefesiyle (Aydınlanma dönemi) mümkün olmuştur, böylece akla/deneyime/gözleme dayalı toplumsal yaşam ve bilimsel gelişmelerde çığır açıcı büyük gelişmeler kaydedilmiştir.
18. yüzyılda Batı Avrupa’yı etkisi altına alan Aydınlanma hareketleri, çok geç de olsa Osmanlı’yı da 19. Yüzyıldan itibaren etkisi altına almaya başlamıştır; Osmanlı’da, Yeni Osmanlıcılar/ Jön Türkler/İttihat-Terakki Partisi aracılığıyla bu Aydınlanma/ modernleşme/ batılılaşma hareketi hız kazandı. Ancak Osmanlı’da başarılı olamadı çünkü İmparatorluğun çok dağınık/ çok büyük olması/ üç kıtaya yayılması/çok dinli/çok dilli/çok kültürlü olması/ulus devlet olmaması/ulus bilincinin olmaması gibi nedenlerle… Ayrıca Osmanlı Aydınlanma hareketlerinde başarısızlığın nedenleri arasında şunlar da sıralanabilir; çok geç kalınması/eğitim sisteminin tabana yayılamaması/okullaşma ve okur-yazarlığın çok düşük olması/okuma alışkanlığının hemen hiç olmaması/eğitimin çağdışı/aşırı dinsel dogmatik ve arkaik yapıda olması/pozitif bilimlerin tümden dışlanması/sadece devleti kurtarmaya dönük olması/askeri amaçlı olması/tabana/halka yayılamaması/elit sınıfıyla sınırlı kalması/devlet dışı sivil örgütlere müsaade edilmemesi/ dinsel dogmatiklerin şiddetle karşı çıkması/ayrıca egemen devletlerin manüpülasyon ve provakosyonları/ Osmanlı devletinin dağılma/yıkılma sürecine girmiş olması vb gibi…
ÖRGÜTLÜ CEHALET HER ŞEYE HAKİM OLDU
Bu makalenin esas amacı; Türkiye’de, Aydınlanma/ bilim/rasyonalizm neden taban tutmuyor sorusuna yanıt bulmaya çalışmaktır: Osmanlı da dahil olmak üzere Türkiye’de, “Aydın İnsan”/bilimsel bilgilerle donatılmış insan” yetiştirme projesi konusunda geçmişte tüm ciddi devlet girişimleri başarısızlıkla sonuçlanmıştır; Toplum; “Aydın İnsan”, bilimsel bilgilerle donatılmış insan, liyakatlı insanlara ilgi göstermemektedir, ihtiyaç duymamaktadır. Şu anda Türkiye, 250-300 yıl geriye savrulmuş ve kapkaranlık Ortaçağ’a sokulmuştur, korkunç kriz/kaos hakimdir her şeye.... Üniversiteler başta olmak üzere, tüm resmi kurumlarda; ulusal bilinci yüksek olanlar/yurtseverler/ liyakatlı kişiler/seküler dünya görüşüne sahip kişiler/bilimsel bilgilerle donatılmış kişiler/gerçek bilim insanları/tarikat müriti olmayanlar/ Arap hayranı olmayanlar/etnikçi olmayan kişiler/mikro-milliyetçi olmayanlar/mezhepçi olmayan kişiler/parti militanı olmayanlar/Siyasal İslamcı olmayan kişiler/Atatürk’le, Kuvayi Milliye ile sorunu olmayanlar/Soros’cu olmayanlar; tümden dışlanmış, pasifize edilmişler ve “düşman” muamelesi görmektedirler. Tüm bunlar göstermektedir ki, ülke; “ulus devlet” olma özelliğini tümden kaybetmiş ve her şey çökmüş ve fetret devri yaşanmaktadır ne yazık ki… Komprador burjuvazinin/ bir avuç rant kapitalistlerinin/ partizanların/ parti militanlarının/ partinin önde gelenlerinin/ yöneticilerin/ partiye mensup politikacıların/ beton tapıcılarının, paraya tapanların dışında herkes mutsuz/sefalet içinde/gelecek kaygısı içindedirler. Tüm bu olumsuzlukların ana nedeni; Cumhuriyetin kurucularının projesi olan; “Aydın İnsan”, Aydınlatılmış İnsan” yetiştirme projesinden tümden vaz geçilip bilimin/felsefenin/rasyonalizmin dışlanması, dinsel dogmatizmin devletin temel ideolojisine dönüştürülmesidir.
Şu anda ülkede, üniversitelerde, tüm kurumlarda ve toplumda örgütlü cehalet(tarikatlar) hakimdir; zaten bir ülke için en tehlikeli, en ürkütücü cehalet örgütlü cehalettir, bireysel cehalet değil… Bireysel cehaletin sadece ilgili kişiye zararı dokunur, örgütlü cehalet ise ülkeyi çökertir.
Örgütlü cehalete birkaç örnek verilirse:
- “Deve sidiği içmenin” şifalı olduğunu savunan sözüm ona öğretim üyeleri,
- “Kanal İstanbul” yapılmazsa Karadeniz’in patlayacağını söyleyen sözde öğretim üyeleri,
- Cahil insanın “ferasetine” güvenen sözde profesörler,
(Not: O zaman bu kişi neden “profesör” yapılmış bilen var mı?)
- Ay’a gidiş-geliş otoyol yapılabileceğine inananlar,
- Hz. Nuh’un Nuh Tufanı sırasında oğluyla cep telefonuyla konuştuğuna inanan sözde öğretim üyeleri,
- Arapçanın “kutsal dil” olduğuna inanlar,
- Ülkede Araplaştırma politikası güdenler,
- Tarikat şeyhlerinin kerametine inan on binlerce kişi,
- FETÖ tarikatı şeyhinin sümüklü mendilini kutsal emanet gibi saklayan on binlerce mürit,
- Fasulye danelerine, dua okunduğunda veriminin bilmem kaç kat arttığına inanan sözde bilimsel proje yürütücüleri ve bunlara destek veren sözde bilimi destekleyen devlet kurumları, (NOT: Bu sözde projeyi destekleyen TÜBİTAK şunu bilmez mi ki; bilimsel yöntemlerle kanıtlanamayan bir bilginin, kesinlikle “bilimsel bilgi” olamayacağını ? Bilimsel olmayan bir bilginin TÜBİTAK’la ilgisi ne ? )
- Daha başka yüzlerce örnek verilebilir böyle absürd, karanlık, akıl dışı inanışlar, örgütlü cehalet hakkında…
Toplumu kolayca kontrol etmek/gütmek/kolay yönetmek/sömürmek/emek sömürüsünü kolaylaştırmak/gelir dağılımını bozmak/devletin sosyal devlet olma niteliğini yok etmek için; 12 Eylül 1980 Askeri darbesinden şu ana kadar devlet destekli yürütülen proje sonucunda, Cumhuriyet’in temel ideolojisi olan “Aydın İnsan” yetiştirme projesi yok edilip, örgütlü cehalet (tarikatlar) desteklenerek toplumun tüm kesimlerini kaplamış ve ürkütücü boyuta çıkmıştır.
Tüm bu örgütlü cehaletin sonucunda şöyle bir tablo ortaya çıkmıştır ülkede, özetleyecek olursak:
- Orta dereceli okullarda matematik, fen bilimleri ve anadilde okuduğunu anlama gibi temel konularda OECD ülkeleri arasında Türkiye, sonuncu sırada bulunmaktadır,
- Üniversitelerde sahte makale ve sahte tez konusunda Türkiye; Hindistan ve Nijerya’dan sonra dünya üçüncülüğü sıralamasına yükselmiştir,
- Sözde Teknokentlerde bilim/inovasyon dışında her şey yapılmaktadır, tam bir rant/rantiye merkezleri(!),
- Tarikatlar(örgütlü cehalet) bilimi /rasyoneliteyi yok etmiştir,
- Tarikatlar(örgütlü cehalet) ülkeyi borç batağına sokmuştur,
- Tarikatlar(örgütlü cehalet) tarım ve hayvancılığı çökertmiştir,
- Tarikatlar(örgütlü cehalet) üretmeden tüketmeyi teşvik etmiştir,
- Tarikatlar(örgütlü cehalet) bilime/üretime savaş açmıştır,
- Tarikatlar(örgütlü cehalet), dini tümden yozlaştırıp rant elde etmeye/nüfuz ticaretine dönüştürmüştür,
- Tarikatlar(örgütlü cehalet), eğitim sistemini ve üniversiteleri çökertip işlevsizleştirmiştir,
- Tarikatlar(örgütlü cehalet) orduyu çökertmiştir,
- Tarikatlar(örgütlü cehalet) Harbiye’yi çökertmiştir,
- Tarikatlar(örgütlü cehalet) askeri liseleri çökertmiştir,
- Tarikatlar(örgütlü cehalet) bilim insanlarına kumpas kurmuştur,
- Tarikatlar(örgütlü cehalet) adalet ve hukuk sistemini çökertmiştir,
- Tarikatlar(örgütlü cehalet) beyinleri tutsaklaştırarak köle ruhlu insanlar yetiştirmiştir, Tarikatlar(örgütlü cehalet) toplumun ahlakını çökertmiştir,
- Tarikatların(örgütlü cehalet), toplumu asalaklaştırmış ve tembelleştirmiştir,
- Tarikatlar(örgütlü cehalet) bilimi yok etmiştir,
- Tarikatlar(örgütlü cehalet) yeşile/ormana/doğaya savaş açmıştır,
- Tarikatlar(örgütlü cehalet) pozitif bilimleri yok etmiştir,
- Tarikatlar(örgütlü cehalet) cahilliği kutsayıp yüceltmiştir,
- Tarikatlar(örgütlü cehalet) erdemli insan düşmanıdır,
- Tarikatlar(örgütlü cehalet) ulus devlet düşmanıdır,
- Tarikatlar(örgütlü cehalet) ülkede Araplaştırmayı son hızla devam ettirmektedir,
- Tarikatlar(örgütlü cehalet) Atatürk/Cumhuriyet/Türk düşmanıdır,
- Tarikatlar(örgütlü cehalet) faizi/tefeciliği/ribayı bile helal kılmıştır,
- Tarikatlar(örgütlü cehalet) Arap kültür emperyalizminin yılmaz savunucuları/misyonerleridirler,
- Tarikatlar(örgütlü cehalet) üretmeden tüketmeyi, lüks, şatafat içinde yaşamayı çok severler,
- Tarikatlar(örgütlü cehalet) ifade özgürlüğünü ve tüm özgürlükleri yok etmiştir,
- Tarikatlar(örgütlü cehalet) tek tipçi/totaliterdir,
- Tarikatlar(örgütlü cehalet) insan hakları/cinsiyet eşitliği/hukuk hakimiyeti/adalet kavramlarından nefret ederler,
- Tarikatlar(örgütlü cehalet) akılcılık/rasyonalizmden nefret ederler,
- Tarikatlar(örgütlü cehalet) emekten/işçi haklarından/sendikal haklardan nefret ederler,
- Tarikatlar(örgütlü cehalet) sosyal devletten/ulus devletten/ulus bilincinden nefret ederler,
- Tarikatlar(örgütlü cehalet) hep geçmişe dönük hayali tarihle/sahte tarihle (neo-Osmanlıcılık gibi) insanları uyuturlar,
- Tarikatlar(örgütlü cehalet) insanların geçmişe değil geleceğe doğru yaşayacaklarını bilmezler, insanları hayali şeylerle aldatmak için,
- Tarikatlar(örgütlü cehalet) nefret ettikleri Avrupa’nın ürettiği aşırı lüks otomobilleri kullanmaya bayılırlar,
- Tarikatlar(örgütlü cehalet), liyakatın değerini tümden yok etmiştir,
- Örgütlü cehaletin ülkeye verdiği yıkım ve yozlaştırma saymakla bitmez !
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Aklını kullanan insan en fazla üç kere hata/yanlış yapar; Aptal kişi, aynı yanlışları sonsuz kere tekrarlar çünkü aynı yanlışları sürekli tekrarlayan/ yapan kişi, aklını kullanamayan/ aklını başkasına kiraya veren/aklı tutsaklaşmış olduğu içindir. Bu tür kişiler/toplumlar örgütlü cehaletin tutsağıdırlar, aklını başkalarına kiraya vermişlerdir. Bu örgütlü cehalete en tipik örnekler; Türkiye’de FETÖ tarikatı müritleri, Çarlık Rusya’sında ise Rasputin örneğidir; Birinci örnekte Türkiye’de her şey çökmüş/felç olmuş durumdadır, Rasputin örneğinde ise Çarlık Rusya’sı yıkılmıştır (1917). Çarlık Rusya’sında Çar ve Çariçeyi tutsaklaştıran Rus papaz (Hristiyan tarikat lideri) Rus devletini tümden ele geçirip felç etmiştir, aynen Türkiye’de devletin ve halkın iliklerine kadar sızdırılan FETÖ tarikatı müritleri gibi…
FETÖ tarikatı lideri ile Rus köylü papazı Rasputin arasında oldukça çok benzerlikler vardır, bazı farklılıklarının yanında; Bu iki tarikat lideri kör kütük cahildirler, ancak ikisi de aşırı kurnaz ve çok hırslıdırlar, tam da cahil cesareti davranışları. Rus papaz tarikat lideri Rasputin başkent St. Petersburg’da sadece Çar ve Çariçeyi tutsak alırken, FETÖ lideri köy imamı, yabancı istihbaratların da desteğiyle tüm toplumun iliklerine kadar sızdırılıp tutsaklaştırıp köleleştirmiş insanları ve içinden çıkılamaz “mükemmel” bir örgütlü cehalet toplumu yaratmıştır. Bu iki tarikat lideri örneğinden de görüldüğü gibi, dinsel duyguları devletin temeli/varoluşun temeli yapan iktidarlarda başlangıçta işlerine çok iyi gelmesine/işlerini kolaylaştırmasına rağmen orta ve uzun vadede iktidarların sonunu da getirebilir ya da başlarına bela olabilir. FETÖ örneğinde görüldüğü gibi, bu örgütlü cehalet müritleri işi iyice zıvanadan çıkarıp tüm kurumları felç edip tutsaklaştırmış ve darbe yapmaya kadar işi iyi çığırından çıkarmıştır; Rasputin örneğinde ise Çarlık Rusya’sını öyle felç etmiştir ki bu cahil papaz Rasputin, en sonunda Rus devleti bu kişiyi yok etmiştir. FETÖ’nün şu andaki durumu belli olduğu için daha fazla tekrarlamaya gerek yoktur.
Şimdi ülkede bu ürkütücü durum hakkında neler söylenebilir, neler yapılmalı ki devlet destekli örgütlü cehalet nasıl tersine çevrilebilir? Tüm bunların cevapları için, Batı Avrupa’da Rönesans ve Aydınlanma dönemlerinde “Aydın İnsan” yetiştirme konularını; yukarıda ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Bu ürkütücü örgütlü cehaleti tersine çevirmek için radikal zihniyet değişikliğine gidilmek zorundadır, bunun başarılabilmesi için en az 50 yıla ihtiyaç vardır, hızlandırılmış, topyekün toplumsal eğitimle; Batı Avrupa’da örgütlü cehaleti yok etmek en az 400 yıl sürmüştür. İlgilenenler, daha ayrıntılı bilgi için Rönesans ve Aydınlanma Çağı dönemlerini İngilizce, Almanca, Fransızca ana kaynaklardaki orijinallerini inceleyebilirler, ya da Japonya ve Güney Kore örneklerine bakabilirler.
Son söz olarak şunu da ilave etmenin tam zamanıdır, yüz yıla yakın önce söylenmesine rağmen bu özlü sözün önemi çok daha fazla artmıştır; Türkiye Cumhuriyeti’nin banisi (kurucusu) eşsiz insan Atatürk; örgütlü cehalet hakkında şu özlü sözü haykırmıştır 1930’larda: “Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için; en hakiki mürşit (yol gösterici) bilimdir, fendir. Bilim ve fennin dışında mürşit (yol gösterici) aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir(sapkınlıktır)”.
21. yüzyılda yaşamamıza rağmen, bilimsiz hiçbir şeyin mümkün olamayacağı kesin kanıtlanmış olmasına rağmen, insanlar sürekli aynı hataları/yanlışları yapmakta ısrar ediyor. Böyle bir toplum bu dünyada ayakta kalabilir mi ? Bu toplumun en elit, en Aydın/en bilimsel kişilerini barındırması gereken üniversite öğretim üyelerinin durumu yürekler acısı; bu sözde öğretim üyeleri “kurtuluşu” hala tarikat şeyhlerinden beklemektedirler. Sonuç ortada; sahte makale ve sahte tezde dünya üçüncülüğü. Utanç ötesi/yüz kızartıcı bir durum. Gerçekten hüzün verici ülkemiz için.
Prof. Dr. Ahmet Baldan
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