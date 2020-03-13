FETÖ’nün hedefinde Odatv var

FETÖ’nün Bürokrasi İmamı olduğu öne sürülen Hazim Sesli’nin kaldığı Menemen Cezaevi'nde 7 farklı yerinden şişlenerek saldırıya uğradığı iddia edilmişti.

Odatv’nin bu haberi sayfalarına taşıması sonrasında, firari FETÖ’cüler Odatv’yi sosyal medya hesaplarında hedef aldılar.

FETÖ firarisi Emrullah Uslu, tutuklanan Odatv genel yayın yönetmeni Barış Pehlivan ve haber müdürü Barış Terkoğlu’na gönderme yaparak, “Umarım Odatv editörleri de...” diye yazdı. FETÖ’cü Uslu Odatv editörlerinin “tutuklanması” çağrısı yaparken, FETÖ firarisi Adem Yavuz Arslan ise, “Bu terbiyesizlere ‘medya kurumu’ muamelesi yapılıyor ya, anlaşılır gibi değil!!” sözleriyle Odatv’yi hedef aldı.

Bir başka FETÖ firarisi Mahmet Nedim Hazar da, “Bu güruh kadar haysiyetsiz tarih boyunca görülmemiştir!” diyerek Odatv’ye hakaret etti. FETÖ firarilerin bu mesajlarının ardından birçok FETÖ’cü hesaptan da Odatv hedef alındı.





