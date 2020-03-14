FETÖ’nün yeni bankasının şifrelerini çözüyoruz

“Hey” ile “Man” sözcüklerinin bir araya getirildiği bir aforizma…

Anlamı, dublaj film tadıyla “Hey dostum” olan İngilizce bir terkip…

Finans vitrinine Batı kostümleriyle çıkan bir yeni aktör…

Dünyadaki faiz oranlarının belirlendiği Londra’da doğan bir İslami Karunluk kurumu…

Materyalizme karşı İslamcı romantizmi savunduğunu iddia edenlerin uluslararası ölçekli piyonu…

Maneviyatçı materyalist bir dinci güruhun firavunluğa yatkın ruhunu okşayacak sermaye mabedi…

Türk geleneği ile tasavvuf kültüründe ve ezoterik platformda kökleri olan bir kavram…

Kimi ülkelerin Yahudi kökenli vatandaşlarınca tercih edilen bir yaygın soyadı…

Üzerinden açık ve kapalı mesajlar verilmeye müsait bir gizemli şifre…

Bank Asya’nın yerine adeta reenkarne olmuş kapital bir mahlûk gibi piyasaya sürülen global dinciliğin parasal temsilcisi…

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İSİM BABASI FETHULLAH GÜLEN

Neden bahsettiğimi söyleyeyim…

Eskilerin tabiriyle mine’l garâib, yani –şimdilik- ne idüğü belirsiz bir kurumu konu edineceğim.

Peki bir adı, bir kimliği yok mu bu yeni doğmuş kurumun? Elbette var.

O halde bir mantık silsilesiyle ilerleyip tanımaya çalışalım hilkat garibesi bu ilginç fenomeni…

Adı

HEYMAN

Soyadı

AI LIMITED

Nüfus cüzdanı kimlik numarası

11934647

Ana adı

Bank Asya

Baba adı

Akın İpek

İsim babası

Fethullah Gülen

Faaliyet alanı

Bankacılık/ finans

İnternet sayfasından şu notlar düşülmüş: “*Heyman, Pitch @ Palace 12.0'da 'Halkın Seçimi Ödülü'nü kazandı. ** Şu ​​anda İngiltere bankacılık lisansı için başvuru aşamasındayız.”

DOĞUMU GERÇEKLEŞTİREN EBELER

İlk sırada, 15 Temmuz’un meşhur kaçkını Adil Öksüz’ün akrabalarından ve Goldman Sachs Yatırım Bankası Türkiye Masası’ndan Selman Türk var. 2013’te evlenen Selman Türk’ün nikâh şahidi olan Bülent Arınç, Türk için şunları söylemişti: “Ben Selman'ı ve ailesini biraz daha iyi tanıyorum çünkü Manisalıyım. Manisa'nın Turgutlu İlçesi'nden Akçapınar Köyü'nden Hacı Mustafa Türk'ün evladı, Profesör Süleyman Türk ile eşi ve onların değerli evlatları Selman çok güzel yetişti. Çok başarılı oldu. Biz de onunla iftihar ediyoruz.”

İkinci sırada, FETÖ’nün İngiltere’deki önemli adamlarından Mehmet Çabuk bulunuyor. FETÖ örgütüne ait pek çok vakıf ve derneğin kurucuları arasında yer alan isimlerden Çabuk, yine FETÖ’ye bağlı olup 2006'da kurulan Fellowship Educational Society'nin yöneticilerindendir.

Üçüncü sırada, FETÖ’ye bağlı Fellowship Educational Society'nin yöneticilerinden Huzeyfe Borazan var.

DOĞUM MERASİMİNE KATILAN AİLE DOSTLARI

Dış kaynaklı ve göstermelik kurucu yöneticilerden; Barry Donegan ve Heather Butler isimleri tören kayıt defterinde yer alıyor.

Doğum Yeri

Londra/ İngiltere

Adresi

1ST FLOOR, 64 BAKER STREET, LONDON, ENGLAND, W1U 7GB

Fakat konum bilgisinde, 33 Broadwick St, Soho, London W1F 0DQ bilgisinin olduğu bir adres gözükmektedir.

Yeni doğan bebeğin önlüğündeki slogan: “İyi insanlar için iyi bir banka kuruyoruz”

HEYMAN’IN ESİNLENDİĞİ KAYNAKLAR

Yeni doğmuş HEYMAN isimli finans kurumunu iyi tanıyabilmemiz için bu sözcüğün Türk geleneği ile tasavvuf kültüründeki karşılıklarını ve ezoterik alanda gizlenen anlamını bilmemiz gerekir.

TÜRK GELENEĞİNDE HEYMAN

Osmanlı kültüründe HEYMAN GÜNÜ diye bilinen geleneğe atıf yapıp Türk tarihine ortak olmaya çalışan HEYMAN BANK kurucuları/yaratıcıları, Türkçe Olimpiyatları organizasyonun yanına yeni bir sömürü tohumunu atmak üzeredir.

Heyman, 800 yıldan beri yaşatılan bir Türk geleneğidir. Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin ninesi, yani babası Ertuğrul Gazi’nin annesi Hayme Ana’nın adından atıfla başlatılan Heyman günü, her yıl Ramazan ayının on beşinci gününde kutlanır ve “Heyman” adı verilen çocuklar kapı kapı dolaşarak hediye toplar.

TASAVVUF KÜLTÜRÜNDE HEYMAN

HEYMAN adının tarikat ve cemaat kültüründe var olan “Heyman” kavramıyla da göbek bağı bulunmaktadır.

FETÖ’cülerin argümanlarını ve dini/mistik temelli kaynaklarını kullanan Mumsema Forum adlı bir sitede, SIZINTI dergisinden alıntılanan HEYMAN kavramına rastladım. Bu internet haber sitesinde, Fethullahçılara ait bir yazının kullanıldığına tanık olmam beni hayrete düşürdü. Demek ki internet ortamında darbeci örgütün üzerine etkin şekilde gidilmiyor kaygısı bende güçlendi. Üstelik adı geçen internet sitesinin gerçek sahibinin gizlendiği bilgisine ulaştım. Bazı site ziyaretçilerinin ısrarlı sorularına karşın site yöneticileri, o gizemli sahip hakkında: “İsmini vermek istemeyen bir ilahiyatçı” açıklaması yapıyordu.

Heyman yazısının aslı, şimdilerde kapalı olan “Heyman'ın Anlamı - Fethullah Gülen Web Sitesi”nden alıntılanmışa benziyordu. Ayrıca Fethullah Gülen’in Kalbin Zümrüt Tepeleri Serisi 1-4: TEK CİLT kitaplarında da (kitap elimde olmadığından) veriliyor diye düşünüyorum. Fethullah Gülen’in bu sitelerine giremesem bile, “https://fgulen.com › 1105-Fethullah-Gulen-Dehset-ve-Heyman” adlı sitede de geçtiğini fark ettim.

Mumsema Forum adlı sitede HEYMAN kavramının ele alınışına dikkat ettiğimde, Fethullah Gülen’in bilindik klasik anlatım tarzıyla karşılaştım. Ancak ben, Gülen’in ağdalı, ağır ve kendi cemaatinin hezeyan birikimine hitap eden sözcük züppeliğine girmeksizin o metni sadeleştirerek önünüze koyacağım.

Metnin orijinal halinin benim sadeleştirerek verdiğim metin gibi olmadığını iddia eden aklı evveller çıkacaktır. Onlara, yıllarını dinci yapılar içerisinde, yani siyasal İslamcılıkta, tarikatlarda ve cemaatlerde geçiren, ayrıca Kelam Ana bilim dalında ilahiyat master derecesine sahip bir din uzmanının, Nurcu retoriği ve onların gizemli dilini keşfetmede yetkin olduğunu hatırlatırım. Ben bir istihbarat uzmanı ya da komplo teorisyeni veya alanında duayen bir araştırmacı gazeteci değilim ama din sahasında hem alaylı hem mektepli vasfına haiz ilahiyat uzmanıyım.

Mumsema (Onların iddiasına göre adı MUMŞEMA) adlı sitede bulunan HEYMAN kavramının nasıl verildiğini sade dille aktarıyorum.

“Heyman, içtiği suya kanamayan ve kara sevdalı anlamına gelir.

Tasavvufta heyman; manevi yolda ilerleyen tarikat sufisinin/bağlısının, Allah tarafından kendisine sürpriz hediyeler verilmesinden hatta Allah’ın ona tanımlanamayacak şekilde görünmesinden dolayı şoka girmesi, kendinden geçmesi, manevi sarhoşluğa dalması ve iradesini kaybetmesidir.

Kur’an’da HEYMAN diye bir kavram olmadığından tarikatçılar bu kavramı ruhani bir durum veya değişimden değişime geçiş (televvün) olarak yorumlamışlardır. Hz. Musa’nın Tur Dağı’nda Allah’ın tecellisinden (kendisine görünmesi) dolayı bayılmasının bir HEYMAN HALİ diye değerlendirilse de, Musa’nın o psikolojisinde “Hayret” veya “Dehşet” denilen bir başka tasavvufi etkilenme vardır.

Heyman için üç tanımlama getirilebilir:

1-Manevi yolculuğun başında kendini aciz ve değersiz hisseden bir tarikat bağlısı, ummadığı ilahi jestlerle karşılaşınca Eyüp peygamber gibi: “Bana daha çok ver yarabbi” der, Allah’tan gelen nimet ve jestlere doymaz ve adeta nimetlere boğulmaktan dolayı coşar. Bu yolda yürüyenlerde HEYMAN denilen ve adeta çağlayarak KÖPÜREN ruh haline rastlanır.

2-HEYMAN, kutsal amaçlarını gerçekleştirmek isteyip ahlak eğitimine girenlere Allah’ın bir çeşit avans vermesidir. Böylesine ilahi nimetlerle karşılaşanlar: “Allah’ım bizim NURUMUZU tamamla” diyerek, daha çok ödüllendirilmeyi ister.

3-HEYMAN gözlüğüyle varlıklara bakanlar, her şeyi yokluk (fenâ) olarak görürler.

Elbette ki tüm bu sayılanlar; imanın gücü, Allah’a yakınlığın derinliği, akıldan daha çok duygularla hareket etme ve tam bir bağlılıkla gerçekleşir. HEYMAN’a ermenin en büyük koşulu, “Tüm varlıkların efendisi olan Hz. Muhammed’in RUHANİYETİNE bağlılıktır. Allah’tan manevi hediye almak isteyen lider kişi, peygamberin ruhuna bağlıdır, bu yüzden Allah’ın NURUNA ÂŞIK olanlar da mutlaka bu hareket tarzına uymalı, halkanın dışında kalmamalıdır.” (https://www.mumsemaforum.com/dini-terimler/32786-dehset-ve-heyman-kavramlarinin-anlami-nedir.html)

EZOTERİK PLATFORMDA HEYMAN

Daha çok Amerika, Polonya ve Fransa’daki Yahudilerin soyadlarında kullandıkları HEYMAN sözcüğünün isim olarak bir bankaya verilmesi aslında hangi lobilere selam gönderildiğini gösteriyor. Böylece HEYMAN BANK, Yahudi cemaatinin sempatisini ve gizli referansını heybesine yükleyerek muhtemelen mudilerini beklediğini ilan ediyor.

İsterseniz Heyman soyadlı birkaç ismi sayayım.

Joel Pearce Heyman: Amerikalı aktör.

Erik Heyman: Tanınmış bir yazar.

Bob Heyman: Öğretim üyesi, akademisyen.

Jon Heyman: Amerikalı gazeteci

Bunların dışında, politikada, spor dünyasında ve magazin basınında birçok Heyman soyadlı kişi bulmak mümkün.

HEYMAN soyadının yoğun olduğu ülkelere baktığınızda aklınıza “Niçin bunlar?” sorusu gelmediyse ben açıklayayım.

Niçin Amerika? Çünkü tüm İslamcı organizasyonların kıblesi ve bağlılarını maddi manevi sömüren tüm cemaatlerin sermaye aktarımında ideal kasa Amerika’dır.

Niçin Fransa? Çünkü Amerikan politikalarının karşısında muhalif lider ülke konumundaki Almanya’nın Rusya ve Avrasya’ya yanaşması Amerika’yı oldukça rahatsız etmektedir. Fransa’yı Almanya’nın yerine Avrupa’nın liderliğine taşımak isteyen ABD, ekonomisi zorda olan bu ülkeye Libya petrollerini sömürme izin bile vermektedir.

Niçin Polonya? Çünkü tarihsel olarak Rusya ile çatışma yaşayan Polonya, NATO’nun asıl patronu pozisyonundaki Amerika’nın pozitif anlamda ilgi ve sempatisini çekmektedir. Öyle ki son yıllarda NATO toplantılarındaki stratejik kararların alındığı merkezin Polonya olduğu görülecektir.

HEYMAN adının niye özenle seçilip bir Batıcı sermaye grubuna alem (belirgin işaret) yapıldığını herhalde anlatabilmişimdir.

HEYMAN’IN MESAJLARI

Yeni doğmuş bu kurumun hem ismi, hem sloganı hem de etrafındaki kavramlarıyla öyle çok mesajı var ki, bunlardan bir kısmının deşifresi ilerideki süreçte mümkün olabilecektir. Fakat açık ve subliminal mesajlardan çözdüklerimi şimdi sizinle paylaşacağım.

1-Yeni bankanın sloganında: “İyi insanlar için iyi bir banka kuruyoruz” şeklinde öz tanıtım olduğunu belirtmiştim. İngilizce “İyi” anlamındaki GOOD sözcüğü kullanılarak, yine aynı dilde “Tanrı” anlamına gelen GOD sözcüğüne çağrışım yapılıyor. Bu mesajla denilmek isteniyor ki: “Bizimle aynı kapital safta bulunanlar TANRI’nın İYİ olarak nitelediği kişilerdir”

2-HEYMAN isimi, FETÖ’nün ZAMAN gazetesinin ismini çağrıştırdığından dolayı oldukça manidardır.

3-Türk geleneğindeki Heyman Günü etkinliklerinde çocuklara Heyman adı verildiğinden söz etmiştim. 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk bayramına alternatif olarak Kutlu Doğum haftasını icat edip fitne yaratan Fethullahçı zihniyet, herhalde yine çocuk istismarı üzerinden HEYMAN BANK’a masumluk yüklemeyi ve bu algı yönetimiyle yeni fitnelere imza atmayı tasarlıyor olsa gerek.

4-HEYMAN’ın tasavvuftaki tanımlamasında birinci maddede geçen: “Bu yolda yürüyenlerde Heyman denilen ve adeta çağlayarak KÖPÜREN ruh haline rastlanır” ifadesiyle verilmek istenen mesaj: “Paranızı ve menkul ya da gayrimenkul her türlü değerli varlığınızı bu bankaya emanet edin ki bankanın sermayesi köpürdükçe köpürsün.”

5-Tasavvuftaki HEYMAN tanımlamasında ikinci maddede geçen: “Böylesine ilahi nimetlerle karşılaşanlar, ‘Allah’ım bizim NURUMUZU tamamla’ diyerek, daha çok ödüllendirilmeyi ister” ifadesiyle Bank Asya’nın kapatılması sonucu oluşan finansal boşluğun HEYMAN BANK ile telafi edilmesi gerektiği, ancak böylece cemaat idealinin hedefine ulaşabileceği söyleniyor.

6-HEYMAN tanımlamasındaki üçüncü maddede geçen: “HEYMAN gözlüğüyle varlıklara bakanlar, her şeyi yokluk (fenâ) olarak görürler” ifadesiyle HEYMAN BANK dışındaki finans kurumlarında mevduatlarını değerlendirmek isteyenlerin sermayelerinde bereketsizlik olacağı hatırlatılıp bu uyarıya kulak asmayanların cemaat nezdinde YOK KABUL EDİLECEĞİ mesajı veriliyor.

7-HEYMAN tanımlamalarından sonraki paragrafta geçen: “Allah’tan manevi hediye almak isteyen lider kişi, peygamberin ruhuna bağlıdır, bu yüzden Allah’ın NURUNA ÂŞIK olanlar da mutlaka bu hareket tarzına uymalı, halkanın dışında kalmamalıdır” ifadeleriyle öncelikle subliminal olarak Nurculara destek çağrısı yapılıyor. Ayrıca Hz. Muhammed’in ruhaniyetini temsil eden kişi olarak Fethullah Gülen’in “kutlu halkanın lideri” hatırlatması yapılıyor. Zaten FETÖ liderinin birçok yazı ve röportajda bazen Mesih İsa, bazen Mehdi, bazen Risale-i Nur’da geleceği haber verilen Sarıklı Genç, bazen de öldükten sonra bile dünyayı yönetme yetisi bulunan Kutbü’l İrşad makamına sahip olduğunu iddia ettiği bilinmekteydi.

Özetle, mistik hezeyan paylaşımı nedeniyle manen kronik hasta olan bir dinci yapının Bank Asya’ya kardeş yapılan yeni finans kurumu HEYMAN BANK ile karşı karşıyayız. Biz FETÖ’CÜ kurum ve kuruluşların peşini şimdiye dek bırakmadığımız gibi bundan sonrasında da bırakmayacak ve tüm gizliliklerini açığa vuracağız.

Nazif Ay

Odatv.com