Fındık toprağa verildi

Gençlik hastalığına yakalanan Fındık köpeğin cansız bedeni Tokat'ta toprağa verildi.
Tokat'ın Turhal ilçesindeki Kayacık köyü Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu'nda öğrenci üniforması giyerek öğrencilerle derse girmesi ile ünlenen Fındık Köpek son yolculuğuna uğurlandı.
Gençlik Hastalığı'na yakalanan ve öğrencilerin Fındık adını verdiği köpek Ankara'da tedavi gördüğü klinikte hayatını kaybetmişti. Fındık köpeğin cansız bedeni Tokat'a gönderildi.
Karadeniz Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı Nihal Erkoç, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ile Fındık'ın cansız bedeninin toprağa verildiğini duyurdu.
Odatv.com
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