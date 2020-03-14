14 MART 2020 CUMARTESİ | Mobil Uygulamalar

Formula 1'e de erteleme

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Bahreyn ve Vietnam etapları da ertelendi...

Formula 1'e de erteleme

 

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Bahreyn ve Vietnam etapları da ertelendi.

Formula 1 Dünya Şampiyonası organizasyonundan yapılan açıklamada, salgının hızla ilerlemesi nedeniyle Bahreyn'de 20-22 Mart, Vietnam'da ise 3-5 Nisan tarihlerinde yapılması planlanan yarışların ertelendiği belirtildi.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda bu hafta sonu yapılması gereken Avustralya Grand Prix'si de sabah saatlerinde iptal edilmişti.

Organizasyonun Çin etabının da önceden ertelenmesi sebebiyle ilk yarışın, mayıs ayında yapılması öngörülüyor.

Odatv.com


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