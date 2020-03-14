Formula 1'e de erteleme

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Bahreyn ve Vietnam etapları da ertelendi.
Formula 1 Dünya Şampiyonası organizasyonundan yapılan açıklamada, salgının hızla ilerlemesi nedeniyle Bahreyn'de 20-22 Mart, Vietnam'da ise 3-5 Nisan tarihlerinde yapılması planlanan yarışların ertelendiği belirtildi.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda bu hafta sonu yapılması gereken Avustralya Grand Prix'si de sabah saatlerinde iptal edilmişti.
Organizasyonun Çin etabının da önceden ertelenmesi sebebiyle ilk yarışın, mayıs ayında yapılması öngörülüyor.
Odatv.com
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