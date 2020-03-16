Fransa'dan gelip karantinaya alınan isim yaşadıklarını anlattı

Fransa seyahati sonrası 5 Mart'ta Türkiye'ye dönen Muhammed Cihad Ebrari, seyahatinden iki gün sonra rahatsızlandığını ve 7 Mart'ta Haydarpaşa Numune Hastanesi Acil servisine gittiğini söylüyor.

Ebrari bir gece hastanenin karantinasında kaldığını ve korona dâhil bazı testler yapıldıktan sonra 14 gün evden çıkmamak şartıyla taburcu edildiğini anlatıyor:

"Ciddi bir ağrı, halsizlik, boğaz ağrısı, öksürük ve burun tıkanıklığı yaşamaya başlayınca Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne gittim. Ben söylemeden kendileri, 'Yurtdışına çıktınız mı son günlerde diye' sordu. 'Evet' dediğim gibi hemen beni ortak alandan çıkarıp farklı bir kapıdan, kullanılmayan bir bölüme aldılar. Hemen maske verdiler. Benle ilgilenen görevlilere özel giysiler, maskeler ve gözlükler getirildi."

"O gece sabaha kadar karantinada kaldım. Bir kere tuvalet ihtiyacım için ördek verdiler. Kan testi ve ciğer filmi çektiler. Korona testi için ağızdan burundan örnekler aldılar. Ciğer ve kan test sonuçları sabaha kadar çıktı ama esas belirleyici testler bunlar değil. Bunlar şüpheyi güçlendirici ya da azaltıcı testlermiş. Asıl test ağız burundan alınan örneklerin sonuçlarıydı. Bunun gelmesi 3 gün sürdü."

BBC Türkçe’den Fundanur Öztürk’ün haberine göre Ebrari, sabah saatlerinde akciğer ve kan testlerinin sonucu gelmesinden sonra kendisine 'karantina belgesi' imzalatılarak taburcu edildiğini anlatıyor:

"Ciğer ve kan testlerinde korona ile ilgili bir emareye rastlanmadı. Hastanede kalmak istemiyordum, doktorların da o yönde bir önerisi olmadı ve beni tuttukları ortam da pek uygun değildi. Bana bir karantina belgesi imzalattılar. O belgeyi imzalayarak; 14 gün boyunca belgede belirttiğim evde kalacağımı, kimseyle görüşmeyeceğimi, zorunlu olduğu halde maskeli olacağımı taahhüt ettim."