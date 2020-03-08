Gazeteci Ağırel hakkında yakalama kararı

Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrılmıştı. Perşembe günü öğleden sonra İstanbul'daki Çağlayan Adliyesi'ne giden Ağırel, savcılıkta verdiği ifadenin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Ağırel, hakimlik sorgusu ardından adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakılmıştı.

Serbest kalmasının ardından dün Ankara Kitap Fuarı’nda okurlarıyla imza gününde buluşan Ağırel, gece İstanbul’a dönerken gözaltı kararı haberini aldığını ve eski kayınvalidesinin evinin basıldığını duyurdu.

İşte Murat Ağırel sosyal medya hesabından yayımladığı video:

Murat Ağırel sosyal medya hesabından şu açıklamayı yayımladı:

“Hakkımda yakalama kararı çıkarılmış. Yolda olduğumdan evde bulamamışlar eski kayınvalidemin evi basılmış, eski kayınbiraderimin ifadesi alınmış.

Telefon ile çağırıldığımda gideceğim bilinmesine rağmen gecenin köründe evimin basılmasını takdirlerinize sunuyorum.

İtibar suikasti yapacaklar.22 Şubat’ta ele geçirilen mail adresim ve tweeter adresimde ki tüm bilgiler silinmişti.

El konulduktan sonra İlk tweetim 24 Şubat tarihlidir.Bu tarihlerden önce tarihli bir paylaşım yapılır ise bu sahtedir,uydurmadır.

Savcılık başvurum budur.

Benim nereden aldığımı soran sayın Savcıya vermiştim siz de görün bu paylaşım 19 Şubat benim paylaşımım ise 22 şubat.

Mahkeme haklı gördü ve tutuklamamıştı. Savcı şimdi tutuklama istiyor.

Bu yapılan yargının geldiği durumun özetidir.”

İşte o mesajlar:

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