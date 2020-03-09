Gazeteciler eylemlere başlıyor

Türkiye Gazeteciler Sendikası, gazeteciler Barış Pehlivan, Hülya Kılınç ve Barış Terkoğlu, Murat Ağırel, Aydın Keser ve Ferhat Çelik'in peş peşe tutuklanmasının ardından 5 ilde sokağa çıkacaklarını duyurdu.
"Medyaya yönelik baskı ve tutuklamalara karşı yarın beş ilde sokağa çıkıyoruz" notuyla duyurulan eylem planı şöyle:
-Çağlayan Adliyesi, 11:00
-Ankara Adliyesi, 11:00
-İzmir Hasan Tahsin Anıtı, 11:00
-Adana Basın Anıtı, 11:00
-Diyarbakır TGS Binası, 12:00
Odatv.com
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