09 MART 2020 PAZARTESİ | Mobil Uygulamalar

Gazeteciler eylemlere başlıyor

Türkiye Gazeteciler Sendikası, gazeteciler Barış Pehlivan, Hülya Kılınç ve Barış Terkoğlu, Murat Ağırel, Aydın Keser ve Ferhat Çelik'in peş peşe tutuklanmasının ardından 5 ilde sokağa çıkacaklarını duyurdu...

 

Türkiye Gazeteciler Sendikası, gazeteciler Barış Pehlivan, Hülya Kılınç ve Barış Terkoğlu, Murat Ağırel, Aydın Keser ve Ferhat Çelik'in peş peşe tutuklanmasının ardından 5 ilde sokağa çıkacaklarını duyurdu.

"Medyaya yönelik baskı ve tutuklamalara karşı yarın beş ilde sokağa çıkıyoruz" notuyla duyurulan eylem planı şöyle:

-Çağlayan Adliyesi, 11:00

-Ankara Adliyesi, 11:00

-İzmir Hasan Tahsin Anıtı, 11:00

-Adana Basın Anıtı, 11:00

-Diyarbakır TGS Binası, 12:00

Odatv.com


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