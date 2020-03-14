Gazetecilerden öç alıyorlar

Libya’da şehit olan MİT mensubu haberi nedeniyle tutuklanan gazetemiz yazarı ve Odatv haber müdürü Barış Terkoğlu ile Odatv Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, kendilerini ziyaret eden CHP heyeti aracılığıyla mesaj gönderdi.

“MİT şehidi üzerinden yargı operasyonu yapılıyor, bu ağırımıza gidiyor” diyen gazeteciler, bir an önce iddianamelerinin tamamlanmasını ve mahkemeye çıkmak istediklerini belirttiler.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ve milletvekilleri Bülent Tezcan, Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Süleyman Bülbül’den oluşan heyet, Silivri Cezaevi’nde Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Odatv muhabiri Hülya Kılınç, Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel, Yeni Yaşam gazetesi Yazıişleri Müdürü Aydın Keser ile Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik ve Osman Kavala’yı ziyaret etti.

Ziyaretleriyle ilgili Cumhuriyet’e konuşan Erkek, “Gazeteci arkadaşlarımızın moralleri gayet iyi. ‘Daha önce de basın özgürlüğü ve gazetecilik için bedel ödedik, yine öderiz, buradan daha güçlü çıkacağız. Gerçekleri yazmaya devam edeceğiz, halkın doğru haber alma hakkına hizmet edeceğiz, bundan geri adım atmayacağız’ diyorlar.Gazetecilerin tutuklanmasıyla basını susturmak amaçlanıyor” dedi.

“GAZETECİLERDEN ÖÇ ALIYORLAR”

Cumhuriyet’ten Hüseyin Hayatsever’in haberine göre CHP milletvekili Tezcan da “İktidar blokundaki koalisyonlar değişiyor ama gazetecilere, aydınlara dönük saldırılar değişmiyor. İktidar içinde yeni paylaşımlar var. Pelikan çetesiyle, FETÖ borsasıyla ilgili yapılanmaları teşhir ettikleri ve gazetecilik yaptıkları için gazetecilerin yeniden tutsak alındığı bir süreci yaşıyoruz” dedi. Ziyaret ettikleri gazetecilerin, şehit olan MİT mensubu haberinin tutuklanma bahanesi olarak kullanıldığını söylediğini aktaran Tezcan, “Deşifre olan bir bilgi deşifre edildi diye gazetecileri tutukluyorlar. Barışların Metastaz’da, gazetede yazdıkları, Murat Ağırel’in yazılarında, kitabında yazdıkları nedeniyle iktidar gazetecilere gözdağı vermek için bir operasyon yaptı” ifadelerini kullandı. Keyfi bir tutuklama olduğunu söyleyen Tezcan, “Doğru olan derhal salıverilmeleridir. Ayrıca bir an önce iddianamenin düzenlenmesi lazım, Barışların isteği de bu, bir an önce mahkemeye çıkmak istiyorlar. ‘MİT şehidi üzerinden yargı operasyonu yapılması ağırımıza gidiyor’ diyorlar. ‘Koronavirüs nedeniyle olağanüstü bir durum var, adli tatil geldi’ gibi bahanelerle yargılamalarının geciktirilmemesini istiyorlar” diye konuştu.