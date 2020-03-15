Gelecek Partisinden "Şifre" açıklaması

Gelecek Partisi, coronavirüs ile etkili mücadele için Süper Lig’deki sezon maçlarının şifresiz yayınlanması için çağrıda bulundu ve #FutbolŞifresizOlsun kampanyası başlattı.

Gelecek Partisi Gençlik ve Spor Politikaları İzleme Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada; ülkemizde futbol maçlarının yalnızca tribünlerde değil kafe, kıraathane gibi kapalı ve kalabalık ortamlarda da yoğun bir şekilde izlendiği vurgulanarak, “Genellikle kapalı alanlar olan ve kalabalık bir şekilde maç izlenen bu ortamların “covid-19” isimli coronavirüs ile mücadele açısından hiç de sağlıklı ve güvenli yerler olmadığı açıktır” İfadeleri kullanıldı.

“YAYINCI KURULUŞLA GÖRÜŞME YAPILSIN”

Koronavirüse karşı mücadelenin verildiğini hatırlan açıklamada, şunlar belirtildi:

“Gençlik ve Spor Bakanlığı olmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu marifetiyle yayıncı kuruluş ile gerekli görüşmelerin ivedilikle yapılıp Süper Lig ve 1. Lig futbol müsabakalarının bu süre zarfında şifresiz olarak yayınlanmasını öneriyoruz. Bu önerimizin kabul görmesi, virüsle mücadele bilincini arttırmak ve vatandaşlarımızın sağlığını korumak açısından çok faydalı olacaktır. Ayrıca virüsle mücadele konusunda bu yönde bir karar alan ülkemizin, dünyanın diğer ülkelerine model oluşturabileceğini de düşünmekteyiz.”

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