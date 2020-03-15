Günün hedefteki siyasetçisi...

14. Olağan İstanbul İl Kadın Kolu Kongresi Beşiktaş'ta gerçekleştiriliyor.

CHP İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu da kongreye katılarak bir konuşma yaptı.

Koronavirüsü nedeniyle futbol maçları, konserler, tiyatrolar iptal olurken kongrenin ertelenmemesi üzerine Canan Kaftancıoğlu’na tepkiler geldi.

İşte kongreden fotoğraflar:

CANAN KAFTANCIOĞLU’NDAN ELEŞTİRİLERE YANIT

Gazeteci İsmail Saymaz, Twitter’da “Üstelik Canan Kaftancıoğlu’nun mesleği doktorluk. Bu vurdumduymazlık nasıl mümkün olabiliyor, hiç anlamıyorum” mesajını paylaştı.

Canan Kaftancıoğlu ise Saymaz’a “Virüs yayılımı nasıl olur? Yurtdışı kaynaklı kontaminasyon ve riskleri nelerdir? Elma ile armut nasıl kıyaslanır? Önlemler alınarak bir toplantı nasıl yapılır? AKP’yi eleştirebilmek için yanına CHP’yi de koymalıyım kolaycılığı ve fikir sahibi olmadan bilgi sahibi olma cehaleti” diye yanıt verdi.

Saymaz da bu kez “Canan hanım, sizi Türk hekimlerine emanet ediyorum. Kadın kongresinden sonra hem ruhsal, hem bedensel, hem de siyasal açıdan karantinaya alınmanızda fayda görüyorum” diye yazdı.

İşte o mesajlar:

TEPKİLER

Cumhuriyet gazetesi yazarı Emre Kongar, “Yanlışla övünmek: Bunu yapan derhal görevden alınmalıdır!” tepkisini gösterdi.

İşte o mesaj:

Gazeteci Gürkan Hacır da CHP’li Kaftancıoğlu’nu “Canan Hanım o halde okullar neden tatil edildi? Kongreler fuarlar toplantılar neden ertelendi? Maçlar neden seyircisiz oynanıyor? Sorumsuz davranışınızı gazetecilere hakaret ederek mi örteceksiniz?” mesajıyla eleştirdi.

İşte o mesaj:

Gazeteci Zeynep Gürcanlı “Erteleyemediniz mi? Millet eve kapanmışken ne kongresi bu yahu?” diyerek CHP kongresini eleştirdi.

İşte o mesaj:

Gazeteci Cem Seymen, “CHP örnek olması gerekirken toplum sağlığını riske atıp kadın ve gençlik kongreleriyle vakit kaybedeceğine virüsle ilgili görüş ve önerilerini, yaptığı çalışmaları, şu ana kadar alınan önlemlere yönelik katkı ya da eleştirilerini kamuoyuyla paylaşabilir mi? Duyalım @kilicdarogluk” diye yazdı.

İşte o mesaj:

Sosyal medyadaki diğer tepkilerden bazıları şöyle:

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