Hakimler ve savcılar: Odatv’ye yapılan sansür

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Odatv Haber Müdürü ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu ile gazeteci Hülya Kılınç, daha önce İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ tarafından açıklanan MİT mensubu şehidimizin cenaze törenine ilişkin yayımlanan haber gerekçesiyle tutuklandı.

Odatv, şehit MİT mensubunun kimliğini ifşa etmedi.

Odatv haberinden bir hafta önce, TBMM'de basın toplantısında; şehidimizin adı-soyadı, görevi, nasıl şehit olduğu açıkça söylendi, yazıldı.

Buna rağmen, algı operasyonu yürütüldü.

Hakimler ve savcılar Odatv’ye yönelik operasyonu eleştirdi.

İşte tepkiler…

“YARGININ TARTIŞILMASINA NEDEN OLACAĞINDAN CİDDİ ŞEKİLDE SORUNLUDUR”

Yargıçlar Sendikası Yöneticisi Hakim Nuh Hüseyin Köse: #BarısTerkoglu saygın bir gazetecidir. Gözaltına alınma gerekçesi ve biçimi, bundan sonra basın mensuplarını haber yaparken endişelendireceği gibi, gözaltı kararlarının keyfiliği tartışmalarını alevlendirip, yargının tartışılmasına neden olacağından ciddi şekilde sorunludur.

İşte o mesaj:

Eski Ankara Cumhuriyet Savcısı Bülent Yücetürk: Karanlığın en zifiri olduğu an, Aydınlığa en yakın olan anıdır.Gerçekleri yazan gazeteciler tutuklanıp,Anayasa hiçe sayılıp Millevekili dokunulmazlığı kaldırılıyorsa,aydınlık yakındır.#GazetecilikSucDegildir

İşte o mesaj:

“BARIŞ’LARA ÖZGÜRLÜK İSTİYORUZ”

Emekli Hakim Mustafa Karadağ: Barış’ların tutuklanmaları barış talebinin tutuklanmaları bizzatihi “barış talebi”nin tutuklanmasıdır. Faşizm bizzatihi budur!.. Hemen şimdi barış istiyoruz. Barış’lara özgürlük istiyoruz. Barış olmadan demokrasi olmaz...

İşte o mesaj:

Eski Basın Savcısı Ali Özgündüz: Yıllar önce"Barışlar"ı cezaevinde ziyaret etmiş ve davalarını izlemiştim.. O zaman,arkasında ABD ve AB desteği olan AKP&FETO gücüne,yargı'sına boyun eğmeyen,dik duran bu iki yürekli gazeteci şimdi mi boyun eğecek?!

İşte o mesaj:

“ODATV'YE YAPILAN SANSÜR”

Emekli Hakim Ömer Faruk Eminağaoğlu: Halkın basın yoluyla gerçeklere ulaşmasından iktidar ciddi biçimde tedirgin. Bu nedenle; basın baskılanıyor, internet hızı düşürülüyor, sosyal medyaya erişim yasağı getiriliyor. #Odatv'ye yapılan da bir sansür. Her yönüyle her düzeyde her konuda bir kez daha sansüre hayır!..

İşte o mesaj:

Eski Askeri Savcı Ahmet Zeki Üçok: Sayın Savcım, Bu resme iyi bak. FETÖ ile mücadelenin bedelinin resmidir. Biz aynı masanın etrafında oturan neferleriz.Karşındaki sandalyede oturuyoruz diye bizi düşman sanma.

İşte o mesaj:

Emekli Hakim Osman Kaçmaz: Yıllarca hakimlik yaptım her kararımı kürsüye, cüppeme, vicdanıma, Türk Milletine ve Adaletine yakışır şekilde verdim. Adalet bu iktidar zamanında önce Fetoya şimdi Pelikancılara teslim edildi.Yanlı olan yanlış yapar.Türkiye de Adalet maalesef acılar içinde kıvranarak ölüyor.

İşte o mesaj:

