Halit Kakınç'ın bana düşündürdükleri

Geçtiğimiz günlerde, sevgili Halit Kakınç “Türkiye’de müzik nasıl düzelir” yazıma cevaben Odatv’deki köşesinde açıklayıcı bir yazı kaleme aldı. Tevazu gösterip “sanırım, cevap hakkım da var kendimce” diye başlamış yazısına. Halit Kakınç gibi bir ismin müzik konusunda elbette her zaman cevap hakkı vardır. Hem de fazlasıyla vardır. Halit Kakınç, yazdığı kitaplarla ve kültür-sanat konuları hakkındaki görüşleriyle ülkemizin en birikimli insanlarından birisi olmasının yanında müzik adına da önemli işler yapmıştır. 1970-1975 yılları arasında “Dönüşüm” grubu o dönemin Türkiye’sinde müzik adına birçok ilke imza atmıştı. Yaptıkları 45’likler ile "Dönüşüm”, o dönem adına “Anadolu Pop” ya da “Anadolu Rock” denilen akımın önemli temsilcilerinden olmuştu. Bu arada bu vesile ile yeni bir albüm haberini de vermek istiyorum. Bir süre önce “Arşiv Plak” etiketiyle, Halit Kakınç & Dönüşüm (Turkish Psychedelic Folk 1971-1975) adlı yeni bir long play piyasaya çıktı. İnternet üzerinden satışta. O günlerin sound anlayışını ve melodilerini duymak istiyorsanız almanızı tavsiye ederim. Arşiv Plak firması, son dönemde gölgede kalmış olan albümleri piyasaya çıkartıyor. Müzik dünyasına birçok albümü yeniden kazandırıyor. Nereden bakarsanız bakın, o dönemin meraklıları için güzel bir hizmet. Arşiv Plak kataloğuna mutlaka göz gezdirin derim.

MÜZİK PİYASASI

Tekrar yazıya dönecek olursam;

Halit Bey, yazısında;

“Genç kafalarımızla, sosyal yasaları çözemedik. Türkiye, bir evreden geçiyordu. Anadolu büyük kentlere göçüyor… Büyük kentlerde varoşlar oluşuyordu. Ne tam köylü, ne tam kentli – yepyeni bir ilgi grubu çıkıyordu ortaya. Onların müziği oldu o dönemlerde Arabesk. Varoş nüfusu ve dolayısıyla kültürü, büyük kentlerde çoğunluk oldu zamanla. Tabiatıyla bu yeni oluşumun kültürel talep ve beklentileri, diğer bazı türleri de etkiledi. Yeni bir bileşim çıktı ortaya… Sözlerde de… Bestelerde de… Sosyal sınıfların bileşiminin kulakları, böyle istiyordu. Böyle istiyor. Yapacak bir şey yok. Bu bir sektör. Elbette, üreticiler de talebe göre arz malzemesi hazırlıyorlar” satırlarını yazmış.

Çok da doğru yazmış.

Müziğin oluşmasında, olumlu-olumsuz gelişmesinde ve müzik piyasasındaki arz-talep dengesinin kurulmasında sosyal sınıfların etkisi yadsınamaz. Tam da bu noktada, ülkemizdeki büyük şehirlerde, yıllar geçtikçe artarak devam eden göçün müziğe etkisi “arabesk” olarak yansımıştır dersem sanıyorum çok da yanılmış olmam. Hal böyle olunca, özellikle 1970’lerin sonu ile 1980’li yıllarda, Unkapanı da ister istemez bu işe ilgi gösterdi. Bu ilginin sonucunda ortaya iyi ve kaliteli müzikler çıkmamış olabilir. Çünkü plak firmalarının öncelikli amacı çoğu zaman iyi ve doğru müzik olmamıştır. Elbette istisnalar vardır ama bu istisnalar hiçbir zaman kaideyi bozmamıştır.

Müzik piyasamızda Nino Varon gibi ince eleyip sık dokuyan prodüktörlerin varlığı azaldıkça ortaya çıkan müziklerin kalitesi de düştü. İdealizm yerini popülizme bırakmış oldu. Ülkemizde popülizm dalgası son 20 yıldır olduğu gibi bugün hala devam ediyor.

Bu durumu bir yönüyle garipsemiyorum çünkü plak firmaları da en nihayetinde birer ticari işletme olduğu için elbette kazanacakları paraya bakacaklardı. Fakat bu tür müziklere yatırım yapan plak firmalarının unuttukları bir şey vardı; kaliteden ödün vermek ve bunun sonuçları.

Plak firmalarının bu tutumuna rağmen burada asıl belirleyici olan dinleyicinin yani halkın neye ilgi gösterdiğiydi. Başka bir açıdan bakıldığında ise halka ne sunarsanız onu alırsınız sözünü de yadsıyamayız. Bu bir kısır döngü hatta bir paradoks. Bir müzik türü oluşur, sevilir, plak firmaları o türe ait sanatçılara daha fazla yatırım yapmaya başlar, konser organizatörleri ve menajerler de planlarını ve konser planlarını bu doğrultuda yaparlar. Promosyon çalışmaları bu doğrultuda şekillenir. Tüm bunların sonucu olarak ise arabesk veya hybrid diğer müzik türleri de ülkede yaygınlaşmış ve yerleşmiş olur. Plak firmaları halkı, halk plak firmalarını etkiler. Doğal bir arz-talep dengesi oluşur. Arabesk öyle bir günde ve tepeden inme ya da silah zoruyla gelmedi. Önce sözünü ettiğim müzikler belirli oranda arz edildi, görülen talep karşısında arz daha da arttı ve bugünlere kadar geldi.

YENİ BİR MÜZİK PİYASASI YARATMAK MÜMKÜN MÜ

Halit Kakınç yazısının sonuna şu satırları eklemiş; “Türkiye’deki müziği düzeltmek olayı da bizi çok ama çok aşar”.

Evet, bu durumun ben de farkındayım. Hatta müziği düzeltmeyi bir tarafa bırakalım. Müziği düzeltmeye çalışmak ve teşebbüs etmek bile çok zor bir durum. Peki ben niye ısrarla müzik nasıl kurtulur sorusuna cevap arıyorum? Çünkü ülkemizde müziğin sorunlarını gündeme getiren yazar sayısı çok az olduğu için normal şartlarda olmaması gereken şeyler adeta normalleşti. Bu normalleşme de beni bu tür yazıları yazmaya mecbur bıraktı.

Her şeye rağmen yapılması gereken en önemli şey, yeni bir müzik piyasası yaratmak mümkün mü diye oturup düşünmek. Bunu düşünmesi gerekenler müzik piyasasının tüm oyuncularıdır. Müzik yazarlarından, plak firmalarına, müzisyenlerden, prodüktörlere, menajerlerden, şarkıcılara, koleksiyonerlerden, müzik marketlere, telif haklarını koruyan kurumlarına kadar kocaman bir yığın bunun üzerine düşünmeli. Enine boyuna, ayrıntılarıyla, sebepleri ve oluşacak sonuçlarıyla bunu yapmak elbette Halit Kakınç’ın dediği gibi hiç de kolay değil.

Yeni bir müzik piyasası, çevresi ve kültürü yaratmak mümkün mü? Cevap aranması gereken soru bu olmalı.

Müzik piyasamız yıllar geçmesine rağmen hala doğru düzgün bir müzik piyasası değil. Belki sinemacılar da Yeşilçam için aynı konudan şikayetçidir, kim bilir? Elbette konu sadece müzikle ilgili değil. Her coğrafyada olduğu gibi ülkemizde de müziği etkileyen göç olgusu dahil bir çok konuyu da düşünmek gerekiyor. Tarih boyunca arabeskten tutun da neredeyse tüm müziklerin oluşmasında ve gelişmesinde birçok bileşen etkili olmuştur. İngiltere’de de bu böyle olmuştur, Amerika’da da… Önemli olan bu süreçleri yönetebilmek ve ortaya iyi ve doğru müzikler koyabilmek. Bunu yapacak olan kim? Elbette müzik piyasasının oyuncuları.

TİCARİ VE ESTETİK KAYGILAR

Bu konuda son bir sözüm daha var; Türkiye’deki müzik piyasasını yönetenler biraz ceplerini düşünmeseydi belki bugün duyduğumuz niteliksiz müzikleri daha az duyabilirdik. Evet, ticari bir kurum olmanız doğal olarak parayı ön plana almanıza neden olabilir. Fakat en nihayetinde yapılan iş müzik olduğu için biraz da estetik kaygılar olmalıydı diye düşünüyorum.

Ülkemiz müzik açısından son yıllarda daha kötü bir döneme girdi. Müziği yönlendiren en önemli faktörlerden birisi gençlerin beğenisidir. Dünyada ise gençlik nereye gideceğini bilmiyor. Adeta sosyal medyanın esiri olarak yaşıyor. Gençliğin beğenilerini de sosyal medya araçları belirliyor. Peki sosyal medya sadece gençleri mi etkiliyor? Elbette hayır. Koca koca insanların da beğenilerini esir almış durumda. Adeta bir hipnoz durumu söz konusu. Bu konu da bir yönüyle başka bilim dallarının konusu.

Peki tüm bunların dışında insanlar, çocukluğundan yetişkin olana kadar hayata dair alışkanlıklarını nerede ediniyorlar? Çoğunlukla ailede ve arkadaş çevresinde. Bu açıdan bakıldığında çözüm biraz da ailede bitiyor. Ailelerin bir kısmı ne yapıyor? Çocuklarına tablete bağımlı bir hayat dizayn ediyor. Müzikle ve güzel sanatlarla ilgili konulara bu açıdan da bakmak gerekiyor.

Halit Kakınç üstadımızın yazısı bana yaptığı bir öneriyle bitiyor; “İyisi mi, sen gel bir gün konuğum ol. Söz veriyorum, ne istersen onu dinleyeceğiz.”

Halit Bey; emin olun, bir gün mutlaka yanınıza geleceğim ve birlikte, sevdiğimiz müzikleri, birlikte dinleyeceğiz. Eminim o gün üzerine konuşacağımız daha birçok konu olacak.

Sevgiyle kalın.

Kaan Çağlayangöl

Odatv.com