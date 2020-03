Halk okumuşlara değil Hülya'ya Acun'a Erman'a hatta...

"Doktora şiddet" son yıllarda gündemden düşmeyen bir konu oldu. Peki doktora şiddetin en önemli nedenleri nelerdir? Sağlık sisteminin yarattığı kaos ve caydırıcı cezaların olmaması… Çünkü Devlet hastanelerinde bir doktor günde 70 ile 120 arasında hastayı muayene ediyor ve bu koşullar altında doktor, adeta insanlıktan çıkıyor.

Hastalar da bu sistemden memnun değiller. Maddi yetersizlik, eğitimsizlik ve cehalet bellerini bükmüş. Doktora geliyorlar. Üç dakikada reçete ellerine tutuşturuluyor. Doktorun keyfinden böyle davrandığını zannediyorlar. İlk yanlış anlaşılmada da saldırabiliyorlar.

Türk Tabipler Birliği (TTB) ise sağlıkta şiddeti önlemek için ciddi bir gayret içerisinde… Ama TTB’nin yaptıkları, genellikle doktorlar nezdinde kabul görmüyor. Çünkü her yıl mutlaka, TTB yönetim kurulundaki şahıslardan birinin Kürtçü açıklamaları basına yansıyor. Bu haber gündemi öyle bir kaplıyor ki; hem TTB yönetimi Kürtçü damgasını yiyor, hem de doktorlar için yaptıklarının üzeri örtülüyor.

Bugün gelinen bu noktada ise Sağlık Bakanlığı, Beyaz Kod uygulamasını başlattı. Beyaz kod verildiğinde, polis gelip müdahale ediyor. Peki bu bir çözüm mü? Kısmen…

Bence asıl gözden kaçan nedeni, tüm doktorların, hatta Türk Tabipler Birliği’nin gözden kaçırdıklarını konuşalım. İğneyi kendimize batırarak…

HALK DOKTORUN İNSAN OLDUĞUNU UNUTTU

Size sormak isterim. Çoğunluğu oluşturan köy ve varoş kökenli halk doktorlarla nerede karşılaşıyorlar? Yanıt, sadece hastanede… Devlet hastanesine giderse üç dakika görüyor. Özele giderse parasına göre… 100 Lira fark verirse başka, 300 Lira verirse başka… Muayenehaneye giderse baş tacı… Yani, paran kadar doktor emrine amade…

Yani halk doktorları sokakta ve caddede göremiyor. Çarşıda ve pazarda da… Selam aleyküm-aleyküm selam, diyemiyor. Onun çayını kahvesini içemediği gibi, ikram da edemiyor. Yani halkın içerisinde insan modeli olarak ‘doktor’ yok. Doktorun insan olduğunu bile unuttular.

Sadece köy ya da mahallelerinden doktor çıkanları, sadece çocukluklarından hatırlıyorlar. Tıp fakültesinden sonra bir daha göremediler. Çünkü doktor olan, başka semtlerde ve lüks sitelerde oturmaya başladı. Hatta Anadolu’ya gidin, her şehrin seçkinlerinin oturduğu bir ‘Doktorlar Caddesi’ vardır. İşte görülemeyen acı gerçek de bu idi. Doktorların, seçkinlerin hayatının çakmasını yaşamaya başlaması idi.

KAPİTAL SİSTEMİNİN BEYAZ YAKALISI

Diyorum ya, vatandaş doktoru da doktorun ailesini de göremiyor. Onun bir hayatı varmış-yokmuş bilemiyor. Onu bir tek hastanede görüyor. Çoğunlukla “merhaba” bile demeden reçetesi eline tutuşturuluyor. Yani, halk arasında “doktor” diye bir canlı yok.

Z. Bauman “yeni küresel seçkinlerden” bahseder ya… Lüks semtlerde yaşayan, lüks otellere ve seçkin mekanlara takılan (1)… Doktorlar da yeni seçkinlerdi. O lüks otellerde kongrelerimizi yapıyor ve ilaç firmalarının parasıyla da seçkinlerin hayatını yaşıyorduk.

Özellikle Özal ve Liberalizm sonrası kapital sisteminin beyaz yakalısı olduk ve statümüzü gösterecek tüketimler yapmaya başladık. Ne yazık ki Nişantaşı, Kadıköy, Bostancı, Bakırköy, Ataköy gibi zengin semtlerin ya da lüks sitelerin tüketim hayvanına dönüştüğümüzü de göremedik. Z. Bauman ise bu tip tüketim yapan insan tipini Homo Consumens olarak tanımlar (1)(ben ise ‘tüketim hayvanı’ olarak tanımlıyorum).

OKUMUŞLAR, HALKI KAPİTALİZMLE SAVAŞTA YALNIZ BIRAKTILAR

Peki şu an kapital sisteminin istemediği, daha doğrusu dönüştürmek istediği hedef kitle kimdir? Yanıt, geleneksel yaşamı bırakmayan ve israf kültürüne karşı olan kitle(1)… Yani köy ve varoşları dolduran çoğunluk… Bu savaşta yalnız başlarına kaldılar. Aralarından çıkmış olan bizler neler yaptık?

Marx’ın bahsettiği gibi ‘toplumumuza geri dönerek ortak refaha’ değil (2), kendi bireysel kariyerimize ve egolarımıza yatırım yaptık. P. Bourdieu’nun bahsettiği, doçent ve profesör unvanlarını sembolik sermayeye (ün, şan, şöhret) dönüştürme aracı olarak kullanan Homo Academicus’a döndük. R. Sennett yok olan ‘kamusal insandan’ bahseder ya(3)… İşte o yok olanlar başka semtlere, hatta beyin göçü ile başka ülkelere giden okumuşlardı.

DOKTORLAR BUNU NEDEN GÖREMİYOR

Peki halka ne oldu? En altta kaldılar ve kendi kaderlerine bırakıldılar. Oysa doktorlar Acıbadem’lerin ve diğer hastanelerin etraflarına şöyle bir baksalardı, onları göreceklerdi. Hatta yaşadıkları lüks semtlerin ve sitelerin karşıları bile gecekondu ve varoşlarla dolu idi.

Çünkü lüks AVM ve rezidansların etrafları, görmek istemedikleri sefaletle doludur (4). R. Sennett’ a göre; bunlar, kapitalizm zenginliğin çatlakları arasındaki yoksulluk dolgularıdırlar (4). Çünkü yalıtılmış zenginliğe fakirlik sızar. Bu gün tüm okumuşların yaşadıkları semtlerin ve lüks sitelerin asgari ücretli dolgularıdır onlar.

Peki biz doktorlar bunu neden göremiyoruz?

Tıp fakültesi gibi elit bir okulu bitirmenin ve Z. Bauman’ın deyimiyle, sistemin yeni modern seçkini olmanın getirdiği omnipotans ile göremiyoruz. Çünkü Bauman’a göre, modernite ile birlikte tanrısal rahiplerin yerini bilimsel rahipler aldı (5). Peki sizler geçmişteki aristokrasi sınıfının nereye gittiğini zannediyorsunuz?

DOKTORLAR PANAPTİKON SİSTEMİNİN GARDİYANI MI

Doktorlar, avukatlar, mühendisler ve diğer okumuşlar… Bu yeni modern seçkinler, tıpkı eskinin aristokrasisi gibi yönetici oldular. Ama bir farkla… Elde ettikleri gücü sürdürebilmek için aynı zamanda öğretmen, bekçi, denetçi/müdür, gardiyan da oldular (5).

Fouchault ise bu durumu “pastoral iktidar” olarak tanımlar. Bu iktidar biçiminde doktorlar hastanenin çobanı idi. Psikiyatristler tımarhanelerin… Öğretmenler okulların… Mühendisler, fabrika ve işyerlerinin… Hukukçular ise hapishanelerin… Aslında sopanın eğitimli insanların elinde olduğu, büyük kapatılmanın biyo-iktidarı idi bu (6).

Zaten Bauman, bu duruma ‘okumuş yazmış insanların vesayeti’ diyor. Sıradan insan ise, bu eğitimli seçkinlerin hem şimdi, hem de gelecekteki eylemlerinin nesnesi… (7). Yani, Panoptikon’un gardiyanı olmuşuz, haberimiz yok.

EĞİTİMLİ İNSANLARIN TOPLUMA İHANETİ

Peki bu durum eğitimli insanların sıradan insanlara, yani topluma ihaneti değil mi? Ne yazık ki, kapital sisteminin “yeteneğe dayalı kariyer tuzağını” düştük. Sistem, toplumsal eşitsizlikleri mazur göstermek için bizleri stepne olarak kullandı. Çünkü her beyaz yakalı gibi, geride kalanlar için “demek ki onlar yeterince zeki değil” argümanlarımız vardı (2).

Oysa yeteneğe sahip olmanın elitler ile halk kitleleri arasında eşitsizliğe yol açacağını göremedik (2). Michael Young’ın dediği gibi ‘ayrıcalıkları hak ettiğini düşünen bu elit ve akıllı insanların karşısında, hem utanan hem de hınç duyan başaramamış olan bir kitle’ ortaya çıktı (2,8).

İşte bu gün sizler, biz doktorlara saldıran insanların kimler olduğunu zannediyorsunuz? Yeteneğe bağlı eşitsizliğin ve kıskandırıcı mukayesenin utanç hisseden, hatta öfke duyan tarafı… Sadece doktorlara değil, öğretmenlere, hatta tüm okumuşlara saldırabiliyor.

Wilkinson’a göre de sınıflı toplum olmanın ortaya çıkardığı duygular tüm bunlar (9). Sennett’ın bahsettiği gibi; duygular taşma noktasına geldiğinde ise kendisinden görmediği kişilere saldırarak kendi bütünlükleri korumaya çalışıyorlar (10).

HALK OKUMUŞLARA DEĞİL HÜLYA’YA VE ACUN’A GÜVENİYOR

En önemlisi ise, son 30-40 yıldır halkın okumuşlara güvenmiyor olması… Semtlerinin insanı değiliz. “Tok açın halinden ne anlar” dedikleri kişiler olmuşuz, haberimiz yok. Çünkü statülerimizin getirdiği omnipotans gözlerimizi kör etmiş. Hatta Robert Musil’in “niteliksiz adamı” (yani adam olamamış niteliklisi) olduğumuzu bile göremiyoruz.

Bauman’a göre bu niteliksiz adam, bir çeşit ‘bağsız insandır’ (1). Tıpkı çıktığı toplumun en altta kalmış olan yaşantısına merhem olamayan doktorlar ve diğer okumuşlar gibi… Lüks semtlere taşınarak, vasatla olan bağımızı kolayca koparabiliyoruz.

İşte bu nedenle halk okumuşlara değil, Hülya Avşar’a, Acun’a, Erman Hoca’ya güveniyor ve onların peşlerine düşüyor. Bizler Sennett’ın ‘kamusal insanı’ olsaydık, bize güvenirlerdi.

Aslında bu durum Umberto Eco’nun ifadesi ile ‘Panaoptikon’dan Sinaptikon’a geçiş döneminin’ de bir özelliği idi. Modern çağda eğitimli olan bir azınlık çoğunluğu izliyor, çobanlık, gardiyanlık yapıyordu. Panoptikon sistemi ile denetim sağlanıyordu. (7)

Ama bu post-modern çağda kapital sisteminin okumuş gardiyanlara ihtiyacı azaldı ya da kalmadı. Artık çoğunluk, uyuşmuş bir şekilde ekranlardan azınlığı izliyor. Sinaptikon sisteminde tüketim yapacakları kadar güvenlik ve denetim yeterli (7)…

Yani sosyal medya, okul ve öğretmenin yerini aldı. Yapay zeka ise doktorun ve mühendisin yerini alacak. Bu esnek kapitalizmin akışkan ortamında artık hiç kimse vazgeçilmez değil. Doktor da vazgeçilmez değil…

İşte bu nedenle ‘doktora şiddet’i değerlendirirken, sağlık sisteminin ve hastaların hataları kadar, biraz da kendimize bakmalıyız, aynaya bakmalıyız, diye düşünüyorum.

Dimyata seçkinlerin hayatını yaşamaya giderken, elimizdeki halk bulgurundan olduk.

Doktorlar da, Türk Tabipler Birliği de göremiyor. ‘Doktora şiddet’ sınıf mücadelesinin bir parçası oldu. Çünkü doktorlar, çoğunluğu oluşturan kitlenin bir parçası değil.

Yeniden halkın içerinde yaşayıp, ‘kamusal insan’ olmadığımız sürece… Seçkinlerin hayatını yaşamaya çalışıp, kapitalizm zenginliğinin tüketim hayvanlığını ve sistemin gardiyanlığını yaptığımız sürece…

Bırakın kapıya polis dikmeyi, ordu dikseniz bile doktora şiddeti durduramazsınız.

Diyorum ya, bu bir sınıf mücadelesi…

Halk ise, doktoru kendi sınıfının insanı olarak görmüyor.

Ahmet Koyuncu

Odatv.com