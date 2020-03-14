Halk okumuşlara değil Hülya'ya Acun'a Erman'a hatta...

"Doktora şiddet" son yıllarda gündemden düşmeyen bir konu oldu. Peki doktora şiddetin en önemli nedenleri nelerdir? Sağlık sisteminin yarattığı kaos ve caydırıcı cezaların olmaması… Çünkü Devlet hastanelerinde bir doktor günde 70 ile 120 arasında hastayı muayene ediyor ve bu koşullar altında doktor, adeta insanlıktan çıkıyor.

Hastalar da bu sistemden memnun değiller. Maddi yetersizlik, eğitimsizlik ve cehalet bellerini bükmüş. Doktora geliyorlar. Üç dakikada reçete ellerine tutuşturuluyor. Doktorun keyfinden böyle davrandığını zannediyorlar. İlk yanlış anlaşılmada da saldırabiliyorlar.

Türk Tabipler Birliği (TTB) ise sağlıkta şiddeti önlemek için ciddi bir gayret içerisinde… Ama TTB’nin yaptıkları, genellikle doktorlar nezdinde kabul görmüyor. Çünkü her yıl mutlaka, TTB yönetim kurulundaki şahıslardan birinin Kürtçü açıklamaları basına yansıyor. Bu haber gündemi öyle bir kaplıyor ki; hem TTB yönetimi Kürtçü damgasını yiyor, hem de doktorlar için yaptıklarının üzeri örtülüyor.

Bugün gelinen bu noktada ise Sağlık Bakanlığı, Beyaz Kod uygulamasını başlattı. Beyaz kod verildiğinde, polis gelip müdahale ediyor. Peki bu bir çözüm mü? Kısmen…

Bence asıl gözden kaçan nedeni, tüm doktorların, hatta Türk Tabipler Birliği’nin gözden kaçırdıklarını konuşalım. İğneyi kendimize batırarak…

HALK DOKTORUN İNSAN OLDUĞUNU UNUTTU