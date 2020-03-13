Halkın Bakkalı açıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi halkın güvenilir, ucuz ve sağlıklı gıdaya erişimini sağlamak için harekete geçti.

Kadifekale ve Kültürpark üretici pazarlarının ardından kooperatifler aracılığıyla üretilen ürünleri yurttaşlarla buluşturacak Halkın Bakkalı’nın ilk şubesi İzmir’de açıldı. Kemeraltı Balıkçılar Meydanı’nda hizmete giren Halkın Bakkalı’nın şubeleri diğer Büyükşehir Belediyeleri’nce de açılacak.

“HEDEFİMİZ ÜRETİCİYİ ARACISIZ TÜKETİCİYLE BULUŞTURMAK”

Halkın Bakkalı’nın açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, üreticiyi desteklemek ve doğrudan tüketiciyle buluşturmak amacıyla Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde ilk kez üretici pazarını açtıklarını belirterek, “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra Kadifekale ve Kültürpark üretici pazarlarını açtık. Şimdi bugün yeni bir şey yapıyoruz. Halkın Bakkalı’nı açıyoruz. Amacımız üreticimizi toprağın bereketiyle buluşurken aracı olmak, tüketiciyi sağlıkla buluştururken aracı olmak. Bu dükkan bu büyük hikayenin küçük bir noktası. İzmir’in her yerinde Halkın Bakkallarını açacağız” diye konuştu.

“BAŞKA BİR TARIM MÜMKÜN”

Hükümet politikalarının ithalatçıları koruduğunu belirten Soyer şunları söyledi:

“Üreticiyi toprağıyla barıştırmak, üretmesini sağlamak mecburiyetindeyiz. İzmir’de Halkın Bakkallarını açtıkça üretici daha fazla üretecek, tüketici de daha sağlıklı ürünlerle buluşacak. Artık emperyalizm öyle topla, tüfekle gelmiyor; tohumla geliyor, topraklarımızı fethediyor. Onun için üretici pazarlarını açmaya onun için Halkın Bakkallarını açmaya devam edeceğiz. Sadece İzmir’de değil 11 Büyükşehir Belediyemizle yani Türkiye’nin nüfusundan yarısından fazlasını temsil eden belediyelerimizle birlikte bu uygulamayı sürdüreceğiz. Başka bir tarım, başka bir Türkiye mümkün! Bunu bütün dünyaya zevkle, keyifle, aşkla göstermeye devam edeceğiz. Yepyeni bir Türkiye bizi bekliyor.”

SOYER ALIŞVERİŞ YAPTI

Tunç Soyer konuşmasının ardından törene katılanlarla birlikte Halkın Bakkalı’nın açılışını yaptı. Halkın Bakkalı’nın ilk müşterisi olan Başkan Soyer eşi Neptün Soyer ile birlikte “Siftahı benden bereketi Allah’tan” diyerek evinin gıda alışverişini yaptı.

Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Seferihisar Belediye Başkanı Yardımcısı Yelda Celiloğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi genel sekreter yardımcıları Aysel Özkan, Yıldız Devran, Barış Karcı, İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkan Vekili Dr. Sırrı Aydoğan, İzmir Köy-Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’in eşi Fatma Yetişkin, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ilçe yerel hizmet müdürleri, kooperatif yöneticileri, yurttaşlar ve Kemeraltı esnafı katıldı.

İZMİRLİLER BEĞENDİ

Halkın Bakkalı’ndan alışveriş yapan Erhan Yaşar, “Bulgur, pirinç, zeytinyağı gibi doğal ürünler aldım. Ürünler çiftçiden buraya geliyor. Güvenerek tüketeceğim. Yerli malı. Üreticiye de destek olmuş oluyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyemize bu imkanı tanıdığı için teşekkür ediyoruz. Sayılarının çoğalmasını bekliyoruz” dedi. Sibel Zeybek ise “Ben her zaman zaten kooperatif ürünlerini tercih ediyordum. Güvendiğim markaları Halkın Bakkalı’nda bulduğum için çok mutluyum” diye konuştu.

HALKIN BAKKALI’NDA NELER VAR

Türkiye’nin dört bir yanından 30 kooperatiften 300 çeşit ürünün yer aldığı Halkın Bakkalı’nda taze, kurutulmuş sebze ve meyve, et, bakliyat, zeytin, zeytinyağı, salça, süt ürünleri, reçel, çay, şifalı otlar ve yağlar bulunuyor. Halkın Bakkalı’nın üst katında ise yurttaşlara kahvaltı ve sıcak süt satışı bulunuyor. Halkın Bakkalı Kemeraltı’na ayrı bir canlılık ve hareket getirecek. Halkın Bakkalı’na alışveriş için gelenler diğer alışverişlerini de yapabilecek.

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