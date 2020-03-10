Hangi AKP'liler “CHP ile koalisyon yapalım” dedi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Konya’daki evinde gazetecileri ağırlayarak, AKP’den ayrılma nedenlerini ve parti kurma sürecini anlattı. Davutoğlu, gazetecilerin sorduğu sorulara cevap verdi. Davutoğlu, sandığa olan inancın tam olması gerektiğine dikkat çekerek, kendisinin terörle mücadele ettiği süreçte genel merkezde genel başkanlık için imza toplandığını söyledi.

Davutoğlu, “Herkesin ne dediğinin isim isim notları var. Bir çoğunluk, ‘CHP ile koalisyon yapalım' dedi. Bir kısmı da ‘MHP' dedi. Sonra da görev bana verildi ve görüşmelere başladım” ifadelerini kullandı.

Davutoğlu’nun açıklamalarından satır başları:

- Kayyum atamalarıyla ilgili açıklamam oldu. HDP'li belediye başkanları suçluysa seçime sokulmamalıydı. Bunun yapılması lazımdı. Seçimi kazandıktan sonra bir suç işledilerse hukuka gidilmeli ve ceza almalıydılar ve görevden alınmalıydılar.

- Hukuka sevk edilmeyen birini seçimden üç dört ay sonra görevden alırsanız, bu ülkede hiç kimsenin seçime, sandığa güveni kalmaz. Kendine yapılmak istenmeyen başkasına da yapılmamalı. Bu yolda giderse, başka partiler de AK Partili belediye başkanlarını görevden alır. Ben bunu deyince, ‘Davutoğlu teröre destek veriyor' dediler.

- Terörle mücadelede en kapsamlı mücadeleyi biz yaptık. Sakarya konuşmamda Tayyip Bey, il başkanlarına konuşuyordu. Bizi kastederek, ‘Eski defterleri biz de açacağız galiba' dedi. Ben odamda bu konuşmayı dinledim ve sonra konuştum. ‘7 Haziran ile 1 Kasım arasında verdiğimiz mücadeleyi unutanlar ve onu eleştirenler, o günleri konuşursak insan içine çıkamazlar' dedim.