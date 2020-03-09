Harem Kabare mest etti

Okan Bayülgen bu sezon “Amadeus” oyununda Wolfgang Amadeus Mozart rolüyle büyük beğeni topluyor. Okan Bayülgen, Dada Salon Kabarett’te yürüttüğü etkinliklerle izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor.

Okan Bayülgen bir yandan yazıp-yönettiği “Harem Kabere” izleyenleri büyülemeyi devam ediyor. Harem Kabare, müzikleri, dansları ve işlediği konuyla izleyiciye keyifli anlar yaşatıyor. Okan Bayülgen kendi tarzını yansıttığı oyunda Okan Bayülgen bir bakıyorsunuz sahnede bir bakıyorsunuz seyircinin içinden çıkıveriyor.

Farklı karakterlerde 4 kadın ve bir erkeğin hikâyesini alan oyunun sonunda herkesi bir sürpriz bekliyor. Kadın erkek ilişkilerine biraz muzip, biraz haylaz, biraz müstehcen ve hepimizin hayat içinde gördüğü birçok halde bakan eğlenceli oyun seyircilere eğlenceli dakikalar yaşatırken acaba ben hangisiyim diye sorduruyor.

Oyun Özeti:

"Bu kadınlar siz, arkadaşlarınız, geçmişteki ya da gelecekteki haliniz gibi. Fena halde tanıdık, korkunç, şuh, dramatik ve komik.

Bu adamı tepelesinler mi, sevsinler mi, öldürsünler mi?