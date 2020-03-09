09 MART 2020 PAZARTESİ | Mobil Uygulamalar

Harem Kabare mest etti

Okan Bayülgen bu sezon “Amadeus” oyununda Wolfgang Amadeus Mozart rolüyle büyük beğeni topluyor...

Harem Kabare mest etti

 

Okan Bayülgen bu sezon “Amadeus” oyununda Wolfgang Amadeus Mozart rolüyle büyük beğeni topluyor. Okan Bayülgen, Dada Salon Kabarett’te yürüttüğü etkinliklerle izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor.

Okan Bayülgen bir yandan yazıp-yönettiği “Harem Kabere” izleyenleri büyülemeyi devam ediyor. Harem Kabare, müzikleri, dansları ve işlediği konuyla izleyiciye keyifli anlar yaşatıyor. Okan Bayülgen kendi tarzını yansıttığı oyunda Okan Bayülgen bir bakıyorsunuz sahnede bir bakıyorsunuz seyircinin içinden çıkıveriyor.

Farklı karakterlerde 4 kadın ve bir erkeğin hikâyesini alan oyunun sonunda herkesi bir sürpriz bekliyor. Kadın erkek ilişkilerine biraz muzip, biraz haylaz, biraz müstehcen ve hepimizin hayat içinde gördüğü birçok halde bakan eğlenceli oyun seyircilere eğlenceli dakikalar yaşatırken acaba ben hangisiyim diye sorduruyor.

Oyun Özeti:

"Bu kadınlar siz, arkadaşlarınız, geçmişteki ya da gelecekteki haliniz gibi. Fena halde tanıdık, korkunç, şuh, dramatik ve komik.

Bu adamı tepelesinler mi, sevsinler mi, öldürsünler mi?

Hep beraber karar vereceğiz."

Oyunun Kadrosu:

Yazar-Yönetmen: Okan Bayülgen

Oyuncular: Özge Borak, Ezgi Çelik, Beste Tok, Ödül Turan, Gizem Dinç, Aybüke Albere 

Gelecek Program:

12.03.2020 Perşembe / 20:00

Karadeniz Teknik Üniversitesi AKM / Trabzon

13.03.2020 Cuma / 20:00

İsmail Kahraman Kültür Merkezi / Rize

20.03.2020 Cuma / 20:30

Caddebostan Kültür Merkezi / İstanbul

21.03.2020 Cumartesi / 20:30

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi / İstanbul

26.03.2020 Perşembe / 21:00

Selçuklu Kongre Merkezi / Konya

31.03.2020 Salı / 20:00

Ordu Kültür Sanat Merkezi Sahnesi / Ordu

Nasuh Bektaş

Odatv.com


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