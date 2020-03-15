Harry Potter alkolik yaptı

Daniel Radcliffe bu hafta BBC’nin radyo programı Desert Island Discs’e konuk olarak kendisi hakkında dikkat açıklamalarda bulundu.

Ünlü oyuncu alkol probleminin J.K. Rowling’in kaleme aldığı Harry Potter serisinden uyarlanan fimlerin bitişinin ardından hayatında oluşan belirsizlikle tetiklendiğini söyledi.

KORKU TETİKLEDİ

Harry Potter karakterini canlandıran 30 yaşındaki Radcliffe, alkol problemine sürüklenmesinin rolünün üzerinde oluşturduğu baskıdan kaynaklı olup olmadığını merak ettiğini belirtti.

Independent Türkçe'nin The Sunday Times’tan aktardığı habere göre, 11 yaşındaki büyücüyü oynayan Radcliffe, 10’lu yaşlarından itibaren ciddi düzeyde alkol tüketmeye başlamıştı.

Radcliffe, daha sonra ne yapacağını bilememe korkusunun 8 filmlik serinin sonlarına doğru daha da kötü bir hal aldığını ifade etti.

Mirror'ın aktardığına göre, dikkatlerin üzerine toplanmasıyla nasıl baş ettiğine dair soruyaysa, “Başlarda kötü düşünüyordum. Dışarı çıkıp sarhoş olduğumda bir anda dikkati üstüme çektiğimi fark ediyordum. Bu herhangi birinin sarhoş olması değildi çünkü. Bu durum tam da ‘Bakın Harry Potter barda sarhoş olmuş’ tepkisindeki gibiydi” ifadelerini kullandı.

"Bu insanlar için bir çeşit ilgi taşıyor ve alaycı bir ilgi. Bu doğal olarak insanlar için eğlenceli."

Radcliffe bu durumda hissettiği şeyleri sevmediğin, baş etmek içinse daha fazla alkol tükettiğini söyledi.

"Potter’ın sonlarına doğru ve bittikten sonra çok fazla alkol tüketmeye başladım. Daha sonra ne yapacağımı bilmediğim için paniklemiştim."

Radcliffe daha sonra Jungle, Escape from Pretoria, Swiss Army Man gibi filmlerde de yer aldı.

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