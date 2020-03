Haydi Matruşkalar buraya

(Spoiler içerir!)

Siz hiç ölüp ölüp yeniden dirildiniz mi?

Orijinal ismiyle “Russian Doll” yani Türkçesiyle bildiğimiz Matruşka. Netflix’in kendi çizgisini birkaç basamak yukarı çeken dikenli, komik, rasyonel ve sarsıcı bir yapım. İlk sezonu yayımlanalı 1 yıl olmasına rağmen ruhuna atılan tatlı çentiğin tadını alan izleyici, yaklaşan ikinci sezonu iple çekiyor.

36. doğumgünü gecesinde her defasında başka sebeplerle ölen, ama yine o gecenin başına dönerek bir tuvalette ayna karşısında, kendine bakar halde, Harry Nillson’un fonda çalan Gotta Get Up şarkısının aynı yerinde kendine gelen bir karakter : Nadia.

Farklı, eğlenceli, dobra ama aslında hüzünlü. Öyle ki tamamen doğal hayattan koparılmış izlenimi veren, başına gelenleri izleyicinin kafa sesinden kendine soran, nedenlerini sadece bulmaya değil anlamaya da çalışan biri o. Bu yüzden de bir kadın detaycılığında çok sesli bir yapım var karşımızda. Üstelik bu kadar kısıtlı, sadece 1 gece hayatta kaldığını bildiğimiz bir karakterin hayat verdiği dizide…

ÖLÜME DE ANLAM ARAMAK

Aslında yapımın senaryosu ilginç bir yere dayanıyor. Zaman zaman dizinin içinde de ana karakterin çok etkilendiği bir çocukluk kitabı olarak gösterdiği “Emily New Moon” yine Netflix’ten tanıdığımız “Anne with an E” dizisinin dayanağı “Green Gables Anne” kitabının yazarı L.M. Montgomery’nin eseri. Yani aslında her iki kitap da ailesinin ölümünden sonra yalnız kalmış bir kızın kendine sığınma ve etrafıyla başa çıkma çabasını konu alıyor.

Tabii ki aradan yüzyıl geçmiş olsa da insanın kendini arama, yaşamına bir anlam bulma arayışı bitmiyor. Ek olarak bu yapımda, ölüme de anlam arlayışı ekleniyor ki galiba izleyiciyi de en çok bu arayış sırasındaki amatörlük asılı tutuyor.

NEDEN HALA HAYATTA OLDUĞUMU BİLMİYORUM

Nadia’nın hikayesi zaten yeterince ilginçken, kendi gibi birden fazla kez ölmekte olan Alan ile karşılaştığında olaylar beklenmedik bir hal alıyor. Adeta ying yang gibi birbirlerinin yansıması, izdüşümü, birbirlerinin hayatlarındaki rolü, geçmiş mi, şimdi mi gibi konular ekseninde mesajı bulmak daha komplike hale geliyor. Yapımın başarısı bu anlam bulma sürecini basit bir ahlaki masala dayatmak yerine karakterlerin birey olarak kendilerine dönmesini amaçlıyor. Ama tabii bu da yetmiyor, kendilerini ve bakışlarını değiştirerek yaşanacak olayların da farklı bir üslupla akmasına pencere açmış oluyorlar. Yani akışı değiştirmek ancak kendimizle mümkün. İzleyici gerçek yaşamında bunu yapmakta ne kadar zorlanıyorsa, karakterler de aynı mücadeleyi bu dizide veriyorlar. Dolayısıyla da müthiş gerçekçi bir hal alıyor. Kaçması olası bilimkurgu sapağından hep geri dönüyor.

Bu yüzden de bir süre sonra doğmak, ölmekten daha çok acı verir hale geliyor. Ne zaman ki hayatın aynı yerlerinde yanılmaktan vazgeçiyorlar, işte o zaman yaşamanın da verdiği tahriş azalıyor.

RUSSİAN DOLL BİR KADIN HAREKETİ Mİ

Nadia karakterini oynayan Natasha Lyonne’un da aralarında bulunduğu yazar, yapımcı ve yönetmen kadrosunun tamamı kadın. Belki de yapımın derinliğindeki en büyük sebeplerden biri bu sıfır erkek bakış açısı. Öyle ya, küçük bir daire gibi sürekli başa dönen ama istese bambaşka yerlere gidebilecek bir konuyu o daireden hiç ayrılmadığı gibi defalarca üzerinden, yanından, biraz daha yanından girdaba çevirebilmek yine olsa olsa kadının becerebileceği bir durum. İşte tam da Matruşka gibi… Her defasında içinden yeni bir kadın/insan çıkan, çıkabilen bir kadın olmak da belki de kadın olmanın en kendine has güçlerinden biri.

İşte böylesi, aynayı insanın direkt içine tutmuş bunu yaparken de zamanı bükmeyi görev edinmiş bir dizi, hem kadınlarla olan psişik bağından, hem de ülkece geçtiğimiz tekrarlayan sarmalları yeniden hatırlatması itibariyle bugün kendine bu satırlarda hayat buldu.

Belki biz de zihnimizde bıraktığı izden küçücük bir feyz alabiliriz.

Yaşadıklarımıza takılı kalarak ancak kabuk üstüne kabuk tutarız.

Oysa Matruşka gibi olmalı, kabukları cesurca soymalı.

Yaşadıklarımızdan daha güçlü, ancak içimizdeki “bizle” çıkarız.

Çıkacağız da…

Şu an parmaklıkların arkasında olan kalem arkadaşlarımız Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç’ın bir an önce serbest kalması dileğimle…

Elçin Demiröz

Odatv.com