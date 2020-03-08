La Casa de Papel hayranlarını sevindiren haber

Netflix'in dünya çapındaki dizisi La Casa de Papel, hayranlarına sevindiren bir haber verdi.

İspanyol yapımı La Casa de Papel dizisinin 4. sezon tanıtımı yapıldı.

4. sezonun ilk bölümü 3 Nisan 2020'de yayınlanacak.

Netflix Türkiye de, daha önce "Part 4! 3 Nisan'da kaos devam ediyor!" sözlerini paylaşmış ve La Casa de Papel hayranlarını heyecanlandırmıştı

İşte yayımlanan o fragman: