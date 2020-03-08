08 MART 2020 PAZAR | Mobil Uygulamalar

La Casa de Papel hayranlarını sevindiren haber

Netflix'in dünya çapındaki dizisi La Casa de Papel, hayranlarına sevindiren bir haber verdi.

La Casa de Papel hayranlarını sevindiren haber

 

Netflix'in dünya çapındaki dizisi La Casa de Papel, hayranlarına sevindiren bir haber verdi.

İspanyol yapımı La Casa de Papel dizisinin 4. sezon tanıtımı yapıldı.

4. sezonun ilk bölümü 3 Nisan 2020'de yayınlanacak.

Netflix Türkiye de, daha önce "Part 4! 3 Nisan'da kaos devam ediyor!" sözlerini paylaşmış ve La Casa de Papel hayranlarını heyecanlandırmıştı

İşte yayımlanan o fragman:

Odatv.com


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