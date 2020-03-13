Show TV Ana Haber'deki o sözler tartışmaya neden oldu: "Namaz 5 vakit, ahlak 24 saat farz"

Show Tv Ana Haber Bülteni sunucusu Ece Üner, iki gün önceki yayında, koronavirüs nedeniyle maske, dezenfektan ve çeşitli yiyeceklere gelen zamları eleştirdi.

Ece Üner, fiyat artışlarını, "Virüs mü, fırsatçılar mı daha hızlı yayılıyor, bilemedik. Sorsan hepimiz Müslümanız. Ama gel gör ki, namaz 5 vakit, ahlak 24 saat farz" sözleriyle tepki gösterirken, o anlar sosyal medyada gündem oldu. Ece Üner, canlı yayındaki bu sözlerinden sonra çok sayıda destek mesajı alırken, eleştirilerin de hedefi oldu.

AHMET HAKAN'DAN ECE ÜNER'E TEPKİ

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan bugünkü köşesinde, Ece Üner’in fırsatçılara tepki gösterip “Ahlak 24 saat namaz 5 vakit farz” ifadelerini kullanmasına tepki gösterdi.

Hakan, “Radikal önlemlerden kaçınmamak gerekiyordu” başlıklı yazısında, “Namaz kıldığı halde ahlaksızlık yapanlar var, doğru! Dinin ahlak boyutunu bir tarafa bırakıp sadece şekle abananlar var, doğru! Namaza niyaza odaklanıp yalana dolana sarılanlar var, doğru! Bir dinleri olduğu için ahlaka gerek duymayanlar var, doğru! Bunların hepsi doğru ama benim anlamadığım husus şu: ‘Namaz kılıyorsunuz ama asıl ahlaklı olmanız lazım’ diyerek korona fırsatçılarına laf sokan Ece Üner’in elinde...Fırsatçıların günde beş vakit namaz kıldıklarına dair bir veri mi var” diye Ece Üner’i eleştirdi.

“O ÇİRKİN ÖNYARGI, GALİBA ECE ÜNER’DE DE VAR BİRAZ”

Ahmet Hakan yazısının devamında, Ece Üner’in önyargılı olduğuna işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

“Hem fırsatçılık yapıp hem de namazdan niyazdan uzak olmak söz konusu olamaz mı? O korona fırsatçısı sahtekârların, dinden diyanetten uzak kimseler olma ihtimali yok mu?

Bizdeki seküler kesimlerde... Öteden beri... Ahlaksızlık yapanların, sahtekârlık yapanların, fırsatçılık yapanların alayının namazında niyazında insanlar olduğu yönünde...

İnsaftan, vicdandan, terbiyeden ve ahlaktan yoksun çok yerleşik bir önyargı vardır. O çirkin önyargı, galiba Ece Üner’de de var biraz. Ne hazin! Ne ayıp! Ne kötü!”

YANDAŞ MEDYA HEDEF ALDI

Öte yandan AKP’ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak, koronavirüs vakasının ardından stokçuları ve yapılan fiyat artışlarını canlı yayında eleştiren Ece Üner'i hedef aldı. Yenişafak Gazetesi, "Namazla ne alakası var? Bu sefer olmadı Ece Üner" sözleriyle Üner’e tepki gösterdi.

"ÖNYARGININ MAHSULÜ"

Işıkçılar cemaatinin yayın organı Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur da Twitter hesabından Ece Üner’i hedef alan isimler arasında yer aldı. Uğur, “Hakikaten yahu. Bu market talancılığının çoğunlukla seküler kesimlerde olmasına rağmen neden ahlak ve erdem sözkonusu olduğunda dindarlara laf çakılıyor, anlamak güç. Ece Üner de böyle bir önyargının mahsulü aslında” diyerek Üner’i hedef aldı.

TEZCAN DA HEDEF ALDI

Atatürk düşmanlığıyla bilinen Fatih Tezcan da Ece Üner’e tepki gösterdi. Twitter hesabından açıklamada bulunan Tezcan, “Müslümanlar yine algı operasyonu yiyorlar ve yine alkışlıyorlar :) Biri de demiyor ki 'Talep çoğalınca zam yapan Kapitalist Şerefsizlerden söz ederken neden ‘Sorsan hepimiz Atatürkçüyüz! Onun eğitim sisteminde büyüdük!’ demiyorsun da lafı kasten Namaza Müslümanlığa getiriyorsun” diyerek Ece Üner’i hedef aldı.

ECE ÜNER’DEN AÇIKLAMA

Ece Üner, kendisine tepki gösterenlere Twitter hesabı üzerinden cevap verdi. Canlı yayında söylediklerini anlayanlara teşekkür eden Üner, sözlerini anlamayanlara ise şu yanıtı iletti: “Beni anlayanlara gönülden büyük bir teşekkür. Zira söylediklerimden ‘namaz kılmak kötüdür’ ya da ‘fırsatçılar namaz kılanlardır’ gibi bir sonuç çıkartmak olağanüstü bir çaba ve ‘meziyet’ ister. Bu ‘meziyet’i gösterebilen sayılı insana da cevabım; ‘Anlamak’ yalnızca bir ‘idrak’ sorunu değildir; tersine çoğu kez bir ‘niyet’ hatta bir ‘ahlak’ sorunudur.”

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