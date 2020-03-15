Hep aynı isimleri tüm müzisyenlerin hakları için mücadele ederken görüyorum

2020 yılının başlamasıyla birlikte dünyada birçok şey yolunda gitmezken ortaya bir de “Korona virüsü” çıktı. Depremler, yüreklerimizi yakan şehit haberleri, Türkiye gündeminin sonsuz yoğunluğu yetmezmiş gibi şu an neredeyse toplumun tamamında bir “Korona” telaşı sürüyor. Telaştan ziyade bir panik havası var desem daha doğru olur. Bu telaşın ve paniğin nedeni ise gerek sosyal medyadaki doğruluğu teyit edilmemiş tuhaf ve yalan haberler gerekse bilir bilmez herkesin TV ekranlarına çıkıp konuşması insanları doğal olarak paniğe sevk ediyor.

KORONA VE DOĞAL ETKİLERİ

Korona virüsünün ülkemize gelişiyle birlikte doğal olarak birçok aktivite ertelendi. İnsanlarımızın sağlığı için bu erteleme kararlarının kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Çünkü ne kadar erken önlem alırsak o kadar hafif atlatacağımız bir süreci hep birlikte yaşıyoruz. Elbette müzik alemi de bu erteleme haberlerinden etkilendi. Sadece müzik mi? Elbette hayır. Tiyatro, sinema, sergi, panel, sempozyum ve imza günleri de Korona’dan nasibini aldı. Ben hiçbir aktivitenin insanlarımızın sağlığından daha önemli olduğunu düşünmüyorum. Spor müsabakalarının bir kısmı ise ya ertelendi ya da seyircisiz oynanacak. Bu kararların da çok yerinde olduğunu düşünüyorum.

Bunların dışında bana ilginç gelen başka bir tutum oldu. Neydi o ilginç tutum? Müzik çevresinden bazı isimlerin iptal edilen etkinliklere karşı sesli ya da sessiz bir homurdanma içinde olması. Bu homurdanmaya pasif muhalefet de diyebilirsiniz. Bu homurdanmayı ve sessiz muhalefeti nereden bakarsam bakayım makul karşılamıyorum, çünkü Korona gibi toplumun tamamını ilgilendiren bir sağlık olayında başka ne tür bir önlem alınabilirdi diye de o tepki gösterenlere sormak istiyorum. Enfekte olma ihtimaline karşı mecburen insanları bir arada tutmamanız gerekiyor. Başka çözümü olan varsa anlatsın, biz de bilelim. Gerisi laf-ı güzaf.

HOMURDANANLAR VE PASİF MUHALEFET

Peki bu homurdananlar müziğin kalıcı olan sorunlarını düşünüyorlar mı? Mesela müzisyenlerin üç kuruş yevmiyeye çalışmasını, çalacak yerlerin gitgide azalmasını, müzik piyasasının adeta çökme noktasına gelmesini, ülkemizde müzik adına yapılanların sadece para için yapılmasını ve daha nice sorunu düşünüyorlar mı? Neden düşünsünler ki? Varsa yoksa amaç günü kurtarmak. Müzik emekçilerinin sendikalaşması bir yana piyasada çalışan neredeyse hiçbir müzisyenin doğru düzgün sigorta kaydı bile yok. Hal böyleyken Korona gibi önemli bir sorun nedeniyle iptal edilen konserler için homurdanmayı “opportunism” olarak görüyorum. Çünkü ancak bir opportunist bu şekilde düşünüp hayıflanabilir.

Basit örnekler vereyim; bakın bugünlerde Mesam ve MSG’de hareketli anlar yaşanıyor. Seçimler bir tarafta, görevden alınanlar diğer tarafta. Ortada müzisyenlerin üretimlerinin sonucu kazançları ne olacak diye uğraşan bir avuç iyi niyetli insanın mücadelesi var. Bu kurumların varlığı ve doğru düzgün yönetilmesi için kaç müzisyen çaba gösteriyor? Hep aynı isimleri tüm müzisyenlerin hakları için mücadele ederken görüyorum. Hep aynı telaş; günü kurtarmak…

Müzik piyasasının hali içler acısı iken hala günlük kazançlar peşinde koşan müzisyenler olduğuna inanamıyorum daha doğrusu inanmak istemiyorum. Müzik dünyasının bu refleks göstermeme hali önümüzdeki günlerde müzisyenlere çok daha pahalıya patlayacak. Benimki asla felaket tellallığı değil. Sadece bir uyarı… Ama benim bir önerim var. Bu tür düşüncelere sahip olan müzisyenler lütfen esnaf olsunlar. Böylece kapıdan içeriye giren müşteri sayısına göre kazanç elde etmiş olurlar. Çünkü onlar için doğru ve kolay olanı bu.

Türkiye’de müziğin birçok sorunu var. Bu sorulara müzisyenlerin çoğu herhangi bir refleks göstermek bir yana umursamıyorlar bile.

Her konuda resmin bütününe bakmak gerekiyor. Müzik konusu da buna dahil. Günlük kazançlar sadece adı üzerinde o günü kurtarır. Eğer ileriye dönük planlarınız yoksa siz de günü kurtaran birisi olarak bununla yetinmek durumunda kalırsınız. Müzik gibi uzun soluklu olaylarda günü kurtarmak geçici başarılardan başka hiçbir şey kazandırmayacağı gibi geleceğe dair ve sizden sonraki kuşaklara da elle tutulur bir sonuç bırakmayacaktır. Ülkemizde bugün müzik adına hala neyi konuşuyoruz? 1940’lı yıllardan bu yana müzikte nasıl kurumsallaşırız sorusuna yanıt arıyoruz ve bu soruya bir türlü yanıt bulamıyoruz. Zararı yok, biz günü kurtaralım, yeter(!).

Hala kimilerine göre Korona bahane, konser şahane.

Sevgiyle kalın…

Kaan Çağlayangöl

Odatv.com