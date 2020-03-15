Hürriyet Afitap ablasını kaybetti

68 kuşağının öncülerinden ve aynı zamanda Hürriyet gazetesi emektarlarından Afitap Pusat, dün sabah hayatını kaybetti.

Yaklaşık yarım asırdır Hürriyet’te çalışan ve rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Afitap Pusat (72), yaşama veda etti.

Afitap Pusat, son olarak Ertuğrul Özkök’ün asistanlığını yapıyordu.

Aynı zamanda 68'liler Birliği Vakfı'nın Başkanlarından Gökalp Eren'in de hayat arkadaşı olan Pusat’ın cenazesi, yarın Karacaahmet Şakirin Camisi’nden öğle namazının ardından kaldırılacak, Ihlamurkuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.