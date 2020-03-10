10 MART 2020 SALI | Mobil Uygulamalar

İBB Meclisi'nde ilginç diyalog: 23 Nisan'da bir günlüğüne otursun

AKP'li Yavuz Selim Tuncer, "Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmak istiyorum" diyince, 23 Nisan'da 1 günlüğüne İBB Başkanı olması için önerge verdi.

 

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Mart ayı toplantısında muhalefet ile iktidar arasında ilginç bir tartışma yaşandı. AKP'li Meclis Üyesi Yavuz Selim Tuncer, "Ben Esenler Belediye Başkanı olmak istemiyorum. Ben Ekrem İmamoğlu eğer İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduysa ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmak istiyorum" çıkışında bulundu.

Bunun üzerinde söz alan CHP'li Meclis üyeleri, AKP'li Yavuz Selim Tuncer'in 23 Nisan'da 1 günlüğüne İBB Başkanı olması için önerge verdi.

İşte sosyal medyada gündem olan o anlar:

Odatv.com


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